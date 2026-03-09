Türkiye'nin "Bilim Kahramanları" Fuar İzmir'de Buluştu - Son Dakika
Türkiye'nin "Bilim Kahramanları" Fuar İzmir'de Buluştu

09.03.2026 12:28  Güncelleme: 13:22
Dünyanın en büyük gençlik ve çocuk organizasyonları arasında yer alan ve Türkiye'de "Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle düzenlenen FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22’nci sezon Türkiye finali, Fuar İzmir'de düzenlendi. İki gün süren turnuvaya, 21 şehirden 74 takım, 750 öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Dereceye giren ekiplere kupaları törenle verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ iş birliği ile Bilim Kahramanları Derneği tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen "Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge" turnuvalarının 22'nci sezonunda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl "UNEARTHED" temasıyla düzenlenen ve 8 farklı şehirde yapılan 18 yerel turnuvaya, 501 takım ve 4 bin 500'ü aşkın çocuk ve genç katıldı. Yerel turnuvaların ardından 74 takım, Türkiye finallerinde dereceye girmek ve uluslararası turnuvaya katılabilmek için iki gün boyunca mücadele etti.

Becerilerini ortaya koydular

Turnuva kapsamında takımlar, tema doğrultusunda geçmişin izini sürerek arkeolojik süreçleri, yer altı yapılarıyla gizli kalmış alanları ve eski uygarlıkların izlerini araştırdı. Öğrenciler, karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler geliştirirken tasarlayıp kodladıkları robotlarla görevleri tamamlamaya çalıştı. Gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgisini artırmayı hedefleyen organizasyonda öğrenciler; robot tasarımı, yazılım geliştirme, problem çözme ve ekip çalışması gibi becerilerini ortaya koydu.

"Yolculuğun kendisi kazanım"

İki günün sonunda dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. Törende konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, gençlere seslenerek, "Bugün hangi sonuç açıklanırsa açıklansın hepiniz bu süreçte esas kahramanlarsınız. Hepiniz şampiyonsunuz. Çünkü soru sormaktan çekinmediniz, araştırdınız, birlikte üretmeyi öğrendiniz ve emek verdiniz. Bu yolculuğun kendisi başlı başına bir kazanım" dedi.

"Merak eden nesiller" vurgusu

Prof. Dr. Demir, "Bilim Kahramanları Derneği olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ve önderliğinde; bilimi rehber edinmeye, sizlerin merakını, hayal gücünü ve birlikte üretme gücünü desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki geleceğin duyarlı liderleri, profesyonelleri, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, tasarımcıları, problem çözücüleri bugün burada olan sizlersiniz. Bugün dünyada karşılaştığımız pek çok sorunun çözümü, merak eden, soru soran ve birlikte düşünebilen bilimin rehberliğinde yetişen nesillerden geçiyor. Bizler de Bilim Kahramanları Derneği olarak bilimin toplumun her kesimine daha görünür ve daha erişilebilir olması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

"Umut bilimde"

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ olarak Fuar İzmir'de uzun yıllardır yerel ve ulusal turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Burada gördüğümüz en coşkulu kalabalık her zaman sizin katıldığınız turnuvalar oluyor. Bilim Kahramanları Derneği'nin de hep söylediği gibi umut düşünmekte, umut merak etmekte, umut hep beraber üretmekte, umut emek vermekte. Umut sesini yükseltmekte, ama bilime dair, doğruya dair, gerçeğe dair yükseltmekte. Umut bilimde. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız" dedi.

6 takım uluslararası turnuvalarda temsil edecek

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ile birlikte Robot Performans Beşincilik Ödülü'nü kazanan Denizli Bahçeşehir Koleji Kampüsü takımı Sirius'a kupasını verdi. Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'a destekleri için teşekkür ederek, Cumalıoğlu'na plaket takdim etti.

Turnuva sonunda 6 takım, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkı kazandı. Şampiyonluk Ödülü'nü İzmir Özel Çakabey Lisesi The Flinstones, İkincilik Ödülü'nü Kocaeli Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi Robogobi, Üçüncülük Ödülü'nü İzmir Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Spica, Dördüncülük Ödülü'nü TED Yalova Özel Ortaokulu Ydrobotics, Beşincilik Ödülü'nü İzmir Özel Çakabey Ortaokulu Leukai takımları kazanırken uluslararası turnuvalara katılım biletini alan altıncı takım ise İstanbul Özel Çevre Koleji Lisesi'nin Phoenix Bot Team takımı ekibi oldu.

World Festival

Ayrıca, Bilim Kahramanları Derneği'nin yürüttüğü "Birlik Hareketi Umut Kentlerde" projesi kapsamında Koç Lisesi öğrencilerinin girişimiyle başlayan Koç Birlik Hareketi'nin desteğiyle Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Umut Kent konteyner kentlerinde FIRST LEGO League Challenge takımları kuruldu. Proje kapsamında desteklenen takımlardan Adıyaman takımı Commageneans da LEGO Education'ın özel davetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek World Festival'e katılma hakkı kazandı.

Kaynak: ANKA

