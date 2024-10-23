Tusaş\'a Terör Saldırısı... Yabancı Ülkelerden Saldırıyı Kınama ve Dayanışma Mesajları

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(ANKARA) - Yabancı ülkeler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama ve Türkiye ile dayanışma açıklamaları yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yabancı ülkeler, kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları paylaştı.

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine bugün saat 15.26'da terör saldırısı düzenlendi. 2 terörist tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Terör saldırısının ardından yabancı ülkeler, saldırıyı kınama ve Türkiye ile birlik mesajları yayınladı. Öne çıkan mesajlar şöyle:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde meydana gelen hain terör saldırısında maalesef şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha: Daha dün ziyaret etme onuruna layık olduğum dost Türkiye'de, bugün böyle bir trajedi yaşanmasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Terörizmin hiçbir mazereti olamaz. Türk dostlarımıza dayanışma duygularımı ifade ediyor, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria M. Stenergard: Türkiye'den endişe verici haberler geliyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Ankara ile temas halindeyiz.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yönelik saldırı, tüm terör saldırıları gibi, kesin bir dille kınanmalıdır. Şiddetin demokrasilerde yeri yoktur. Yunan Hükümeti hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Türkiye'de bir TUSAŞ tesisinde işlenen terör eylemini şiddetle kınıyoruz! Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyoruz! Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanında!

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg: Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont: TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği: Büyükelçi Giorgio Marrapodi, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere en derin taziyelerini ve bu terör saldırısından etkilenen aileler ve Türk makamlarıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu ifade eder.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği: Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen dehşet verici terör saldırısından derin bir üzüntü duyduk. Birleşik Krallık, müttefiki Türkiye ile dayanışma içindedir ve terörün her çeşidini kınamaktadır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısının ardından tüm dayanışma duygularım Türk halkı ve yetkilileriyle. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yeniden atanan Türkiye Raportörü olarak ilk açıklamamın bu olmasından dolayı çok üzgünüm.