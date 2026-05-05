Türkiye-Litvanya Ekonomi Ortaklığı Güçleniyor

05.05.2026 19:58
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Litvanya JETCO Protokolü ile ekonomik iş birliğini güçlendirdiklerini duyurdu.

Türkiye-Litvanya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Protokolü imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mevcut ekonomik ortaklığımızı daha da güçlendirme yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle müteahhitlik hizmetleri, yeşil teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma, yüksek teknoloji üretimi, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerine odaklandık" dedi.

Türkiye-Litvanya 2. Dönem JETCO toplantısı sonrası protokolün imza töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas'ın katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde; ikili ticaret ile birlikte yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi, enerji ve turizm gibi alanlarda iş birliğinin nasıl daha ileri bir düzeye taşınabileceği görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Türkiye ile Litvanya arasındaki iş insanlarının vizelerinin genişlemesinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından önem taşıyan da konular seçildi. Varılan mutabakatlar, toplantının ardından imzalanan mutabakat zaptı ile kayıt altına alındı. Söz konusu Mutabakat Zaptı; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Litvanya Ekonomi ile İnovasyon Bakanı Edvinas GrikÜas arasında ve DEİK Başkanı Nail Olpak ile ALCCIC Başkanı Sigitas Gailiunas arasında iki ayrı törenle imzalandı.

'AB İLE İŞ BİRLİĞİMİZİN DAHA DA İLERLEYECEĞİNE İNANIYORUZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İkili görüşmemizde, özellikle müteahhitlik hizmetleri, yeşil teknolojiler, bilgi ve iletişim, savunma, yüksek teknolojili üretim, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerinde mevcut ekonomik ortaklığımızı daha da güçlendirme yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve dijital ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği çerçevesindeki mevcut iş birliğimizi geliştirme yollarını da ele aldık. Gelecek yıl, Litvanya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığı sırasında, AB ile iş birliğimizin daha da ilerleyeceğine inanıyoruz. Bölgesel ve küresel belirsizliklerin ve zorlukların arttığı bir dönemde, köklü ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirmeye odaklanan bu temasların her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

'JETCO PROTOKOLÜ, YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI KEŞFETMEK İÇİN YOL HARİTASI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR'

