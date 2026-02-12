Türkiye ve Suriye Arasında İletişim İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye ve Suriye Arasında İletişim İşbirliği

Türkiye ve Suriye Arasında İletişim İşbirliği
12.02.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Suriye ile 7/24 çalışacak bir iletişim mekanizması kuracak, tecrübeler paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında köprü görevi görecek ve 7/24 esasına göre işleyecek bir iletişim mekanizmasının kurulmasının planlandığını, bu mekanizma sayesinde iki ülkenin karşılıklı olarak tecrübelerini paylaşacağını belirtti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi'nin bulunduğu bir heyet, başkent Şam'da Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında iletişim alanındaki ortak çalışmalar ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Büyükelçi Yılmaz: "Suriye yoğun dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldı"

Pirinççi ve Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Uluslararası Şam Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Yılmaz, Uluslararası Şam Kitap Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin büyük bir iç savaşın ardından önemli bir eşikten geçtiğini ve devletin kademeli olarak toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Bu süreçte karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin iletişim alanındaki eksiklikler olduğunu belirten Yılmaz, özellikle terör örgütü PKK ile yürütülen mücadele sırasında Suriye'nin yoğun dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını ifade etti.

Yılmaz, dezenformasyonun yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı kalmadığını, sahil bölgesi ve Süveyda'da yaşanan gelişmelerin doğru ve etkili biçimde anlatılması konusunda da ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Türkiye'nin de uzun yıllar benzer dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığına işaret eden Yılmaz, bu süreçte edinilen tecrübe ve geliştirilen kabiliyetlerin Suriye ile paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

İki ülke arasında iletişim alanında işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını ve gerekli eğitimler, kurumsal kapasite artışı ve ortak çalışma mekanizmaları üzerinde durduklarını aktaran Yılmaz, "Dezenformasyonla mücadelede iki ülkenin pozisyonlarının nasıl daha uyumlu hale getirilebileceğini kapsamlı şekilde değerlendirildik." dedi.

Son dönemde yaşanan savaş sürecinde Suriye devletinin önemli bir tecrübe biriktirdiğini gözlemlediklerini dile getiren Yılmaz, bu birikimin daha güçlü ve kurumsal bir medya yapısıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'nin iletişim ve medya alanında ihtiyaç duyulan her türlü eğitim ve kapasite geliştirme desteğini Suriye tarafına sunma konusunda taahhütte bulunduğunu sözlerine ekledi.

Pirinççi: "Sürekli ve net koordinasyon mekanizmasının kurulacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi ise Şam'a İletişim Başkanlığının ana faaliyet alanlarında görev yapan daire başkanlarından oluşan geniş katılımlı bir heyetle geldiklerini belirtti.

Pirinççi, söz konusu birimlerin yürüttüğü çalışmaların, Suriye'nin son dönemde yaşadığı gelişmeler dikkate alındığında Suriye Enformasyon Bakanlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının geniş katılımlı bir heyetle Şam'da bulunmasının başlı başına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Pirinççi, Suriye Enformasyon Bakanı ve Bakan Yardımcısı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Pirinççi, görüşmede Suriye tarafının, Türkiye'nin iletişim alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini açıkça dile getirdiğini aktardı.

Özellikle dezenformasyonla mücadele, medyada algı yönetimi ve ölçümü, kamu diplomasisinin kurgulanması ve kriz anlarında iletişim modellerinin nasıl olması gerektiği konularında kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Pirinççi, "Toplantının en önemli çıktılarından biri, iki kurum arasında sürekli ve net bir koordinasyon mekanizmasının kurulması oldu." dedi.

Pirinççi, bundan sonraki süreçte Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında köprü görevi görecek, 7/24 esasına göre işleyecek bir iletişim mekanizmasının kurulmasının planlandığını dile getirerek, bu mekanizma sayesinde iki ülkenin karşılıklı olarak tecrübelerini paylaşacağını ve özellikle Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele alanında bölgesel ölçekte marka haline gelen deneyiminin daha yakından aktarılacağını kaydetti.

Pirinççi, ziyaretin amacının da bu tecrübeyi paylaşmak olduğuna işaret ederek, öncelikli olarak Suriye Enformasyon Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında, başta ikili ilişkiler olmak üzere medya ve iletişim alanındaki genel çerçeveye dair temel ilkelerin ele alındığını söyledi.

Ayrıca İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa'ya yönelik davetlerini ilettiklerini aktaran Pirinççi, işbirliği konularının daha detaylı şekilde ele alınabileceğini ifade etti.

Yılmaz ve Pirinççi, Şam Kitap Fuarı'nda Türkçe eserlerin yer aldığı stantları gezdi

Türkçe eserlerin yer aldığı stantları gezen Türk heyeti, Katar standını da ziyaret etti ve Arapça hat bölümünde ziyaretçilerle sohbet etti.

Fuarda bir hattat, Büyükelçi Yılmaz ve Pirinççi'ye isimlerinin Arapça yazıldığı bir tablo hediye etti.

Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyet Üyesi Recep Songül de Büyükelçi Yılmaz'a çini tablonun bulunduğu bir plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Suriye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Suriye Arasında İletişim İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit
Galibiyet nedir unuttular Fenerbahçe’nin rakibine bir şok daha Galibiyet nedir unuttular! Fenerbahçe'nin rakibine bir şok daha
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
İşte futbol bu Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler
Kupada müthiş maç Penaltılarda turladılar Kupada müthiş maç! Penaltılarda turladılar
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
Herkes aynı yorumu yapıyor Tarihi maça damga vuran kare Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi

23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24
TFF, 510 kişiyi PFDK’ye sevk etti Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 23:34:44. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Suriye Arasında İletişim İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.