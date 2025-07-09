Türkiye'nin Yaşam Süresi ve Doğurganlık Hızı

Türkiye'nin erkek ve kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Dünya Nüfus Günü 2025" bültenini yayımladı. Buna göre, ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2024'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 6,03 çocukla Çad oldu. Bu ülkeyi 6,01 çocukla Somali ve 5,98 çocukla Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,73 çocukla Kore Cumhuriyeti olarak belirlendi. Bu ülkeyi 0,95 çocukla Singapur ve 0,99 çocukla Ukrayna izledi.

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması 2024'te 2,25 çocuk olurken Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,48 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2024'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke, 1,75 çocukla Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 1,71 çocukla Romanya ve 1,64 çocukla Fransa takip etti. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,11 çocukla Malta olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi 1,21 çocukla İtalya ve Litvanya, 1,22 çocukla İspanya izledi.

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı geçen yıl 1,48 olurken, bu rakamın AB üyesi 27 ülkenin ortalamasından yüksek olduğu görüldü

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek Monako'da

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfus tahminlerine göre, 2024 için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,3 yıl, erkekler için 70,7 yıl ve kadınlar için 76 yıl olduğu görüldü.

Ülkelerin 2024 için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 84,6 yıl ile Monako olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi 84,3 yıl ile San Marino ve 82,3 yıl ile Avustralya ve Andorra izledi.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 53,4 yıl ile Çad olurken bu ülkeyi 54,3 yıl ile Nijerya ve 54,8 yıl ile Güney Sudan takip etti.

Türkiye'nin erkekler için 74,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

AB üyesi 27 ülke incelendiğinde, erkekler için 2024'te doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 81,8 yıl ile İtalya oldu.

Bu ülkeyi 81,6 yıl ile İsveç ve 81,5 yıl ile Malta izledi.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 71,4 yıl ile Litvanya olarak belirlendi. Bu ülkenin ardından 71,8 yıl ile Letonya, 72,3 yıl ile Bulgaristan geldi.

Türkiye'nin erkekler için 74,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu belirlendi.

Ülkelerin 2024'te doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 88,6 yıl ile Monako oldu.

Bu ülkeyi 87,9 yıl ile Japonya ve 87,3 yıl ile Kore Cumhuriyeti takip etti.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 54,9 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 57,2 yıl ile Çad ve 59,6 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.

Türkiye'nin kadınlar için 80 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya oldu

BM'nin dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülke içerisinde kadınlar için 2024'te doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 86,4 yıl ile İspanya oldu.

Bu ülkeyi 86,2 yıl ile Fransa, 85,9 yıl ile İtalya izledi.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük ülkenin, 79,4 yıl ile Bulgaristan olduğu tespit edildi. Bu ülkeyi 79,7 yıl ile Romanya ve 80,3 yıl ile Macaristan takip etti.

Türkiye'nin kadınlar için 80 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin, AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

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