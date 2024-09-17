Tuzla Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Yemek Projesi: Gezici Kent Lokantası - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Yemek Projesi: Gezici Kent Lokantası

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Tuzla Belediyesi, ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla 'Gezici Kent Lokantası' projesini başlattı. Dört çeşit yemeği 40 liraya sunarak, vatandaşların takdirini kazanıyor. Bu proje, uygun fiyatlı yemek hizmeti ile günlük yaklaşık bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

17.09.2024 16:50  Güncelleme: 19:27
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Belediyelerin sosyal projeleri ekonomik krizin bunalttığı vatandaşlar için önemli bir seçenek olmaya devam ediyor. Sosyal destek projeleri kapsamında Tuzla Belediyesi de Gezici Kent Lokantası projesini başlattı. Dört çeşit yemeğin 40 liraya satıldığı Gezici Kent Lokantası vatandaşlardan da tam not aldı.

Tuzla Belediyesi, uygun fiyatlı yemek hizmeti veren kent lokantalarını yurttaşın ayağına götürmek üzere "Gezici Kent Lokantası" projesini hayata geçirdi. Gezici Kent Lokantası'nın ilk durağı Şifa Mahallesi'ndeki Şifa AVM yanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan yemekler burada vatandaşlarla buluşturuluyor. Dört çeşitten oluşan yemeklerin fiyatı ise 40 liradan vatandaşa sunuluyor. Günlük yaklaşık bin kişilik yemek kapasitesine sahip Gezici Kent Lokantası, hafta içi her gün 12.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Gamze Munzur, uygulamayla ilgili, "Tek tek kalorileri hesaplanmış, vatandaşlara özel menülerle birlikte Mimar Sinan bölgesindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu ekonomide vatandaşlarımıza bir menüyü 40 liraya sunmanın keyfini yaşıyoruz" dedi.

Yurttaşlar da memnun

Yurttaşlar da 4 çeşit yemeği 40 liraya yedikleri için mutlu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Mali Aker: Böyle bir hizmeti sunduğu için Tuzla Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. 40 lira gibi cüzi bir miktarda insanlar gelip burada karınlarını doyuruyorlar. 40 liraya gerçekten bu yemeği dışarıda yiyemezler. Güzel bir hizmet. Devamını bekleriz.

Ekrem Ayyılmaz: Ben öğrenciyim. Gayet uygun bir menü. 40 liraya yemek bulunmuyor dışarıda o yüzden çok mutluyum böyle bir fırsat olduğu için. Böyle bir yemeği dışarıda 100 liradan aşağı yiyemezsin.

"Bizim için dışarıda yemek artık lüks oldu"

Cüneyt Başaran: Biz çalışanlar olarak çok sevindik. Bizim için dışarıda yemek artık bir lüks oldu. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için, dar bütçeli insanlar için çok güzel bir uygulama. Bu yemeğe 40 lira ödedim. 3-4 çeşit yemek yiyoruz. Çok güzel bir uygulama.

Binali Doğan: Biz dışarıda bir çorbayı 80-100 liraya yiyoruz. 3 çeşit yemek burada 40 lira. Çok güzel bir uygulama

Metin Güven: Her belediyenin yapması lazım. Güzel bir uygulama. 40 lira ödedim. Bence değer. Bugün bir çorbayı dışarıda kaça satıyorlar. Bence uygun. Her yerde de olması lazım.

Tuzla Belediyesi\'nden Uygun Fiyatlı Yemek Projesi: Gezici Kent Lokantası
Kaynak: ANKA

Tuzla Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Yemek Projesi: Gezici Kent Lokantası - Son Dakika

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