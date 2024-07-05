Tutar Sitesi C Blok Davasında Belediye Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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Tutar Sitesi C Blok Davasında Belediye Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu

Tutar Sitesi C Blok Davasında Belediye Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Tutar Sitesi C Blok davasında mahkeme, Çukurova Belediyesi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Yapılan soruşturma sonucunda, apartmanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında dava açılmıştı. Ayrıca, tadilat yaptığı iddia edilen baba ve oğul hakkında da soruşturma başlatıldı. Duruşma sonrasında müşteki avukatları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

05.07.2024 18:25
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ADANA'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişiye mezar olan Tutar Sitesi C Blok davasında mahkeme, Çukurova Belediyesi görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Merkez Çukurova ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde Tutar Sitesi'nin C Blokunun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yapılan soruşturma sonunda, depremden sonra Türkiye'den kaçan apartmanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında firari sanık Akkaya, Karadağ'da yakalandı. İadesi için çalışmalar sürdürülürken Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne aldırılan yeni rapor ile davanın seyri değişti.

BABA- OĞUL HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Raporda, daha önce tanık olarak dinlenen Bekir ve oğlu Osman Baloğlu'nun 'Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği' tespit edildi. Gözaltına alınan Bekir ve oğlu Osman Baloğlu sevk edildikleri adliyede 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklanarak, soruşturma başlatıldı.

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Tutar Apartmanı C Blokun yıkılması ile ilgili duruşmaya devam edildi. Müştekilerden Cemile Teke, binada kolonların showroom yapmak isteyen iş yeri sahipleri tarafından kesildiğine dair duyum aldığını belirterek, "Babam ve bazı apartman sakinleri, bu kişileri belediyeye şikayet etmiş. Belediyedeki görevliler de 'bu adamlarla çok uğraşmayın. Bu adamların, iş insanları ve mafya ayakları var. Sizin binanızın zaten iskanı yok. Sizi de tehdit ederler' demişler. Zaten babamı da tehdit ederek silah göstermişler. O zaman iki dükkanın birleştirilerek kozmetik dükkanına çevrileceği konuşuluyordu. Daha sonra ise orayı satıp gittiler. Orada ne yapıldı kimse bilmiyor" dedi.

'BELEDİYEDEN TADİLAT İZNİ ALDIKLARINI SÖYLEDİ'

Tadilat yapıldığı iddia edilen 2 kat birleştirilmiş halde daireyi satın aldıklarını belirten Ozan Bulut Çetinkaya, 2020 yılında bu dairenin sahibi Osman Baloğlu'na arsa sattıklarını, alacaklarını ödemeyince de binadaki iki daireyi bitişik olarak kendilerine verdiğini söyledi. Çetinkaya, "Osman'a bu daireyi neden birleştirdiklerini sorduğumda bana izinleri olduğunu söyledi. Ben belediyeye gittiğimde bu izin meselesini belediyenin ilgili birimlerine sordum. Bana Osman Baloğlu'nun tadilat izni olduğunu söylediler" dedi.

'DAVA AÇILIP BİRLEŞTİRİLSİN'

Müşteki avukatlarından Songül Yıldız, Tutar Sitesi'nin 4 bloktan oluştuğuna dikkat çekerek, "4 bloktan sadece birisi yıkılıyorsa bunda bir iş vardır. Biz iş yerinde tadilat yapan baba oğul ile görevini yapmayan belediye görevlileri hakkında şikayetciyiz. Haklarında soruşturma başlatılıp dava açılarak bu davayla birleştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti tarafından Karadağ'da yakalanan davanın tek sanığı apartmanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın iadesi ile ilgili akıbetin sorulmasına, devam eden soruşturmalar sonrası açılacak davaların birleştirilmesinin beklenilmesine ve Tutar Sitesi C Blokunun yıkılmasında ihmali olduğu iddia edilen Çukurova Belediyesi görevlileri hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılması ve sistemlerinin incelenmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki avukatları, Tutar Sitesi C Blokunun yıkılmasında sorumlu olanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tutar Sitesi C Blok Davasında Belediye Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

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