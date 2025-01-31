UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı. Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.
Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint- Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.
Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. UEFA'nın takviminde yer alan tarihlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu ilk maçını 13 şubatta, 2. maçını 20 şubatta oyanaycak.
Kura sonucu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Az Alkmaar oldu. Galatasaray ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht oldu. Fenerbahçe ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak.
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
Son Dakika › Güncel › UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri - Son Dakika
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