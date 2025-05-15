Ukrayna Barış Müzakerelerine İstekli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Barış Müzakerelerine İstekli

Hollanda Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın barış görüşmelerine katılmak istediğini açıkladı.

15.05.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ukrayna'nın ateşkes ve barışı konuşmaya hazır, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılmaya istekli olduğunu söyledi.

Hollanda, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Antalya'daki bu toplantının haziranda Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesine giden yolda "basamak taşı niteliğinde" olduğunu ifade etti.

Barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Veldkamp, "Ukrayna ateşkesi ve barışı konuşmaya istekli. Ne kadar zor olursa olsun, bu görüşmelere açıklar. Zelenskiy, bu konuda hazır ve İstanbul'a gitmeye istekli." dedi.

Veldkamp, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise görüşmelere katılmaya istekli olmadığını vurgulayarak "Bu da barışa ulaşmak için baskının nereye yöneltilmesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketi üzerinde teknik düzeyde anlaşmaya varıldığına dikkati çeken Veldkamp, "Bu, çok kapsamlı bir paket, karanlıkta kalan birçok geminin ve bazı şirketlerin ve bireylerin listeye alınmasını içeriyor. Baskının arttığını, yoğunlaştığını net şekilde gösteriyor." diye konuştu.

İtalya: Barış için Rusya'nın katılımına daha çok ihtiyaç var

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İstanbul'daki barış müzakerelerine dair beklentilerinde iyimser olmak istediğini ancak Rus tarafına ilişkin kuşkularının olduğunu dile getirdi.

Tajani, "Müzakereler ilk adım ancak ateşkes ve barışın sağlanması için Rusya'nın katılımına daha çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Barışın tesisi için gösterdikleri çabaya işaret eden Tajani, "Barıştan sonra işimiz Ukrayna ve Avrupa'yı korumak." dedi.

İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça olumlu ve iyi olduğunu vurgulayan Tajani, iki ülkenin de Akdeniz bölgesi için işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Tajani, ülkesinin hem Avrupalı ülkeler hem de dünyada geri kalan diğer tüm ülkeleriyle işbirliğine her zaman açık olduğunu aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de dünya genelinde zorlu bir jeopolitik ortam olduğuna değinerek Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma harcamalarına önem vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Hollanda, Ukrayna, antalya, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Barış Müzakerelerine İstekli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

12:48
Bomba iddia Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptı
Bomba iddia! Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptı
12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:05:58. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Barış Müzakerelerine İstekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.