JETCO Protokolü'nün mevcut iş birliğini güçlendirmek, ticaret ve yatırım ilişkilerini gözden geçirmek ve yeni iş birliği alanlarını keşfetmek için bir yol haritası niteliği taşıdığını belirten Bakan Bolat, "Türkiye-Litvanya 2'nci Dönem JETCO Toplantısı'nın çıktılarının kaydı olarak, az önce Bakan GRIKŠAS (Gırikşas) ile birlikte, JETCO çerçevemizde ele alınan çeşitli konuları kapsayan "Türkiye-Litvanya JETCO Protokolü'nü imzaladık. Bugün İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz resmi temasların ve iş görüşmelerinin ekonomik ortaklığımızı daha da güçlendireceğine ve ileriye taşıyacağına inanıyorum. JETCO Protokolümüzde; ikili ticaret ve karşılıklı yatırımlar, iş dünyası ilişkileri (B2B), müteahhitlik hizmetleri, enerji, savunma sanayii, sanayi iş birliği, ulaştırma, tarım, turizm ve Avrupa Birliği ile ilgili konular gibi belirli gündem maddelerini ele alma konusunda mutabık kaldık. Bu JETCO Protokolü, mevcut iş birliğimizi güçlendirmek, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi gözden geçirmek ve yeni iş birliği alanlarını keşfetmek için bir yol haritası niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'SOMUT VE ÖNEMLİ İLERLEMELERİN ÖNÜNÜ AÇMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Bolat, "Basın toplantımızın hemen ardından, DEİK ve Litvanya Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odaları Birliği (ALCCIC) tarafından düzenlenen ve her iki ülke iş dünyasının kıymetli temsilcilerini bir araya getiren Yuvarlak Masa Toplantısı'na başkanlık edeceğiz. Yuvarlak Masa Toplantımızla, müteahhitlikten savunma sanayiine kadar birçok sektörden önde gelen Türk ve Litvanyalı iş insanının katılımıyla, karşılıklı ekonomik ilişkilerimizde somut ve önemli ilerlemelerin önünü açmayı hedefliyoruz. Kurumlarımız arasındaki iş birliğinin giderek güçlenmesi, ikili ticaret ilişkilerimize önemli ölçüde olumlu katkı sağlayacaktır. Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkiler son yıllarda istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2025 yılında 1,1 milyar dolar olarak kaydedilen ikili ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yoğun şekilde çalışacağız. Özellikle stratejik ve potansiyel gördüğümüz savunma sanayii, bilişim ve iletişim teknolojileri, ileri teknolojiler, yenilenebilir enerji sistemleri, müteahhitlik ve perakende sektörlerinde yatırımcılarımızı yönlendirmeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz. Amacımız, her iki ülke için kalıcı değer yaratmak ve sürdürülebilir, uzun vadeli bir iş birliğinin temellerini atmaktır. Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik sektöründeki güçlü performansı ve Litvanya'daki projelere olan ilgisi göz önünde bulundurulduğunda, Türk müteahhitlerin yeni ortaklıklar ve iş birlikleri kurması açısından önemli bir potansiyel bulunduğuna inanıyorum. Litvanya Hükümeti'nin bu yöndeki yapıcı ve olumlu yaklaşımını da memnuniyetle karşılıyoruz. Öte yandan, ülkelerimiz arasında güçlü havayolu bağlantılarının bulunmasından memnuniyet duyuyorum. Türk Hava Yolları'nın haftalık 14 sefer düzenlemesi, ticaret, yatırım ve turizmin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

'BAKAN İLE VİZYONUMUZ KALICI BİR GÜVEN ORTAMI TESİS ETMEKTİR'

Bolat, "2025 yılında Türkiye yaklaşık 307 bin Litvanyalı ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu doğrultuda, beşeri ve kültürel bağları daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bizim için bir diğer önemli iş birliği alanı ise savunma sanayiidir. Litvanya savunma sektöründe, özellikle yüksek teknolojilerin entegrasyonu ile ilerleme kaydederken, Türkiye güçlü bir savunma sanayii altyapısı, saygın firmaları ve artan ihracat kapasitesi ile öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, yetkinliklerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, karşılıklı fayda sağlayan güçlü bir iş birliği zemini sunmaktadır. Mevkidaşım GRIKŠAS'ın ve 13 şirketten oluşan Litvan iş heyetinin yarın gerçekleştirilecek SAHA-2026 Fuarı'na (Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı) katılımı, bu alandaki ortak kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Bakan ile vizyonumuz; savunma sanayii iş birliğini güçlendirmek, yenilikçiliği teşvik etmek ve bu kritik sektörde kalıcı bir güven ortamı tesis etmektir" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA GÜÇLÜ VE STRATEJİK BİR ÇERÇEVEYE OTURMUŞTUR'

Bakan Bolat, "Sonuç olarak, Türkiye ve Litvanya, ortak değerler ve karşılıklı taahhütler temelinde şekillenen bir ortaklığı paylaşmaktadır. NATO müttefikliği ve Türkiye'nin AB aday ülkesi statüsüyle, ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla derinleştirmek için her türlü zemine sahibiz. Litvanya ile tüm platformlarda güçlü ve yapıcı ilişkilerimizi sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sağlam ortaklığa büyük değer veriyoruz ve bunu daha da ileri taşımakta kararlıyız. JETCO 2'nci Dönem Toplantısı ile birlikte ticari ve ekonomik ilişkilerimiz yeni bir ivme kazanmış, iş birliğimiz daha güçlü ve stratejik bir çerçeveye oturmuştur. Sözlerime son verirken, Türkiye-Litvanya ticari ve ekonomik ilişkilerini daha üst seviyelere taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

