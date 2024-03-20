Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, DTİK ile iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, DTİK ile iftar programı düzenledi

Türkiye\'nin Cezayir Büyükelçiliği, DTİK ile iftar programı düzenledi

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) ile başkent Cezayir'de üçüncü geleneksel iftar programını düzenledi. Programa Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Belmehdi, İletişim Bakanı Muhammed Laagab ile Türk ve Cezayirli iş insanları katıldı. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi 6,3 milyar dolara çıktı. Türk firmalarının Cezayir'deki yatırımları ise 6 milyar doları aştı.

20.03.2024 20:46  Güncelleme: 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) ile başkent Cezayir'de üçüncü geleneksel iftar programını düzenledi.

Büyükelçi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz ile DTİK Cezayir Temsilcisi Okay Tosyalı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Belmehdi, İletişim Bakanı Muhammed Laagab ile Türk ve Cezayirli iş insanları katıldı.

Kendileriyle birlikte bu organizasyonu düzenleyen Dünya Türk İş Konseyi- Cezayir Temsilciliğine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Büyükelçi Küçükyılmaz, programın ilkini 2022 yılında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu programın bir gelenek haline gelmesini ve bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam etmesini canı gönülden temenni ediyorum." dedi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi 6,3 milyar dolara çıktı

Son bir yılda Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkileri çok daha ileri seviyelere taşıdıklarını söyleyen Küçükyılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlarımız ve birçok bakanlarımız karşılıklı ziyaretlerde bulundular. Ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda çok önemli işbirliği anlaşmaları imzaladık. Birçok iş forumu, ticari heyet ve fuarlara karşılıklı olarak ev sahipliği yaptık. Küresel ticaretin durağan olduğu bir dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmimizi yüzde 20 oranında artırarak 6,3 milyar dolara çıkardık."

Ancak bu seviyeyi de yeterli görmediklerini belirten Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun'un iki ülke arasındaki ikili ticaret ve yatırım hedeflerini 10'ar milyar dolar olarak belirlediği, bu hedeflere en kısa zamanda ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Türk firmalarının Cezayir'de 2000'li yıllardan başlayarak bugün çok önemli bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Küçükyılmaz, 2000 yılında Cezayir'de sadece 7 Türk ortaklı firma varken, bugün bu sayının 1500'e yaklaştığına işaret etti.

Cezayir, Türkiye'nin en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında 7. sırada

Cezayir'deki Türk yatırımlarının miktarı 6 milyar dolar ve istihdam kapasitesinin de 30 bini aştığı bilgisini veren Küçükyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Firmalarımız bugün, Cezayir'de neredeyse tüm sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki; Cezayir'deki tüm sektörler bizim için stratejik öneme ve önceliğe sahiptir. Bu nedenle, her alandaki yatırımlarımızın hız kaybetmeden devam etmesi çok önemli önceliğimizdir.

Bununla birlikte, Cezayir Devleti'nin de özel önem verdiği enerji, madenler, sanayi ve tarım sektörlerindeki yatırımlarımızın ve işbirliklerimizin sayısı kısa ve orta vadede daha da artacaktır."

Cezayir'in, Türkiye'nin en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında 7'nci, Afrika kıtasında ise 1'inci sırada yer aldığını hatırlatan Küçükyılmaz, "Günümüzde ülkeler, dostluk ve kardeşlik bağlarını ticaretle, yatırımlarla, firmalarla daha da güçlü kılmaktadır. Bugün Türkiye ile Cezayir arasında bu seviyede bir dostluk ve kardeşlik bağı geliştirmiş olmamızda sizlerin, yani her iki ülkenin firmalarının rolü çok büyüktür. Bugüne kadarki başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

İftar programında DTİK Cezayir Temsilcisi Tosyalı, Cezayir-Türk İş Konseyi (CAAT) Eşbaşkanı Djellal Serandi Maamar, Cezayir Ekonomik Yenilenme Konseyi (CREA) Başkanı Kamel Moula, Arap-Afrika Yatırım ve Kalkınma Ajansı (CAAID) Başkanı Boutalbi Amine, Cezayir İşveren Konfederasyonu (CAPC) Başkanı Rahmoune Zargoune, MİTİDJA Girişimci ve Sanayiciler Kulübü Başkanı Fethi Ammour ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ulusal Topluluk Bakanlığı Ekonomik İlişkileri Teşvik ve Destek Direktörü Rabah Fassih birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Cezayir, Türk İş, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, DTİK ile iftar programı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İnegöl'de Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
    22:14 İnegöl'de Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu
    22:09 Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.

  • Milli Savunma Bakanı Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti
    22:07 Milli Savunma Bakanı Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştükten sonra kent meydanında esnafı ziyaret etti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.


21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil
21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
19:57 Galler’in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu Galler'in yeni Başbakanı Vaughan Gething oldu
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
20:50 Şivan Perwer, Aynur Doğan’a ’Keça Kurdan’ şarkısını yasakladı Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını yasakladı
19:02 Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu Polise şikayet için giden eşini sokak ortasında tüfekle vurdu
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 22:15:03. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, DTİK ile iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement