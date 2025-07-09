Türkiye'nin Yaşam Süresi ve Doğurganlık Hızı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'nin Yaşam Süresi ve Doğurganlık Hızı

09.07.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre Türkiye, dünya ortalamasında yüksek yaşam süresine sahip ancak doğurganlık hızı düşük.

Türkiye'nin erkek ve kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Dünya Nüfus Günü 2025" bültenini yayımladı. Buna göre, ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2024'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 6,03 çocukla Çad oldu. Bu ülkeyi 6,01 çocukla Somali ve 5,98 çocukla Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,73 çocukla Kore Cumhuriyeti olarak belirlendi. Bu ülkeyi 0,95 çocukla Singapur ve 0,99 çocukla Ukrayna izledi.

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması 2024'te 2,25 çocuk olurken Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,48 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2024'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke, 1,75 çocukla Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 1,71 çocukla Romanya ve 1,64 çocukla Fransa takip etti. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,11 çocukla Malta olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi 1,21 çocukla İtalya ve Litvanya, 1,22 çocukla İspanya izledi.

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı geçen yıl 1,48 olurken, bu rakamın AB üyesi 27 ülkenin ortalamasından yüksek olduğu görüldü

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek Monako'da

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfus tahminlerine göre, 2024 için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,3 yıl, erkekler için 70,7 yıl ve kadınlar için 76 yıl olduğu görüldü.

Ülkelerin 2024 için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 84,6 yıl ile Monako olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi 84,3 yıl ile San Marino ve 82,3 yıl ile Avustralya ve Andorra izledi.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 53,4 yıl ile Çad olurken bu ülkeyi 54,3 yıl ile Nijerya ve 54,8 yıl ile Güney Sudan takip etti.

Türkiye'nin erkekler için 74,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

AB üyesi 27 ülke incelendiğinde, erkekler için 2024'te doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 81,8 yıl ile İtalya oldu.

Bu ülkeyi 81,6 yıl ile İsveç ve 81,5 yıl ile Malta izledi.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 71,4 yıl ile Litvanya olarak belirlendi. Bu ülkenin ardından 71,8 yıl ile Letonya, 72,3 yıl ile Bulgaristan geldi.

Türkiye'nin erkekler için 74,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu belirlendi.

Ülkelerin 2024'te doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 88,6 yıl ile Monako oldu.

Bu ülkeyi 87,9 yıl ile Japonya ve 87,3 yıl ile Kore Cumhuriyeti takip etti.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 54,9 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 57,2 yıl ile Çad ve 59,6 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.

Türkiye'nin kadınlar için 80 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya oldu

BM'nin dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülke içerisinde kadınlar için 2024'te doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 86,4 yıl ile İspanya oldu.

Bu ülkeyi 86,2 yıl ile Fransa, 85,9 yıl ile İtalya izledi.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük ülkenin, 79,4 yıl ile Bulgaristan olduğu tespit edildi. Bu ülkeyi 79,7 yıl ile Romanya ve 80,3 yıl ile Macaristan takip etti.

Türkiye'nin kadınlar için 80 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin, AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Yaşam Süresi ve Doğurganlık Hızı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:33
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 11:21:18. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Yaşam Süresi ve Doğurganlık Hızı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.