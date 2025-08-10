Türkiye'nin Lunapark İhracatı 223 Milyon Dolar - Son Dakika
Türkiye'nin Lunapark İhracatı 223 Milyon Dolar

10.08.2025 11:11
Türkiye, 5 yılda 143 ülkeye 223 milyon dolarlık lunapark ürünleri ihraç etti.

Türkiye, 5 yılda 143 ülkeye 223 milyon 257 bin dolarlık lunapark ürünleri ihracatı yaptı.

AA muhabirinin Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, lunaparklarda yer alan ürünlerin imalatında adından söz ettiriyor.

Dünyada, söz konusu sektörde ülkelerin önemli ticaret partnerleri arasında yer alan Türkiye, geçen yıl en fazla ihracat yapan 8. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin lunaparklardaki hızlı trenler (roller coaster), atlı karıncalar, salıncaklar, dönme dolaplar, çarpışan arabalar, su parkları ve panayırlara mahsus eşya ihracatı her geçen yıl artış gösterdi.

İhracat geçen yıl 80 milyon doları aştı

Bu kapsamda 2020'de 97 ülkeye 24 milyon 32 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2021'de ihracat yapılan ülke sayısı 109'a, ihracat tutarı ise 26 milyon 517 bin dolara yükseldi.

Türkiye 2022'de ihracat yaptığı ülke sayısını 111'e çıkarırken, ihracat tutarı da 2021'e kıyasla yüzde 54,1 artışla 40 milyon 861 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu alandaki ivmesini 2023'te de sürdüren Türkiye, 117 ülkeye 51 milyon 541 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yıl ise ihracat yaptığı ülke sayısı 111'e gerileyen Türkiye'nin ihracatı önceki yıla göre yüzde 55,8 artışla rekor seviye olan 80 milyon 306 bin dolara ulaştı.

Böylece 5 yılda Türkiye'nin eğlence sektöründe ihracatı 223 milyon 257 bin dolar olarak hesaplanırken, ürün satılan toplam ülke sayısı 143 oldu.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise 87 ülkeye toplamda 47 milyon 537 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat ABD'ye

Türkiye'nin 2020-2024 döneminde "eğlence parkı gezinti ve su parkı eşyaları" alanında en fazla ihracat yaptığı ülke ABD oldu. ABD'ye 5 yılda 17 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu ülkeyi 16 milyon 868 bin dolarla Romanya, 12 milyon 173 bin dolarla Fransa, 10 milyon 435 bin dolarla Birleşik Krallık, 9 milyon 549 bin dolarla Kazakistan takip etti.

Bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 8 milyon 950 bin dolar, Cezayir'e 8 milyon 107 bin dolar, Irak'a 8 milyon 59 bin dolar, Mısır'a 6 milyon 470 bin dolar ve Suudi Arabistan'a 5 milyon 538 bin dolar dış satım yapıldı.

Söz konusu sektörde 2020-2024 döneminde en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

Ülkelerİhracat (dolar)
ABD17.675.702
Romanya16.868.499
Fransa12.172.944
Birleşik Krallık10.434.575
Kazakistan9.549.049
BAE8.950.423
Cezayir8.106.724
Irak8.058.826
Mısır6.469.527
Suudi Arabistan 5.537.683

Kaynak: AA

