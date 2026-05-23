Ukrayna'dan Türkiye'ye güvence: Hedef değilsiniz

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(KİEV) - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko, Batılı ülkelerinin Ukrayna'ya desteklerinin azaldığını düşünmediklerini, desteklerinin kalitesinin arttığını belirtti. Mischenko, Karadeniz'deki Türk bayraklı veya sahipli gemilere yönelik saldırılara ilişkin, "Ukrayna devleti hiçbir zaman, hiçbir koşulda Türkiye karasularını veya Türkiye bayraklı veya oraya ait herhangi bir şeyi hedef olarak belirlemez" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup Türk gazeteci, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi Olexandr Mischenko ile Bakanlık'ta bir araya geldi. İstanbul'da başkonsolos olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'den Avustralya'ya Büyükelçi olarak atandığını söyleyen Mischenko, sonra yeniden Türkiye'ye döndüğünü anlattı. Mischenko, diplomatik kariyerinin yarısının Türkiye'de geçtiğine dikkat çekti.

"UKRAYNA'NIN İSRAİL'DEKİ BÜYÜKELÇİSİ ÜLKE İSMİ VERMEDEN KONUŞTU"

Türkiye ile yakın zaman önce yapılan siyasi istişareler konusunda anlaşmazlık yaşandığını dile getiren Mischenko, Ukrayna'nın İsrail'deki Büyükelçisi'nin Türkiye açısından kabul edilemez bir şey söylediğine ilişkin Türkiye'nin memnuniyetsizliğini dile getirdiğini aktardı. Konunun, Rusya tarafından çalınan Ukrayna tahılının İsrail'e ulaştırılması ile ilgili olduğunu kaydeden Mischenko, Büyükelçi'nin İsrail'e seslenerek "Siz hukuk devleti değil misiniz? Rusya'nın çaldığı tahılla zenginleşmek isteyen diğer ülkelerden misiniz" dediğini aktardı. Mischenko Büyükelçi'nin ülke ismi vermeden konuştuğunu ancak İsrail'deki bir basın kuruluşunun bu atıfı "Türkiye" olarak çevirdiğini söyledi. Mischenko, böyle bir konuşma olmadığını mevkidaşlarına gösterdiklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE OLASI BİR MÜZAKERE KONUSUNDA HAZIRIZ"

Mischenko, taraflar arasında yeni bir barış görüşmesi yapılmasını ve Ukrayna'nın ev sahibi olarak Türkiye'yi görmek isteyip istemediği sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kesinlikle değerlendiriyoruz. Türkiye askeri müttefik, siyasi partner, startejik ortak ve dostumuzdur. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünyada saygın, önemli, etki gücüne sahip bir liderdir. Rus işgalinin ilk günlerinden itibaren, 2014'ü kast ediyorum, Türkiye Cumhurbaşkanı Kırım ve Donbas'ın Rus işgalinin kabul edilemezliğini ilk vurgulayanlardan. Bu aslında, Türkiye ile olan iş birliğimizin ana prensiplerinden birini oluşturuyor. Türkiye'de olası bir müzakere konusunda çok netiz, hazırız, kabul ediyoruz."

Devlet Başkanımız, Putin ile olacak olası görüşme için yine Türkiye'yi işaret etmişti. Bizim için hangi ülke olacağının çok farkı yok. En konforlu olacak ülkelerden Türkiye var. Türkiye devletine, yetkililerine ve halkına esaret altındaki vatandaşlarımızın geri getirilmesine hizmet ve katkıları için minettarız. Ukrayna Devlet Başkanı 'herhangi bir formatta, herhangi bir yerde müzakereye hazırız' dedi. Ancak bu müzakerelerin temeli Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı ilkesinden hareketle başlamalıdır."

UKRAYNA'NIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ...

