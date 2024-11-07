Türkiye, Riyad'da Gayrimenkul Fuarında - Son Dakika
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Türkiye, Riyad'da Gayrimenkul Fuarında

Emlak Konut GYO, Riyad'da düzenlenecek fuarda Türkiye'nin gayrimenkul fırsatlarını tanıtacak.

07.11.2024 11:46
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Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11-14 Kasım'da düzenlenecek "Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı"nda, Türkiye'nin gayrimenkul alanındaki fırsatlarını tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cityscape Global Suudi 2024, dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve şehircilik fuarlarından biri olarak Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yatırımcı ve sektör temsilcisini bir araya getiriyor.

Riyad'da 11-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda yer alacak Emlak Konut GYO, bu platformda Türkiye'nin yatırım potansiyelini ve kendine özgü geliştirdiği yenilikçi gayrimenkul geliştirme modellerini tanıtarak, uluslararası alanda sürdürülebilir yeni işbirlikleri kurmayı hedefliyor.

Altyapı, şehircilik ve finansman konularında stratejik işbirlikleri geliştirmek, projelerin uluslararası arenada tanıtımını sağlamak ve iş potansiyelini artırmak açısından fuar büyük önem taşıyor. Suudi firmalar ve diğer uluslararası temsilcilerle yapılacak görüşmelerde, Türkiye'nin şehircilik alanındaki deneyimleri paylaşılacak, gelecekteki projeler için işbirliklerini artırma fırsatları değerlendirilecek.

Fuar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İller Bankası AŞ ve İstanbul Ticaret Odası da Türkiye'nin altyapı, finansman ve şehircilik alanlarındaki bilgi ve birikimini aktaracak. İller Bankası AŞ, özellikle altyapı ve finansman projelerine odaklanarak Suudi ve diğer uluslararası yetkililerle stratejik işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

Fuarda 40 prestijli proje tanıtılacak

Emlak Konut, Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'nda proje geliştirme değeri 150 milyar lirayı aşan toplam 40 projeyle yer alacak.

Fuarda, konut ve ticari alanların yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik esasıyla tasarlanan Emlak Konut Çınarköy Evleri, Göktürk Kemer Evleri, Yeni Fikirtepe, Gölyaka İstanbul, Next Level İstanbul, Yeni Levent, Nişantaşı Koru, Batı Yakası ve Park Yaşam Antalya gibi prestijli projeler tanıtılacak.

Daha önce Almanya'nın Düsseldorf şehrinde gerçekleşen "Nobel IMMO 24 Fuarı"na da katılan Emlak Konut GYO, katılım gösterdiği bu fuarlarda yalnızca kendi marka değerini değil, Türkiye'nin gayrimenkul sektörünü ve ekonomik gücünü de uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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