Murat Arslan İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
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Murat Arslan İçin Cenaze Töreni

Murat Arslan İçin Cenaze Töreni

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan için Kahramankazan'da cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Murat Arslan Kahramankazan Şehitliği'ne defnedildi.

24.10.2024 14:42  Güncelleme: 14:49
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(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan için Kahramankazan'da cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Murat Arslan Kahramankazan Şehitliği'ne defnedildi.

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan için bugün Kahramankazan'da cenaze töreni düzenlendi. Arslan,  Merkez Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kahramankazan Şehitliği'ne defnedildi.

Naaşı Türk bayrağına sarılan Arslan'ın cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ailesi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arslan'ın cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Erbaş, "Milletimizin başı sağ olsun. Biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenler ölü değildir, diridirler. Murat Arslan kardeşimizin anası, babası ailesi başta olmak üzere yaşamını yitirenlere başsağlığı diliyorum. Yardım ve dayanışma ile düşmanların tuzaklarını bozmak milletimize nasip olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı millet olarak Bütün şehitlerimize rahmet olsun" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın naaşı toprağa verilmek üzere Kahramankazan Şehitliği'ne götürüldü. Şehitlikte düzenlenen törende Arslan'ın özgeçmişi okundu. Tören sonrasında Arslan'ın naaşının sarılı olduğu Türk bayrağı, ailesine teslim edildi. Arslan, dualar eşliğinde şehitliğe defnedildi.

Kaynak: ANKA

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