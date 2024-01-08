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Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Haberleşme Uydusu Haziranda Fırlatılacak - Son Dakika
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Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Haberleşme Uydusu Haziranda Fırlatılacak

Türksat 5A'nın başarılı bir şekilde hizmete girmesinin ardından gözler Türksat 6A'ya çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın üretimi devam ediyor. Uydunun martta yer teslimi yapılacak ve haziranda uzaya fırlatılması planlanıyor. Türksat 6A, yeni coğrafyalarda hizmet sunarak gelir elde etmeyi hedefliyor.

Türksat 6A, Türkiye\'nin İlk Yerli ve Milli Haberleşme Uydusu Haziranda Fırlatılacak
08.01.2024 - 11:15,
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Daha kaliteli televizyon yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayan Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasının üzerinden 3 yıl geçerken gözler haziranda uzaya gönderilmesi planlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya odaklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türksat 5A'nın kullanımına uzanan süreç, Türksat AŞ ile AIRBUS D&S (Defence and Space) arasında 2017'de üretim sözleşmesinin imzalanmasıyla başladı.

Üretimi tamamlanan Türksat 5A, Space X firmasının ABD- Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderildi. 8 Ocak 2021'de uzaya fırlatılan uydu, 4 Mayıs'ta yörüngesine yerleşti ve 28 Haziran 2021'de de hizmet vermeye başladı.

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle ülkenin uzayda aktif görev yapan haberleşme uydularının sayısı 4'e, Türksat'ın kendi uydularıyla operasyon yürüttüğü yörünge sayısı da ilk defa 3'e çıktı. Uydunun 35 yıl hizmet vermesi planlandı.

Söz konusu uydu Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunuyor.

Türkiye'nin, yeni Ku-Bandı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayan Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlıyor.

Türksat 5A'nın ardından Türksat 5B uydusu da 14 Haziran 2022'de hizmete alındı. Bu uyduyla haberleşme ve internette yüksek kapasite artışı sağlandı.

Türksat 6A haziranda fırlatılacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimi ise Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Projesi 15 Aralık 2014'te imzalanan Türksat 6A'nın, alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştiriliyor.

Türksat 6A uydusu Ku-Bantta hizmet verecek ve daha önceki Türksat uydularıyla kapsanamayan Güney ve Doğu Asya gibi yeni coğrafyalarda da hizmet sunacak. Bu sayede uydunun kapsama alanına giren yeni ülkelerdeki yayın hizmeti sağlayıcılarından gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Uydunun yer tesliminin martta, uzaya fırlatma işleminin de haziranda yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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