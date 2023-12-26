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Türkiye Üniversiteleri, Arapça Münazara Yarışmasında Başarılı Oldu - Son Dakika
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Türkiye Üniversiteleri, Arapça Münazara Yarışmasında Başarılı Oldu

Ağrı İbrahim Çeçen, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversiteleri, Türkiye'yi Katar'da yapılacak Arapça Münazara Yarışması'nda temsil edecek. Yarışmanın finali Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlendi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu vurguladı ve dereceye giren takımları tebrik etti.

Türkiye Üniversiteleri, Arapça Münazara Yarışmasında Başarılı Oldu
26.12.2023 - 20:06,
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"2. Türkiye Üniversitelerarası Arapça Münazara Yarışması"nda, ilk üçe giren Ağrı İbrahim Çeçen, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversiteleri, Türkiye'yi Katar'da yapılacak yarışmada temsil edecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Arap Dili Çalışmaları ve Münazara Merkezi ile Katar Münazara Merkezi (Qatar Debate) tarafından üniversitenin Haliç Kampüsü'nde düzenlenen finale Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, akademisyenler, yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci katıldı.

Otuz takımın yarıştığı münazaralarda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1'inci, Boğaziçi Üniversitesi 2'nci, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 3'üncü oldu. Final münazarasının ardından ilk 3'e giren öğrencilere ödül ve madalya takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, programda yaptığı konuşmaya Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı.

Türkiye'nin dünyadaki haksızlıklara sessiz kalmadığını ve mazlumların yanında olduğunu belirten Eminoğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlere de rahmet dileyerek her zaman Filistin'in yanında olduklarını söyledi.

Arapça münazara yarışmasının önemine dikkati çeken Eminoğlu, "Büyük emekler sonucunda çok değerli çalışmalar ortaya çıkmış. Her bir öğrencimizi tebrik ediyorum. Türkiye'den 3 takım Katar'da ülkemizi temsil edecek. Orada da kardeşlerime başarılar diliyorum. Üniversitede Arapça eğitimi olmamasına rağmen dereceye giren Boğaziçi Üniversitesini de ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını, sorunlarını çözmek için azami gayret gösterdiklerini kaydetti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya da münazara yarışmasının dostlukları pekiştireceğini anlatarak, "Zaten dost ve kardeş ülke olan Katar ve Türkiye'nin ilişkileri daha da güçlenerek devam edecek. İnşallah bu yarışmanın 20'ncisini ve 100'üncüsünü de yapacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Şimşek ise üniversitenin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Şimşek, münazara ve çeşitli etkinliklerle Katar'la ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını, üniversite olarak benzer akademik ve kültürel çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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