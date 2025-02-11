Türkiye'nin 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlandı

Türkiye\'nin \'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı\' hazırlandı

TÜRKİYE'nin 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı', Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte hazırlandı.

11.02.2025 15:51  Güncelleme: 15:54
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TÜRKİYE'nin 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı', Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte hazırlandı. Varank, bu planın Türkiye'nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş vizyonuna şekil veren 'Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi' (DEEP Projesi) kapsamında 4 teknik çalışma ziyareti, 15 değerlendirme raporu hazırlandı. 2 binden fazla kişinin katıldığı eğitim ve çalıştaylarda; Türkiye'nin 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlandı. Ankara'da düzenlenen etkinliklerin kapanış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan katıldı.

'SIFIR ATIK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARININ EN SOMUT ÖRNEĞİ'

Bakan Yardımcısı Varank, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik çabalarına değinerek, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bu çabaların en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Varank, DEEP Projesi kapsamında hazırlıkları tamamlanan 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'nın Türkiye'nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "Projemiz kapsamında ülkemize özgü bir Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı hazırladık. Bu model yalnızca sürdürülebilir kaynak yönetimini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda yenilikçi iş modelleri ve istihdam yaratma fırsatları da sunuyor. Sanayicilerimizden akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından gençlerimize kadar tüm paydaşlarımızla el ele vererek bu dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi.

OSSOWSKİ: SADECE ÇEVREYİ DEĞİL, TÜRK EKONOMİSİNİ DE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ise Türkiye'nin çevresel standartlarda önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi. İklim değişikliğinin zamanın ve yüzyılın en büyük zorluklarından biri olduğunu vurgulayan Ossowski, "İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları tahmin ettiğimizden daha kötü. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin bu dönüşümde yakın ve ortak olması çok önemli. Türkiye'nin bu proje ile karbon ayak izini düşürme ve çevresel sürdürülebilirliği artırma konusunda somut sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Birlikte sadece çevreyi değil, Türk ekonomisini de dönüştürebiliriz" diye konuştu.

TURAN: 52 EYLEM BELİRLEDİK

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da, "Proje kapsamında döngüsellik potansiyeli yüksek olan ambalaj, batarya ve araçlar, elektrik-elektronik, gıda ve biyokütle, inşaat ve binalar, plastik ve tekstil sektörlerinde etki analizi çalışmaları yapıldı. Bu analizler doğrultusunda 6 stratejik hedef, 22 amaç ve toplam 52 eylem belirledik. Bu eylemlerden 27'si mevzuat geliştirme sorumluluğu getirirken, 25'i ise altyapı, finansman ve kurumsal yapıyı kapsayan uygulamaya yönelik tedbirleri içermektedir" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Fatma Varank, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlandı - Son Dakika

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