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Türkiye'nin ilk mesleki ortaokulu eğitim öğretime başladı

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Türkiye'nin ilk mesleki ortaokulu eğitim öğretime başladı Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde Türkiye'nin ilk mesleki ortaokulları'ndan biri Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretime başladı.

19.10.2024 21:35
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Türkiye'nin ilk mesleki ortaokulu eğitim öğretime başladı

BURSA - Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde Türkiye'nin ilk mesleki ortaokulları'ndan biri Bursa'nın İnegöl ilçesinde eğitim öğretime başladı. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki mesleki ortaokullar Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim kampusu içinde açılan mesleki ortaokulu 64 öğrencisiyle eğitim öğretime başladı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile birlikte okulu ziyaret etti.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Türkiye'de 4 mesleki ortaokulundan birisinin de İnegöl'de bulunduğunu hatırlatarak, "Bugün Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Lisemizin kampüsündeyiz. Türkiye'de ilk olan meslek ortaokulu uygulaması ilçemizde de başlamış durumda. Şu anda Türkiye'de 4 ilimizde mesleki ortaokulu açıldı. Birisi de ilçemizde ve ilçemizin sanayi altyapısının güçlü olması, mesleki eğitim lise düzeyinde altyapımızın güçlü olması buradaki okulun açılmasında tercih sebeplerinden birisi oldu. Okulumuzun şu anda 64 öğrencisi var ve rağbet gören bir bölüm olarak ilerleyen yıllarda daha da sayının artacağını düşünüyoruz. Bu okullarımızın bakanlığımız tarafından açılması bizce de önemli çünkü çocuklarımızın mesleki eğitim anlamında yeteneklerini erkenden keşfederek bu alanda eğitimlerini verip ilerleyen süreçte lise ve üniversite tercihlerini doğru yönlendirmek önemli. Bu anlamda Türkiye'de ilk olan uygulamanın ilçemize ve özellikle mesleki eğitime çok ihtiyaç duyan ilçemizin sanayi altyapısına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "2006 yılında temelleri atılan İnegöl Mesleki Eğitim Külliyemiz 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Mesleki Eğitim Külliyemiz 302 bin metrekarelik alana kurulmuş olup, içerisinde 36 bina bulundurmaktadır. Bu binaların içerisinde bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve 5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmakla birlikte toplamda 2 bin 500 öğrenci eğitim görmektedir. Mesleki Eğitim Külliyemizin içerisinde 300 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci pansiyonları, tam donanımlı 2 tane yemekhane, bir Z kütüphane, 1 amfi kütüphane, 1 kapalı spor salonu ve 2023 yılında hizmet vermeye başlayan bakanlarımız ve Avrupa Birliği koordinasyonundaki Sektöriyel Mükemmeliyet Merkezi yer almaktadır. Yine bu yıl Türkiye'de ender okullardan bir tanesi olan mesleki ve teknik lisemizin bünyesinde açılan bir ortaokul vardır. İnşallah bu ortaokulumuz özellikle çocuklarımızın küçük yaşlarda mesleki eğilim açısından büyük bir çığır açacağına inanıyorum. Ben bu okulun açılmasında emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk mesleki ortaokulu eğitim öğretime başladı - Son Dakika

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