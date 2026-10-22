Türkiye’nin ilk uluslararası askeri uçangöz yarışmasında 32 ülke buluştu: Final ve ödül töreni 24 Ekim’de gerçekleştirilecek

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması (BIMDTC 2026), Ankara'da devam ediyor. Yarışmaya 32 ülkeden katılım sağlanırken, Türkiye'yi 5 takım temsil ediyor. Türk savunma sanayisi firmaları da ürünlerini sergiliyor. Yarışma kapsamında yarın savunma sanayisi firmalarının sergilerinin yanı sıra uçuş gösterileri düzenlenecek ve 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü kapsamında final müsabakaları ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması (BIMDTC 2026), Ankara Temelli'de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Kışlası'nda 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yarışma, katılımcı ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ve askeri alanda yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliği imkanlarını artırmak amacıyla düzenleniyor. BIMDTC 2026, Türkiye'de askeri alanda uluslararası düzeyde düzenlenen ilk yarışma olma özelliğini taşıyor.

32 ÜLKEDEN KATILIM

32 ülkenin katıldığı organizasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı takımları olmak üzere Türkiye'yi toplamda 5 takım temsil ediyor.

Yarışmaya fiilen katılan ülkeler arasında Türkiye, Arjantin, Azerbaycan, Çekya, Katar, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Kosova, Letonya, Kazakistan, Pakistan, Polonya, Somali, Sudan, Ürdün ve Kırgızistan yer alıyor. Gözlemci olarak katılan ülkeler ise Bulgaristan, Bahreyn, Kenya, Kuzey Makedonya, Macaristan, Ruanda, Tacikistan, Tunus, Ukrayna, Vietnam, Zimbabve, Moritanya, Portekiz ve Kolombiya olarak sıralanıyor.

SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARI ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK

Organizasyon kapsamında Türk savunma sanayisi firmalarının geliştirdiği uçangöz ve anti-uçangöz sistemlerinin tanıtılması da hedefleniyor. İki aşamadan oluşan yarışmada takımlar, ilk aşamada parkur performanslarına göre sıralanacak. İlk aşamada en iyi dereceyi elde eden takımlar final aşamasına katılacak ve takım sıralamaları final sonuçlarına göre belirlenecek.

Yarışma kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı, BAYKAR, ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, HAVELSAN, TİTRA, Pasifik Teknoloji, SKYDAGGER, STM, DASAL ve BEYOND Technologies firmaları gösteri yapacak ve ürünlerini sergileyecek. Gösteri programını izlemeleri için sivil havacılık otoriteleri, üniversiteler ve askeri ataşeler de davet edildi.

FİNAL VE ÖDÜL TÖRENİ 24 EKİM'DE

Yarışma kapsamında 23 Ekim'de savunma sanayisi firmalarının sergilerinin yanı sıra uçuş gösterileri düzenlenecek. Seçkin Gözlemci Günü kapsamında 24 Ekim'de ise final müsabakaları ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Yarışmada "En İyi Askeri Takım" ve "En İyi Pilot" kategorilerinde ilk üç dereceye girenler ödüllendirilecek. Tüm takım üyelerine katılım belgesi takdim edilecek, diğer ödüllerin ise daha sonra belirleneceği bildirildi.