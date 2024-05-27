Türkiye\'nin Cape Town Başkonsolosu: Türkiye\'nin bölgedeki varlığı giderek pekişiyor

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Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, kentte faaliyet gösteren Türk kuruluşlarının son yıllarda artmasıyla ülkesinin bölgedeki varlığını giderek pekiştirdiğini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town, yaklaşık 5 milyonluk nüfusuyla ülkenin en büyük ikinci şehri özelliğini taşıyor.

Afrika'nın en güney ucundaki şehir, ülkenin ve kıtanın önde gelen ekonomi merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ilk Cape Town Başkonsolosu Yeşildağ, son yıllarda Türkiye'nin bölgede giderek artan etkinliğini AA muhabirine değerlendirdi.

"Dünyanın en güzel şehirlerinden biri"

Yeşildağ, 2020'den bu yana başkonsolosluk görevini sürdürdüğü Cape Town için "Doğası, iklimi ve insanları açısından bence dünyanın en güzel şehirlerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Cape Town'un Türkiye ile 19. yüzyıla uzanan renkli tarihi bağlara sahip olduğunu belirten Yeşildağ, 2024 itibarıyla şehir ve çevresinde 700 ila 1000 Türk vatandaşının ikamet ettiğini söyledi.

Yeşildağ, Cape Town'un iklimi, doğası, ekonomisi, tarihi ve kültürüyle, Güney Afrika'nın kalanından farklılıklar gösterdiğine işaret ederek, "Türkiye, bu bölgedeki varlığını her geçen yıl pekiştiriyor." dedi.

Türkiye'nin bölgedeki görünürlüğü artıyor

Yeşildağ, göreve başladığı tarihte Cape Town'da Türk kurumlarından yalnızca Türk Hava Yollarının (THY) bulunduğunu söyledi.

Bu yılbaşında gurur duydukları Cape Town Uluslararası Maarif Okulunun açıldığını belirten Yeşildağ, "Ardından Anadolu Ajansı temsilcimizin atanması da bizi çok memnun etti, buradaki varlığımızı güçlendirdi. Yunus Emre Enstitüsünün Cape Town'da bir ofis açabilmesi için de çalışmalarımızı hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Yeşildağ, Başkonsolosluk kançılaryasının da geçen yıldan itibaren faaliyete geçtiğini dile getirerek, "Cape Town'un en prestijli binası diyebileceğimiz, şu anda içinde bulunduğumuz Portside binasının 16. katında Başkonsolosluğumuzu açtık. Herkesin beğenerek, takdir ederek gelip ziyaret ettiği, güzel manzaralı bir ofiste Başkonsolosluğumuz kurulmuş oldu." diye konuştu.

???????Kıtanın en iyisi olan Cape Town Üniversitesine ev sahipliği yapan kentin Türk öğrencilerden giderek daha çok ilgi gördüğünü anlatan Yeşildağ, "Burada yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Türk öğrenciler tarafından kurulan Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TÜRKSAY) de buradaki Türk varlığını güçlendirmede rol oynadı." dedi.

Yeşildağ, görev sahasındaki Kimberley şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Osmanlı Okçuluk Kulübünün kurulmasının, Osmanlı geleneksel okçuluğunun bölgede tanıtılması açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

McGregor Müzesi'nde Türk köşesi

Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için Güney Afrika'ya gönderilen Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi'nin Cape Town'a ilk geldiğinde okul olarak kullandığı binayı kültür merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını dile getiren Yeşildağ, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeşildağ, Ebubekir Efendi'nin oğlu Ahmet Ataullah Efendi hakkında arşiv çalışmaları yürüttüklerine dikkati çekerek, "Çalışmamızı Kimberley'de bulunan McGregor Müzesi ile de paylaştık. Çok ilgi gösterdiler. Önümüzdeki günlerde inşallah müzede Türk bayrağımızın da bulunduğu bir Türk köşesi açtıracağız." dedi.

Yakın zamanda 4 yıllık görev süresini tamamlamak üzere olduğunu belirten Yeşildağ, "Gerek siyasi gerekse ekonomik çevrelerde, özellikle de yakın olduğumuz Müslüman kardeşlerimiz arasında görünürlüğümüzü sağladığımızı, Türkiye olarak ve bundan sonra yapılacak çalışmalarımıza dört yıllık sürede sağlam bir zemin hazırladığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Türklere tavsiyeler

Yeşildağ, Cape Town'ı da kapsayan Western Cape eyaletinin, ülkenin sebze, meyve ve çiçek ihracatının yarısından fazlasını karşıladığını dile getirerek, bu durumun Türk iş insanları için özel yatırım fırsatları anlamına geldiğini vurguladı.

Ülkenin elektrik ihtiyacının da Türk yatırımcılar açısından önemli fırsatlar taşıdığına dikkati çeken Yeşildağ, hükümetin enerji üretimi için özel sektör yatırımlarını teşvik ettiğini söyledi.

Yeşildağ, buraya gelindiğinde mutlaka iş insanlarıyla irtibat kurulması gerektiğini belirterek, "Onlarla ortaklık kurmak gerekiyor. Buralar hakkında iyi bilgi almak gerekiyor ve inanıyorum ki iş adamlarımızın bakışı, tecrübeleri burada neler yapılacağına ilişkin ve hangi sorunlarla karşılaşılabileceklerine ilişkin kendilerine iyi bir fikir verecektir ama gelip görmekten katiyen pişman olmayacaklar." dedi.

Ülke genelindeki güvenlik probleminin Cape Town ve çevresi için de geçerli olduğunu ifade eden Yeşildağ, "Vatandaşlarımızla görüştüğümüzde mutlaka güvenlik konusunda çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu güzelliği paylaşırken kendilerine dikkat etmelerini, emniyetlerini mutlaka sağlamalarını, gece dışarı çıkmamalarını, kredi kartlarını başkalarıyla paylaşmamalarını söylüyoruz." diye konuştu.