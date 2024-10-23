Tusaş'a Terör Saldırısı... CHP'li Murat Bakan: "Birtakım Güvenlik Zafiyetlerinin Olduğu Ortada" - Son Dakika
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Tusaş'a Terör Saldırısı... CHP'li Murat Bakan: "Birtakım Güvenlik Zafiyetlerinin Olduğu Ortada"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin “Birtakım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık” dedi.

23.10.2024 23:42
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin "Birtakım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık" dedi.

CHP  Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin Kahramankazan'da açıklama yaptı. "Terörle mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde burada tekrar yaşayarak görmüş olduk" diyen Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin başı sağ olsun. Son derece üzgünüz. Geçen sene İçişleri Bakanlığı'na böyle bir saldırı olmuştu. Şimdi yeniden böyle bir şey oldu. Şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Olay yaşandığı andan itibaren Sayın Genel Başkanımız öncülüğünde MYK'mız online toplandı. Arkadaşlar Genel Merkez'de. Milli Savunma Komisyonu'ndan arkadaşlar derhal intikal ettiler. Şu anda Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz ve Özgür Karabat ile burada bekliyoruz. Hastanede yaralıların olduğu yerde milletvekili arkadaşlarımız oradalar.

"Terörle müzakere edilmez terörle mücadele edilir. Çözümüm yeri parlementodur meşru siyasettir"

Dün bir twet atmıştım, 'Terörle müzakere edilmez terörle mücadele edilir. Çözümün yeri parlamentodur, meşru siyasettir' diye. Terörle mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde burada tekrar yaşayarak görmüş olduk. Henüz olay çok yeni. Tabi bu teröristlerin hangi gruba ait olduğu hani profil PKK'lı gibi gözüküyor ama bununla ilgili her halde İçişleri Bakanı şu an detaylı bir çalışma yapıyordur diye düşünüyoruz.

"Bir takım güvenlik zafiyetlerinin olduğu ortada "

Bu tür olaylar bir günde planlanmaz. Önceden bu terörist saldırı muhtemelen planlanmıştır. İçeriye kadar girdiklerine göre bununla ilgili daha önceden çalışma yaptıkları görülüyor. Bir takım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye'nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık. Bunları analiz etmek için bunları değerlendirmek için çok erken. Genel Başkanımız ile yapacağımız MYK toplantısında bunu detaylı analiz edeceğiz."

Tusaş\'a Terör Saldırısı... CHP\'li Murat Bakan: "Birtakım Güvenlik Zafiyetlerinin Olduğu Ortada"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tusaş'a Terör Saldırısı... CHP'li Murat Bakan: 'Birtakım Güvenlik Zafiyetlerinin Olduğu Ortada' - Son Dakika

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