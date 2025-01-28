Üçlü Bakanlar Toplantısı Ankara'da - Son Dakika
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Üçlü Bakanlar Toplantısı Ankara'da

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan bakanları, iş birliği ve yol haritasını belirlemek için toplanıyor.

28.01.2025 13:13
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(ANKARA) - Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın ikincisi yarın Ankara'da yapılacak. Toplantının sonunda Ankara Bildirisi imzalanacak ve Bildiri'ye ekli Eylem Planı ile önümüzdeki dönemde üç ülkenin izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın ikincisi yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak. Azerbaycan heyetinde Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev; Özbekistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov yer alacak.

Toplantının sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalanması ve Bildiri'ye ekli Eylem Planı ile önümüzdeki dönemde üç ülke tarafından izlenecek somut yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliden edinilen bilgiye göre; toplantının gündemi, "dış politika meseleleri ve bölgesel iş birliği", "ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğinin artırılması" ve "bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ile ulaşım ve iletişim sektörlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi" başlıklarından oluşacak.

Fidan, "dış politika meseleleri ve bölgesel iş birliği" çerçevesinde yapacağı konuşmada; belirsizliklerin, çatışmaların ve rekabetin arttığı bir dönemde bölgenin jeopolitik ağırlığının arttığını vurgulayacak. Bu jeopolitik ortamda Türk Dünyası içindeki dayanışma ve bütünleşme çabalarının yoğunlaşması gerektiğinin altını çizecek olan Fidan, hem Türk Devletleri Teşkilatı olarak hem de Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan gibi mekanizmalarla bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesinin önem taşıdığını ifade edecek. Son 5 yılda yaşanan küresel gelişmeler sonucunda Asya ile Avrupa arasındaki geleneksel tedarik zincirlerindeki kırılmaların Orta Koridor için fırsatlar doğurduğuna dikkat çekecek olan Bakan Fidan, Orta Koridor kapsamındaki projelerin bir an önce hayata geçirilmesinin ve üç ülke arasındaki bağlantısallığın tesis edilmesinin hem söz konusu ülkeler hem de Türk Dünyası ve mücavir bölgeleri için faydalar sağlayacağına işaret edecek. Fidan ayrıca Suriye, Gazze, Ukrayna- Rusya savaşı ve Afganistan'daki gelişmelerde eş güdüm içerisinde hareket edilmesinin önemine vurgu yapacak.

Üçlü formattaki toplantıların ilki 2 Ağustos 2022 tarihinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılmıştı. Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi gelişmeler karşısında Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ülkelerinin ekonomik, ulaştırma ve enerji bağlantısallığını güçlendirecek projeleri ele almak üzere bu üçlü platformu kurmuştu.

Toplantıda ayrıca gümrük uygulamalarının ve mevzuatlarının uyumlaştırılması, elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması, ticaretteki engellerin yapıcı ve karşılıklı fayda ilkesine göre aşamalı olarak kaldırılması konuları da ele alınıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üçlü Bakanlar Toplantısı Ankara'da - Son Dakika

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