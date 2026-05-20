Tutuklu Gazetecilere Destek Çağrısı

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, sanatçılar, gazeteciler ve aydınların tutuklu gazetecilere destek mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Açıklamalarda gazeteciliğin suç olmadığı ve halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerin serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Üç aydır tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ'ın yarın Ankara'da hakim karşısına SEGBİS'le çıkarılması ve tüm tutuklu gazetecilerin bırakılmasına için Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), sosyal medya hesabı üzerinden sanatçıların ve aydınların tutuklu gazetecilere yönelik destek mesajlarını paylaşmaya devam ediyor.

ARIKAN: ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN

DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan, "Bir insan gazetecilik mesleğini seçtiyse bunu sadece ve sadece kamuoyunu bilgilendirmek, insanları aydınlatmak için seçmiştir. Algı yaratmak için değil. Aynı bizim arkadaşlarımız Alican Uludağ ve İsmail Arı gibi. Onlar da algı değil haber yapmak istediler. Bu nedenle gazetecilik suç değildir. Arkadaşlarımızı bir an evvel serbest bırakın" dedi.

İLYAS SALMAN'IN MESAJI

Sanatçı İlyas Salman, gönderdiği destek mesajında "Sevgili dostlarım Alican Uludağ ve İsmail Arı şu anda içerideler. Sırf düşündükleri ve yazdıkları için. İnsan için haber yapıyorlar. İnsanlıktan korkanlar onları hücre hücrelere attılar. İki gazetecimiz, Merdan Yanardağ da başta olmak üzere bir sürü gazetecimiz, yazarımız, çizerimiz içeride. Siz girin onlar çıksınlar" ifadelerine yer verdi.

AKSU: GAZETECİLERİ TUTUKLAYAN ANLAYIŞ HİLELİ ANLAYIŞTIR

Bağımsız Madin-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu şu açıklamalarda bulundu:

"Halka gerçekleri anlatan, işçilerin sorunlarını, emekçilerin sorunlarını, çiftçilerin, üreticilerin sorunlarını anlatan, halka zenginlerin, güçlülerin, ülkeyi yönetenlerin, halka yönelik yaptıkları suçları gazetecilikle teşhir eden, bizim bunları bilmemizi sağlayan gazeteciler cezaevindeler. Alican Uludağ, İsmail Arı, Merdan Yanardağ, Pınar Gayıp bunlardan dört tanesi. Başka gazeteciler de cezaevlerindeler. Gazetecileri tutuklayan anlayış hileli bir anlayıştır. Gazetecileri tutuklayan anlayış gerçekleri halkın öğrenmemesi doğrultusunda çaba gösteren bir anlayıştır. Gazetecilerin tamamını serbest bırakılması gerekir. Halka geçekleri anlattırmamak, buna engel olmak suçtur."

TÜRKMEN: GERÇEĞİ ÖZGÜR KILMADAN HİÇBİRİMİZ ÖZGÜR OLAMAYIZ

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise gönderdiği destek videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci arkadaşlarımız Alican Uluğ'da, İsmail Arı, Merdan Yanar'da, Pınar Gayıp gibi tek suçu gerçekleri yazmak olan, gazetecilik yapmak olan insanlar aylardır haksız yere tutuklu. Bir ülkede insanlar sadece gerçekleri yazdığı için, söylediği için, sadece gazetecilik yaptığı için tutuklanıyorsa; o ülkede kimse gerçek anlamda özgür olamaz. 'Gerçek kör bir kuyudaysa özgürlük oradadır' derler. ve bu ülkede gerçeği kör kuyulardan çıkarmadan, gerçeği özgür kılmadan hiçbirimiz gerçek anlamda özgür olamayız. O yüzden gazetecilik suç değildir diyoruz. Gazetecilere özgürlük."

SIRDAR: GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN

Radyo programcısı ve yazar Nihat Sırdar, "Alican Uludağ ve İsmail Arı gazetecidir ve gazetecilik suç değildir. Gazeteci arkadaşlarımızı serbest bırakın" dedi.

