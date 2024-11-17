Üçlü Savunma Toplantısı Hint-Pasifik'te Güvenliği Ele Aldı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, üçlü işbirliğinin yanı sıra Hint-Pasifik'te istikrar ve güvenlik konusunu ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan ortak açıklamaya göre Austin, Marles ve Nakatani, Avustralya'nın Darwin kentinde bir araya geldi.

Bakanlar, ülkelerinin ortaklıklarına, toplu caydırıcılığı artırmaya ve Hint-Pasifik bölgesinde refah, barış ve istikrara bağlı olduklarını ifade etti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) merkeziliğine ve birliğine desteğini yineleyen bakanlar, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerle birlikte çalışarak Güneydoğu Asya ülkeleriyle işbirliğinin artırılmasını ve bölgenin güvenlik önceliklerini desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Taraflar, ihtilaflı Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Çin'in Filipinler'e yönelik faaliyetlerinden endişe duyduklarını ifade ederek uluslararası hukuka uyulmasının gerektiğini belirtti.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurgulayan bakanlar, Kuzey Kore'nin "istikrarı bozucu" faaliyetlerini kınadıklarını dile getirdi.

Öte yandan Austin, Marles ve Nakatani, Rusya'yı tüm askeri gücünü Ukrayna topraklarından çekmeye çağırdı.

Bölgesel güvenlik konularında üçlü politikaların koordinasyonu ve istişaresini sağlamak hedefiyle "Üçlü Savunma İstişareleri"nin yapılacağını duyuran taraflar, ABD, Avustralya ve Japonya'nın ortak askeri eğitimler düzenleyeceğini, böylece bölgesel istikrarın destekleneceğini ifade etti.