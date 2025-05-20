TÜSİAD yöneticilerinin yurt dışı yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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TÜSİAD yöneticilerinin yurt dışı yasağı kaldırıldı

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TÜSİAD yöneticilerinin yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras 2 ayrı suçtan 5’er yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları, müvekkillerinin yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasını ve beraatlarını talep etti. Turan ve Aras'ın yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı, duruşma 23 Eylül'e ertelendi.

20.05.2025 16:01
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras 2 ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, tutuksuz sanık Ömer Arif Aras'ın ardından, tutuksuz sanık Orhan Turan savunma yaptı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Orhan Turan, "Ben TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı olarak, derneğin tüzüğünde belirtilen düşünceler doğrultusunda önerilerimi ve tecrübelerimi paylaştım" dedi.

"KONUŞMALARIM SUÇ OLUŞTURMAMAKTADIR, TUSİAD'IN TESPİT VE TAVSİYELERİNDEN OLUŞMAKTADIR"

Duruşmada savunma yapan sanık Turan, "Makine Mühendisliği'nden mezun olup, eğitim süresince devlet okullarında devam ederek hem iş hayatında hem günlük hayatımda faydalı olmaya gayret ettim. Son üç yılda ihracat lideri olarak yüzde 100 sermayeli, ülkenin en yüksek sermayeli bir şirketini oluşturacak şekilde hareket ettim. Hem hükümet hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt içi ve yurt dışında önemli toplantılar gerçekleştiriyoruz ve görüşlerimizi belirtiliyoruz. Görevim nedeniyle yaptığım konuşmalar nedeniyle suçlanıyorum. Hiçbir şekilde konuşma içerisinde gerçeğe aykırı bilgiyi vermedim. Kamuoyuna yansıyan, toplumun bildiği bir bilgiyi, bazı hususları objektif bir şekilde, olan etkilerini sıraladım. Konuşmada sadece hukukun üstünlüğünün sağlanmasının önemine ve ülkenin ekonomisinin gelişmesine yönelik tavsiyelerde bulundum. Konuşmalarım suç oluşturmamaktadır, TÜSİAD'ın tespit ve tavsiyelerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

"DERNEĞİN TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DÜŞÜNCELER DOĞRULTUSUNDA ÖNERİLERİMİ VE TECRÜBELERİMİ PAYLAŞTIM"

Sanık Turan, savunmasının devamında ise, "Halkın nezdinde son derece önemli mevkilerde bulunan kişiler hakkında bu tür soruşturma evrelerinin ekonomi anlamında uğradıkları zararları vurguladım. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde ekonomik refahı hedefleyen ve Türk iş insanlarının oluşturduğu bir sivil toplum örgünün kuruluşunda bu ifadelerin kullanılması doğaldır. Konuşmamda teknik hukuk söylemi bulunmamaktadır. Ben TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı olarak, derneğin tüzüğünde belirtilen düşünceler doğrultusunda önerilerimi ve tecrübelerimi paylaştım. Konuşmamın amacı hukukun üstünlüğünün egemen olması, ülke ekonomisinin ancak bu şekilde ileriye gitmesini söylemekti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İş insanı olarak hakkımda verilen yurt dışı çıkış yasağı beni ve şirketimi zarara uğratmaktadır. Bu nedenle yurt dışı çıkış yasağı tedbirimin kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

SANIK AVUKATALARI YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasını ve beraatlarını talep etti. Duruşmaya, Cumhuriyet Savcısının mütalaasını açıklaması için 10 dakika ara verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulunmak suretiyle ülke genelinde hukuki güvenliğin olmadığını, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik güven probleminin olduğunu, bu sebeple huzursuzluğun bulunduğunu, tutuklama iş ve işlemlerinin hukuksuz olduğunu, kayyum atama iş ve işlemleri ile gözaltı tutuklama gibi hukuki tedbirlerin toplumda güveni sarstığını beyan ederek telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenfermasyon içerikli bilgileri yaydıkları" aktarılmıştı.

TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

MEHMET ÖMER ARİF ARAS VE ORHAN TURAN HAKKINDA 5 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

"Şüphelilerin konuşmalarını ekonomi alanında bulunduğu konum ve kariyerleri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirdiklerinin" aktarıldığı iddianamede, şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan şüpheliler hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan dosyanın ayrı olarak devam ettiği öğrenilmiş, bu suçtan hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti. 2 iddianame ise irtibatlı olduğu gerekçesiyle birleştirilmişti.

TÜSİAD yöneticilerinin yurt dışı yasağı kaldırıldı

Orhan Turan, İstanbul, Çağlayan, Ekonomi, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜSİAD yöneticilerinin yurt dışı yasağı kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kenann Sırmal:
    Zaten adamların suçu yoktu ki, gerçekleri konuştular, başlarına gelen kalmadı, şimdide sözde keyf bağısliyorlar neymiş yurtdışı yasakları kaldırılmışmış, 9 6 Yanıtla
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