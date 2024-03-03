Türkiye\'nin Afrika açılımıyla 3. Antalya Diplomasi Forumu\'na yoğun ilgi

Türkiye'nin Afrika açılımının etkisiyle Afrika ülkelerinden çok sayıda üst düzey yetkili, 1-3 Mart'ta düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'e yoğun ilgi gösterdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 1-3 Mart'ta düzenlenen ADF'ye, Afrika ülkelerinden 7 devlet başkanı, 2 başbakan ve 25 dışişleri bakanı katıldı.
Afrikalı üst düzey yetkililerin yoğun ilgi gösterdiği ADF'ye, devlet başkanı düzeyinde katılanlar arasında, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Esvatini Kralı 3. Mswati, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Devlet Başkanı Faustin Archange Tuadera, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ve Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina katıldı.
Burundi Başbakanı Gervais Ndirakobuca ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de ADF'ye gelenler arasındaydı.
Pek çok ülkenin dışişleri bakanının bulunduğu ADF'ye katılanlar arasında Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Çad Dışişleri ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Mahamat Saleh Annadif, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu, Gabon Dışişleri Bakanı Regis Onanga Ndiaye, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Carlos Pinto Pereira, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Güney Sudan Dışişleri Bakanı James Pitia Morgan, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ve Madagaskar Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Rafaravavitafika Rasata yer aldı.
Malavi Dışişleri Bakanı Nancy Tembo, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Peya Mushelenga, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışında Yaşayan Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta, Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanı Ismaila Madior Fall, Somali Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Omar Balad, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali Al-Sadiq Ali, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakher ve Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederic M. Shava da katılımcılar arasındaydı.
Afrika'dan, 25 dışişleri bakanı haricinde, 3 bakan, 2 meclis başkanı, 3 uluslararası teşkilat başkanı ve 3 uluslararası teşkilat yüksek düzeyli temsilcisi ADF'de bulundu.
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