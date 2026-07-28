Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli - Son Dakika
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Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli

Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
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Adalet Bakanlığı'nın 90'lı yılların faili meçhul cinayet dosyalarını incelemeye almasıyla Uğur Mumcu suikastı yeniden gündeme oturdu. Ağabey Ceyhan Mumcu, kardeşinin ölmeden önce İsrail Büyükelçisi tarafından açıkça tehdit edildiğini açıklarken, emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise cinayetteki Mossad parmağına ve Esenboğa'daki şüpheli uçuş hareketliliğine dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı'nın 90'lı yılların faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden incelemeye almasıyla birlikte Gazeteci Uğur Mumcu suikastı da gündemin ilk sırasına yerleşti. Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ve Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, suikastın arkasındaki İsrail ve Mossad bağlantılarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ UĞUR'U AÇIKÇA TEHDİT ETTİ"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Uğur Mumcu’nun ağabeyi hukukçu Ceyhan Mumcu, kardeşinin ölmeden önce PKK-İsrail ilişkilerine dair kritik bilgilere ulaştığını ve bu nedenle hedef alındığını söyledi. İsrail’in Uğur Mumcu’yu doğrudan tehdit olarak gördüğünü belirten Ceyhan Mumcu, şu ifadeleri kullandı: "Uğur, bana İsrail Büyükelçisiyle yaptığı görüşmeyi anlattı. İsrail Büyükelçisi açık bir biçimde 'Üzerimize çok geliyorsun, bu durum daha fazla devam edemez. Sana suikast bile yapılabilir' demiş. Görüşme sonrası kâbus gördüğünü, rüyasında ayaklarının koptuğunu anlatmıştı. Zaten çok sürmedi suikast gerçekleşti."

"28 ŞUBAT'A ZEMİN HAZIRLANDI, İRAN İLE İLİŞKİLER KOPARILDI"

Cinayetin sosyal ve siyasal sonuçlarına dikkat çeken Ceyhan Mumcu, suikastın toplumda laik-Müslüman ayrışması oluşturmayı ve Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini bozmayı hedeflediğini vurguladı:

  • Toplumsal kırılma: Suikastlar sonucu Türkiye'nin sosyal dinamikleri sarsıldı ve süreç 28 Şubat’a kadar uzandı.
  • Dış Politika darbesi: Saldırıların ardından Türkiye’nin Suriye ve özellikle İran ile ilişkileri kopma noktasına geldi.
  • MİT itirafı: Dönemin üst düzey bir MİT yetkilisinin suikastların İsrail bağlantısını kendisine anlattığını fakat o dönem resmî bir adım atılamadığını belirtti.

Dosyanın raftan inmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Mumcu; emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’un, dönemin emniyet, asker ve istihbarat yetkililerinin ve eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ifadeye çağrılması gerektiğini söyledi.

EMEKLİ GENERAL KARAKUŞ: ESENBOĞA'DAKİ MOSSAD HAREKETLİLİĞİ İNCELENMELİ

1990'lardaki seri cinayetlerde Mossad parmağını ilk kez gündeme getiren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da önemli açıklamalarda bulundu. Tetikçilerden ziyade azmettirenlere odaklanılması gerektiğini belirten Karakuş, Esenboğa Havalimanı’ndaki detaylara dikkat çekti: "Benim edindiğim bilgiler Uğur Mumcu ve diğer aydınların şehit edilmesinde Mossad parmağının olduğu yönünde. Saldırı öncesi Türkiye’ye gelen Mossad ajanlarının buradaki faaliyetleri ve olay sonrası Tel Aviv uçağına binen ekiple ilgili bilgiler kilit rol oynayacak. Tetikçiye değil, o tetiği çektirenlere odaklanmamız lazım."

DOSYALAR YENİDEN İNCELENİYOR

Adalet Bakanlığı'nın, Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 90'lı yıllara ve 28 Şubat sürecine zemin hazırlayan faili meçhul dosyaları yeniden açmasıyla birlikte, yürütülecek soruşturmanın seyri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Adalet Bakanlığı, Erdoğan Karakuş, Ceyhan Mumcu, Korgeneral, Uğur Mumcu, Cinayet, Mossad, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hakantutal0507@icloud.com [email protected]:
    Allah rahmet eylesin.Vatan evkladı,büyük bir değerimizdi ,umarım failleri geçte olsa cezalandırılır. 1 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Fetö yapmamış mıydı bunu ? 0 0 Yanıtla
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