Tuzla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Tuzla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Tuzla\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğretmenler, emekli olan öğretmenlere belgeleri verildi ve mesleğe yeni başlayanlar yemin etti. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, öğretmenlerin geleceği şekillendiren en önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

25.11.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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(İSTANBUL)- Tuzla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Dokunduğunuz her insanın hayatını değiştiriyor, geleceğine umut oluyor, bire yüz veren başaklar gibi, köklü ve gerçek bir dönüşümün can suyu oluyorsunuz" dedi.

Tuzla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Programa, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından bu yıl emekli olan öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ise birlikte yemin etti. Öğretmenler Günü konulu düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney konuşmasında, öğretmenlerin milletin ilerlemesindeki hayati rolünü vurguladı. Güney, öğretmenlerin geleceği şekillendiren en önemli yapı taşları olduğunu belirterek, "Milletimiz, her zaman öğretmenine değer vermiştir. Geleceğimizi inşa etmek için sizlerin emeğine ve bilgisine her zaman ihtiyaç duyacağız" diye konuştu.

"Köklü ve gerçek bir dönüşümün can suyu oluyorsunuz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, öğretmenlerin Cumhuriyet'in evlatlarını yetiştiren en önemli unsurlar olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başladı. Başkan Bingöl, öğretmenlerin tarihi bir misyonu kuşaktan kuşağa aktararak bu toprakların geleceğini şekillendirdiğini belirterek şöyle devam ett:

"Cumhuriyet'in evlatlarını yetiştiren sizler, tarihi bir misyonu kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere getirilmesinde en büyük rolü üstlendiniz. Bizler de aynı misyonu sizlerin desteğiyle ve emeğiyle Tuzla'mızın her bir gencine ulaştırıyor, Tuzla'da sanatçılar, sporcular, meslek sahibi gençler yetiştiriyoruz. Zamanında eğitimden mahrum kalmış komşularımızın eksikliğini gidermek için çalışıyoruz. Dokunduğunuz her insanın hayatını değiştiriyor, geleceğine umut oluyor, bire yüz veren başaklar gibi, köklü ve gerçek bir dönüşümün can suyu oluyorsunuz.

"Cumhuriyet'i kalkındırmaya çalışan her bir ferdin iddiasıdır"

Bizim bir iddiamız var. Bu iddia Tuzla'da geleceğe umutla yürüme iddiası. Bu iddia Tuzla'nın çocuklarına güvenli yaşamlar kurma iddiası. Bu iddia Tuzla'nın gençlerine üretken ve neşeli hayatlar sağlama iddiası. Bu iddia Tuzla'nın ailelerine huzur ve bereket sunma iddiası. Bu iddia sadece Eren Ali Bingöl'ün şahsi iddiası değil; Cumhuriyet'i kalkındırmaya çalışan her bir ferdin iddiasıdır. Tüm mesai arkadaşlarım gibi, sizlerle de bu ortak mücadelede omuz omuza olmaktan onur duyuyorum."

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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