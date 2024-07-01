Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz\'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliği için görev grubu kurdu

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu'nun kurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu kurulmuştur" denildi.

'İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ'

MCM BLACK SEA Komite Toplantısı ve imza töreni, bugün İstanbul'da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov'un katılımıyla düzenlendi.