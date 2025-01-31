UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu.

31.01.2025 15:24
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

İLK 8'E KALAN TAKIMLAR

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı. Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.

9-24'ÜNCÜ SIRADAKİLER PLAY-OFF'TA

Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint- Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. UEFA'nın takviminde yer alan tarihlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turu ilk maçını 13 şubatta, 2. maçını 20 şubatta oyanaycak.

İŞTE EŞLEŞMELER

  • Viktoria Plzen - Ferencvaros
  • Roma - Porto
  • Galatasaray - AZ Alkmaar
  • Union Saint-Gilloise - Ajax
  • FCSB - PAOK
  • Fenerbahçe - Anderlecht
  • Midtjylland - Real Sociedad
  • Twente - Bodo/ Glimt

GALATASARAY İLK MAÇINI DEPLASMANDA FENERBAHÇE KADIKÖY'DE OYNAYACAK

Kura sonucu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Az Alkmaar oldu. Galatasaray ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht oldu. Fenerbahçe ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

UEFA Avrupa Ligi\'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin rakipleri

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Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Nebi Yılmaz:
    fener Anderlecht gs alkmar neyin ayrıntısı geliyor 57 3 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    oeküçükler yine fayda getirmedi rezil ettiler. Tebrikler FB ve GS, playoffta başarılar. 55 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçe alabileceği kadar puan aldı ama Galatasaray dinamo kievi yenseydi ilk 8deydi. Beşiktaş maccabi tel avivi yense play off'taydı. Kahrolmak gerek. O değilde beşiktaş twenteye kaybedince az kalsın feneri de yakıyordu. Twenteyi potaya sokup feneri ilk 24'ün dışına itti. Neyseki Braganın son golü iptal olunca fener averajla yırttı. Bir gün de bir işe yara beşiktaş.. 43 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bir Galatasaraylı olarak Avrupadan soğudum. 1 yıl önce berkan ve kaan ayhanla sparta prag maçına çıktık fişimizi çektiler. 1 yıl sonra kritik maça yine kaan-berkan bekleriyle çıkıyorsak bunun hesabını yönetime sorarız. Yazıklar olsun. Alkmaar'ı eleriz elemesine ama sonraki turda manhester united veya tottenhamla eşleşmiş olduk. Bize final yolu kapandı. Hayal dünyasından çık okan. 35 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Turu rahat geçer Fenerbahçem 22 20 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Fenerbahçenin dün beraberlik golünü yemesi daha iyi oldu. Beraberlik sonucu gelen fikstür daha kolay Allahtan braganın golü iptal oldu fenerin maçıda 2-2 bitti bu 4 lü elemeden çıkabilir 2-1 yenseydi daha sıkıntılı takımlar vardı işi zordu 29 4 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HEPSİ ELENİR 14 6 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    LA HANİ NERDE KİMLE EŞLEŞTİ 9 10 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Ankaragucu amator sana çok yakışacak 2 5 Yanıtla
  • Serkan Alkan null:
    Mayıslar bizim ?? 0 1 Yanıtla
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