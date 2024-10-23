Tusaş'a Terör Saldırısı... Yabancı Ülkelerden Saldırıyı Kınama ve Dayanışma Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tusaş'a Terör Saldırısı... Yabancı Ülkelerden Saldırıyı Kınama ve Dayanışma Mesajları

Tusaş\'a Terör Saldırısı... Yabancı Ülkelerden Saldırıyı Kınama ve Dayanışma Mesajları

Yabancı ülkeler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama ve Türkiye ile dayanışma açıklamaları yaptı.

23.10.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yabancı ülkeler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama ve Türkiye ile dayanışma açıklamaları yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yabancı ülkeler, kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları paylaştı.

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine bugün saat 15.26'da terör saldırısı düzenlendi. 2 terörist tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Terör saldırısının ardından yabancı ülkeler, saldırıyı kınama ve Türkiye ile birlik mesajları yayınladı. Öne çıkan mesajlar şöyle:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde meydana gelen hain terör saldırısında maalesef şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diler, saldırıyı şiddetle kınarım.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha: Daha dün ziyaret etme onuruna layık olduğum dost Türkiye'de, bugün böyle bir trajedi yaşanmasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Terörizmin hiçbir mazereti olamaz. Türk dostlarımıza dayanışma duygularımı ifade ediyor, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria M. Stenergard: Türkiye'den endişe verici haberler geliyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Ankara ile temas halindeyiz.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yönelik saldırı, tüm terör saldırıları gibi, kesin bir dille kınanmalıdır. Şiddetin demokrasilerde yeri yoktur. Yunan Hükümeti hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Türkiye'de bir TUSAŞ tesisinde işlenen terör eylemini şiddetle kınıyoruz! Bu hain terör eylemi sonucunda  şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyoruz! Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanında!

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg: Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont: TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği: Büyükelçi Giorgio Marrapodi, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere en derin taziyelerini ve bu terör saldırısından etkilenen aileler ve Türk makamlarıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu ifade eder.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği: Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen dehşet verici terör saldırısından derin bir üzüntü duyduk. Birleşik Krallık, müttefiki Türkiye ile dayanışma içindedir ve terörün her çeşidini kınamaktadır.  Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısının ardından tüm dayanışma duygularım Türk halkı ve yetkilileriyle. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yeniden atanan Türkiye Raportörü olarak ilk açıklamamın bu olmasından dolayı çok üzgünüm.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ankara, Güncel, Terör, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tusaş'a Terör Saldırısı... Yabancı Ülkelerden Saldırıyı Kınama ve Dayanışma Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 22:47:47. #1.13#
SON DAKİKA: Tusaş'a Terör Saldırısı... Yabancı Ülkelerden Saldırıyı Kınama ve Dayanışma Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.