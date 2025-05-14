Türkiye Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Ara Bulucu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Ara Bulucu

Hollandalı tarihçi Smeets, Türkiye'nin müzakerelerde arabulucu rolünün kritik önem taşıdığını belirtti.

14.05.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollandalı tarihçi ve Rusya uzmanı Hubert Smeets, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinde "arabulucu" rolünü övdüğü Türkiye'nin konumunun önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak müzakereler için bir araya gelmesi beklenirken Hollandalı tarihçi, Rusya uzmanı ve gazeteci Smeets, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin konumunun önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Moskova ve Kiev'de uzun yıllar gazetecilik de yapan Smeets, Türkiye'nin, Rusya ile olan ilişkileri ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı kendini konumlandırışı nedeniyle Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde kritik rol oynayabileceğini belirtti.

Hubert Smeets, Türkiye'nin diplomasi masasında elinde önemli bir koz bulundurduğunu belirterek "Eğer Türkiye, Boğazları Rus donanmasına kapatırsa bu, Ruslar için ciddi bir problem olabilir. Bu, Türk hükümetinin, sanırım hiç kullanmadığı bir kozdur." ifadelerini kullandı.

"Putin'in İstanbul'a gelmesi sembolik açıdan çok anlam ifade ediyor"

İstanbul'da yapılacak müzakerelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in bizzat yer alıp almayacağından emin olmadığını dile getiren Smeets, "Putin'in kendisinin İstanbul'da olacağına ve müzakerelere katılacağına ilişkin beklentim çok düşük. Putin müzakerelerin bir parçası olmak istemiyor çünkü bu sayede İstanbul'dan çıkacak ilk sonuçları reddetmek için istediği siyasi alanı bulacak." değerlendirmesini yaptı.

Hollandalı tarihçi Smeets, "Eğer Putin gerçekten İstanbul'a gelirse bu, sembolik açıdan çok anlam ifade ediyor. Çünkü o zaman Putin, Ukrayna'nın meşru devlet başkanı olarak tanımadığı bir kişiyle konuşmaya hazır olduğunu göstermiş olacaktır. Moskova ve Kremlin'de her zaman Ukrayna'daki Neonazilerden, Kiev'deki faşistlerden, onlara güç veren darbe girişiminden, Batı'dan bahsederler. Yani birkaç yıldır Ukrayna'yı bağımsız, egemen bir devlet olarak ciddiye almadıklarını açıkça belirtiyorlar. Eğer (Putin) İstanbul'a gelirse son üç yılda tanımadığı bir adamla konuşuyor olacak." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendiren Smeets, "Eğer Putin İstanbul'a gelirse ve iki heyet (Ukrayna ve Rus heyeti) arasında müzakereler olursa o zaman ateşkes beklentileri gerçekten ciddi şekilde artıyor." ifadelerini kullandı.

"Avrupa, Rusya için hedef"

İstanbul'un, barış müzakereleri için Avrupa'daki başkentlerden daha uygun bir yer olduğunu vurgulayan Hubert Smeets, şöyle devam etti:

"Berlin veya Londra'da bir müzakere masası Rusya için kesinlikle kabul edilemez olurdu. Rusya için Avrupa düşman görülüyor, aynı zamanda Avrupa, Viyana Kongresi'nden beri Rusya için ana hedeftir. Rusya'nın dış politikası tek bir şeyle özetlenebilir; Rusya olmadan Avrupa'da barış olmaz. Rus diplomasisine göre, Avrupa'da barışın koşullarını belirleyen Rusya'dır."

Rusya'nın Türkiye'yi Avrupa'dan daha farklı konumlandırdığını ve kendisi için bir tehdit olarak görmediğini anlatan Smeets, "Türkiye NATO üyesi, ancak bu, Rus hükümeti için Türkiye'yi, Avrupa'yı gördüğü gibi bir düşman olarak görmesi için yeterli bir neden değil. Nükleer bir süper güç değil, ama Türkiye ciddi bir askeri ve endüstriyel güç." dedi.

"Ukrayna da elbette Türkiye ile iyi ilişkilere çok istekli"

Hubert Smeets, müzakerelerin İstanbul'da yapılmasının önemine ilişkin, "Elbette, belki liderler buluşacak ama en azından heyetlerin İstanbul'da buluşacak olması, ateşkesle sonuçlanabilecek müzakereler için daha fazla fırsat sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın da Türkiye ile ilişkilerine önem verdiğine işaret eden Smeets, "Ukrayna da elbette Türkiye ile iyi ilişkilere çok istekli, bu aynı zamanda Boğazlar nedeniyle. Karadeniz, askeri ve ticari açıdan Ukrayna için, Rusya için olduğundan daha önemli. Karadeniz, Ukrayna için tek deniz çıkışı." diye konuştu.

Nisan 2022'deki müzakereler

İstanbul'da 2022 yılında da Rusya-Ukrayna arasında müzakere yapıldığını hatırlatan Hollandalı tarihçi ve Rusya uzmanı Smeets, "Putin ve Rus hükümeti üç yıldır, İstanbul'da 2022 Nisan'ında neredeyse bir uzlaşma sağlandığını iddia ediyor. Ancak 2022'de üzerinde anlaşılan bir belge yoktu." ifadelerini kullandı.

Smeets, 2022'de İstanbul'daki müzakerelerde iki ana konuda Ukrayna ve Rus heyetleri arasında ciddi anlaşmazlıklar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İlk olarak, ateşkesi denetleyecek, kontrol edecek güçler hakkındaydı. Örneğin, Ukrayna için koşullardan biri Türkiye'nin ateşkesin garantörü olmasıydı. Rusya, kategorik olarak buna karşıydı ve Türkiye'ye alternatif olarak Belarus'u garantör olarak sundu. İstanbul'da 2022'deki müzakerelerde çözülmeyen ikinci konu, uçuşa yasak bölgeydi."

Ukrayna'nın 2022'deki müzakerelerde bugünkünden daha zayıf bir konumda olduğunu vurgulayan Hubert Smeets, "2022'de, İstanbul'daki müzakereler sırasında, Ukrayna felaketin eşiğindeydi. Kiev'i başarıyla savunmuştu ancak Ukrayna ordusunun daha sonrası için bir öngörüsü yoktu. Dahası, müzakereler sırasında Buça'daki savaş suçları hakkındaki haberler kamuoyuna yansımıştı ve bu da Kiev'deki atmosferi çok etkiledi. Yani Ukrayna'nın mevcut durumu, bence 2022'de İstanbul'daki müzakeredekine göre daha güçlü." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Ara Bulucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Sarayı’nın 17’nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre’de bulundu Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre'de bulundu
Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın evi kundaklandı İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
Yaş çay alım fiyatı belli oldu Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
PKK’nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran’dan PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
Türk tekstil devi iflas etti Türk tekstil devi iflas etti
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

12:26
Bakan Işıkhan’dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi
12:19
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
12:17
Kritik zirveden detaylar Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
11:48
’’Bu yıl sıkıntı yaşayacağız’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
10:24
25 yıl sonra tarihi görüşme Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
16:28
2 yıl men cezası almıştı Alper Potuk için yeni gelişme
2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme
16:05
Metin Öztürk’ten TFF’ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:50
Bülent Ersoy’dan sahneye damga vuran dans şovu
Bülent Ersoy'dan sahneye damga vuran dans şovu
15:48
Burak Özçivit’e soğuk duş Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
15:45
Galatasaray’a 2.3 milyar TL’lik gelir
Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
15:42
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 12:44:37. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Ara Bulucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.