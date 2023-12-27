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Tüyap Fuarcılık Grubu, 2024 yılında 5 kitap fuarı düzenleyecek - Son Dakika
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Tüyap Fuarcılık Grubu, 2024 yılında 5 kitap fuarı düzenleyecek

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından açıklanan takvime göre, 2024 yılında 5 kitap fuarı düzenlenecek. Eskişehir Kitap Fuarı ise 4 yıl aradan sonra yeniden kitapseverlerle buluşacak. Çukurova, Bursa, Eskişehir, Karadeniz ve İstanbul'da gerçekleştirilecek fuarlarda, kitap, süreli yayın, gazete ve dergi yayıncılığı, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları okurlarıyla buluşacak.

Tüyap Fuarcılık Grubu, 2024 yılında 5 kitap fuarı düzenleyecek
27.12.2023 - 12:39,
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Tüyap Fuarcılık Grubu, 2024 yılında 5 kitap fuarı düzenleyecek.

Her yıl binlerce kitapseveri ağırlayan Tüyap kitap fuarlarının 2024 yılı takvimi belli oldu. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından açıklanan takvime göre, 2024 yılında 5 kitap fuarı düzenlenecek. Eskişehir Kitap Fuarı ise 4 yıl aradan sonra yeniden kitapseverlerle buluşacak.

TÜYAP, kitap fuarlarının startını ise Çukurova'da verecek. Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile gerçekleştirilecek fuarlarda, kitap, süreli yayın, gazete ve dergi yayıncılığı, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları okurlarıyla buluşacak.

Çukurova 16. Kitap Fuarı

Çukurova 16. Kitap Fuarı 13-21 Ocak 2024 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yılın ilk ve bölgenin en kapsamlı kitap fuarı olması özelliğini taşıyan organizasyon, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür faaliyetine ev sahipliği yapacak.

Bursa 21. Kitap Fuarı

2024 yılının ikinci kitap fuarı ise 2-10 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Bursa 21. Kitap Fuarı olacak. Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Bursa Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Eskişehir 3. Kitap Fuarı

Eskişehir Kitap Fuarı, 4 yıl aradan sonra yeniden kitapseverlerle buluşacak. Eskişehir 3. Kitap Fuarı, 27 Nisan-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Karadeniz 9. Kitap Fuarı

9. Karadeniz Kitap Fuarı ise 28 Eylül- 6 Ekim 2024 tarihlerinden TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlere kapılarını açacak. Fuar, yerel bir kitap fuarı olmasının ötesinde komşu ülkelerin bir araya geldiği, entelektüel zirve görünümüne de sahip. Bu yönüyle kitap fuarının gelecek senelerde uluslararası yönüyle de öne çıkabileceği düşünülüyor.

41. İstanbul Kitap Fuarı

Yılın son kitap fuarı ise İstanbul'da gerçekleştirilecek. Her yıl binlerce kitapseverin ilgi odağı haline gelen 41. İstanbul Kitap Fuarı, 2- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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