Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası, devlet korumasındaki gençler arasında gerçekleştirilecek. Eskişehir'de yapılacak olan futbol turnuvasında, gençler yeteneklerini sergileyecek ve birinci olan takıma şampiyonluk kupası verilecek.

23.08.2024 11:48
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Daha Güçlüyüz: Kardeşlik ve Sporla" temasıyla 24-26 Ağustos'ta Eskişehir'de yapılacak iller arası genç erkekler futbol turnuvasında devlet korumasındaki 15-18 yaş arası gençler yer alacak.

Eskişehir Valiliğinin desteğiyle gerçekleşecek turnuvada Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'daki kuruluşlarda kalan gençler yeteneklerini sergileyecek.

Turnuva sonunda birinci olan takıma şampiyonluk kupası verilecek.

Alınan derecelere göre madalyaların dağıtılacağı turnuvanın en iyi oyuncuları, en centilmen takımı gibi özel ödüller de sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA

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