MUMCU: GAZETECİLER DEĞİL, KARANLIK İLİŞKİLER YARGILANMALIDIR

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yöneticisi Özge Mumcu ise gönderdiği mesajda şunları söyledi:

"Tüm toplumsal olayları takip eden, mahkemelerden haber toplayan Alican Uludağ yarın kendisi mahkemede yargılanıyor olacak. Gerçek haberin peşinde koşan gazeteciler değil, hukuksuzluk, cezasızlık ve karanlık ilişkiler yargılanmalıdır. Gazeteciler Alican Uludağ, İsmail Arı, Merdan Yanardağ ve cezaevinde bulunan tüm gazeteciler serbest bırakılmalıdır. Bizleri düşünerek halkın haber alma hakkı için haber yapan tüm gazetecilerin yanındayız ve gazetecilik suç değildir."

TOPÇU: BU SADECE GAZETECİLERİN SORUNU DEĞİLDİR

Gazeteci Semra Topçu "Gazeteci arkadaşlarımız tutuklu. Gazetecilerin tutuklu olduğu bir ülkede bu sadece gazetecilerin sorunu değildir. Bu sadece gazeteciliğin sorunu değildir. Ülkenin en temel, en başat sorunudur. Gazeteciler serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir" diye konuştu.

ÖZGENTÜRK: ALİCAN ULUDAĞ GAZETECİDİR

Yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk ise gönderdiği destek mesajında şu açıklamalarda bulundu:

"Genç gazeteci arkadaşlarımız Alican Uludağ ve İsmail Ari halkın haber alma özgürlüğü için haber yazdılar, dert anlattılar, memleket sorunu dile getirdiler. Her iki genç kardeşimiz, dostumuz, meslektaşımız sadece haber yazdılar. Gazetecilik suç değildir. Gazeteci arkadaşlarımızın serbest kalması için bütün dostları, yüreği sevgiyle vicdanla atan bütün kardeşlerimizi dayanışmaya çağırıyoruz. Alican Uludağ gazetecidir. İsmail Arı gazetecidir. Sadece haber yazdılar."

ZUHAL OLCAY'DAN TEPKİ

Sanatçı Zuhal Olcay da mesajında "Gazeteciler sadece haber yaptıkları için, gerçeğin peşinden gittikleri için hedef haline geldi. Gazetecilik suç değildir. Haber nedeniyle cezaevindeki tüm gazetecilerin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz" dedi.

TTB BAŞKANI AZAP: GAZETECİLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI TOPLUMUN SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Alpay Azap da destek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Tabipleri Birliği olarak tutuklu yargılanmakta olan gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ ve Pınar Gayıp'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Bunu toplumun sağlığı için gerekli görüyoruz. Çünkü basın özgürlüğü ve insanların, toplumun doğru haber alma hakkı çok önemlidir. Demokrasi bunlardan bağımsız olarak düşünülemez ve demokrasinin olmadığı bir yerde de sağlık hakkından bahsedilemez. Sağlık sadece büyük hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde verilen bir hizmetle elde edebileceğimiz bir şey değildir. Sağlıklı bir toplum için insanların çalışma koşullarının, yaşama koşullarının, toplumun nasıl işlediğinin son derece önemi vardır. Ancak demokrasinin olduğu, basının özgür olduğu, insanların doğru habere ulaşabildiği ortamlarda yaşama ve çalışma koşullarının sağlıklı olmasından bahsedebiliriz. İnsanlar eğer düşüncelerini rahatlıkla açıklayamıyorlarsa, gördükleri sorunları bildiremiyor, bunlardan şikayetçi olamıyorlarsa, doğru haberlere ulaşamıyorlarsa, doğal olarak sağlıklı bir yaşam ortamından bahsedilemez. Hemen hepsini yakından tanıdığımız ve toplumu doğru bilgilendirmekten başka bir faaliyet içerisinde bulunmadıklarını düşündüğümüz, toplumun sağlık ve sağlıklı haber alma hakkı için çalıştıklarını bildiğimiz gazeteci arkadaşların yargılanmaları tutuksuz olarak devam ettirilmeli. Ülkemizde özgür basının önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Sağlıklı toplum ancak demokrasi ile mümkündür."