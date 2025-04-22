Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Azerbaycan'la ilişkileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Azerbaycan'la ilişkileri değerlendirdi Açıklaması

Türkiye\'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Azerbaycan\'la ilişkileri değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in göstermiş olduğu güçlü liderlik ve kardeşlik anlayışının Türkiye-Azerbaycan ilişkilerin her seviyesine damgasını vurduğunu söyleyerek "Ekonomik ve kültürel anlamda...

22.04.2025 11:55
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in göstermiş olduğu güçlü liderlik ve kardeşlik anlayışının Türkiye- Azerbaycan ilişkilerin her seviyesine damgasını vurduğunu söyleyerek "Ekonomik ve kültürel anlamda ilişkilerimizi derinleştirip birbirimizi daha fazla anlamamız ve ortak işbirliği yapma perspektifini güçlendirmemiz lazım." dedi.

Akgün, Anadolu Ajansı (AA) Bakü ofisini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. AA Asya ve Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç, Akgün'e Bakü ofisi ve Editörlüğün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyaret sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akgün, aynı coğrafyayı paylaşan, aynı dili konuşan, aynı kültür geleneklerine ve inanca sahip Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin müstesna olduğunu belirtti.

Akgün, "bir millet, iki devlet" anlayışıyla şekillenen Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin kritik dönemlerde somut çıktılara dönüştüğünü söyleyerek 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferde Azerbaycan'ın kararlılığını, Türkiye'nin de güçlü manevi ve siyasi desteğini örnek gösterdi.

Azerbaycan'ın Karabağ ve çevresini imar ve ihya etmek için projeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Akgün, Türk şirketlerinin de bu çalışmalara büyük destek verdiğini bildirdi.

Büyükelçi Akgün, iki ülke halkının da ilişkilerin düzeyinin farkında olduğunu ve bunun kıymetini bildiğini söyleyerek Azerbaycan'ın her tarafında Azerbaycan bayraklarıyla Türk bayraklarının yan yana dalgalandığını kaydetti.

Türk ve Azerbaycan halklarının kalplerinin birlikte attığını vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"Siyasi anlamda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in göstermiş olduğu güçlü liderlik ve kardeşlik anlayışı ilişkilerin her seviyesine damgasını vurmaktadır. Bu, harpta olduğu gibi özellikle deprem dönemindeki o zor günlerde Azerbaycan halkının Türk halkına yönelik desteğinde de kendisini gösterdi. En fazla kaygılanan, en fazla yardım gönderen ülke Azerbaycan oldu o günlerde. İki ülke arasında halk nazarında ve liderler düzeyinde son derece mükemmel ilişkilerimiz var. Ekonomik ve kültürel anlamda ilişkilerimizi derinleştirip birbirimizi daha fazla anlamamız ve ortak işbirliği yapma perspektifini güçlendirmemiz lazım."

Birol Akgün, iki ülkenin enerji ve ulaştırma alanındaki işbirliklerine de değinerek "Enerji alandaki işbirliklerimiz çok yüksek. Ulaştırma ve bağlantısallığın güçlendirilmesi noktasında projeler devam ediyor. Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Hattı'nın bu yaz açılmasını bekliyoruz. Eğer açılırsa Orta Koridor'dan Türkiye üzerinden batı-doğu yönlü mal taşımacılığı inanılmaz derece bir patlama yaşayacak. Potansiyeli en az beşe katlayacak." diye konuştu.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında yenilenebilir enerjiyle üretilen elektriğin, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa piyasalarına aktarılmasını hedefleyen bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Akgün, bu hattın Romanya ve Moldova'ya kadar uzanabileceğini belirtti.

Büyükelçi Birol Akgün, Doğu-Batı Ulaştırma Koridoru'nun son derece önemli bir entegrasyon alanı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"(Azerbaycan'la Ermenistan arasında) Kalıcı barış anlaşması imzalanır ve Zengezur geçişi açılırsa Çin'den Londra'ya uzanan çizgide Türk dünyasının Orta Koridor perspektifi son derece gelişecek demektir. Biz buna destek veriyoruz."

Türkiye ve Azerbaycan arasında kültürel ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Akgün, özellikle kültürel turizm alanında büyük potansiyel olduğunu söyledi.

Akgün, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere yönelik, "Ticaret hacmimiz şu anda 6,5 milyar dolar. Cumhurbaşkanlarımızın bize vermiş olduğu hedef 15 milyar dolar. Bunun bir hayal olmadığını, gelecek 3-5 yıl içerisinde bu dediğimiz entegrasyon süreçleri hızlanırsa çok kolayca ulaşabileceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Azerbaycan'la ilişkileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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