Ateşkesin yakın olup olmadığı sorusu üzerine Mischenko, bunun garantilere bağlı olduğunu vurguladı. Mischenko, "Tam da bu nedenle uluslararası arenada en etkili aktörlerle birlikte güvenlik garantilerini ayrıca çalışıyoruz. Bu söz konusu garantiler, bunları sunan devletlerce de onay sürecinden geçmelidir. Budapeşte Memorandumu tamamen etkisiz oldu. Ukrayna için kırmızı çizgi, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin çiğnenemez olduğu gerçeğidir. Ukrayna'nın talebi bütün esirlerin değişimi, Ukrayna'nın yeniden inşasının saldırgan devletin imkanlarıyla yapılması" dedi.

Halihazırda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakereye hazır olduklarına dair bir adım atmadığını kaydeden Mischenko, "Görüyoruz ki Rusya'nın yaptığı, uluslararası toplumu ve devletleri kendi aralarında bölerek Ukrayna yönetimi üzerinde bir baskı oluşturmak ve kapitülasyonları kabul ettirmek. Bir önceki Macar hükümeti aracılığıyla AB'deki bölme çabalarını gördünüz. Ancak Macaristan'daki gelişmelerden son derece memnunuz. Halk sözünü söyledi ve gerçekten Avrupalı olduklarını teyit ettiiler. Yeni Macar yönetimiyle ülkemiz arasında yapıcı ivmeyle görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BATI'NIN DESTEĞİNİN AZALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mischenko, Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin azalıp azalmadığı sorusu üzerine, "Batı'nın desteğinin azaldığını düşünmüyorum. Kalitesi arttı. Savaş ilk başladığında ilk yıllarda partnerlerimiz ellerinde olan ne varsa veriyorlardı ki bunun için de minnettarız. O dönemde savunma kapasitemiz oldukça düşüktü, ki düşman Kiev'e kadar gelmişti. Ukrayna'ya silahlar ulaştıkça ordumuzun kabiliyeti arttı ve güçlendi. Aynı derecede Rusları uzaklaştırmaya başladık. Yaklaşık iki senedir cephe hattında bir değişiklik olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Çünkü bugün cepheye ordu ne ihtiyaç duyuyorsa o yönlendiriliyor" yanıtını verdi. Mischenko, artık Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu şeyleri aldığını belirterek, "Batı'nın verdiği destek sayesinde kendi dron üretimimizi geliştiriyoruz. Şu anda görüyoruz ki Ukrayna dronları Rus dronlarından üstün" dedi.

"RUSYA SAVAŞI ŞU AN HİSSEDİYOR"

"Batı'nın yardımlarının azaldığı" fikrine katılmadığını söyleyen Mischenko, "Tam tersine, bahsettiğim gelişmeler sayesinde uzun mezilli operasyonlara ilişkin kabiliyetimizi daha da geliştiriyoruz. Putin bu savaşı başlattığında savaşın kendi bölgesine sıçrayacağını asla düşünmemişti. Bugün füzeler Moskova'da. Rusya aslında savaşı şu an hissediyor. Onlar zannediyor ki sürekli olarak Harkiv, Kiev halkı acı çekecek. Ancak başlattığı şey, bumerang ile kendisine döndü" diye konuştu."

Karadeniz'deki Türk sahipli ya da bayraklı gemilere yönelik saldırıların Ukrayna tarafından yapıldığı iddiaları konusunda Mischenko, Ukrayna'nın Türkiye filosuna zarar verme niyetlerinin ve hedeflerinin olmadığını kaydetti. Mischenko, Ukrayna'nın Rus bölgeleri ya da tarafsız sulardaki gemileri hedeflere saldırdığını belirterek, belirli kazalar oluyorsa bunun teknik açıdan bir yanlış anlama olduğunu söyledi. Mischenko, "İlgili makamlar iletişim halinde ve gerekli bilgi paylaşımı yapılıyor. Yanlış anlaşılmalara yer verilmiyor. Ukrayna devleti hiçbir zaman, hiçbir koşulda Türkiye karasularını veya Türkiye bayraklı veya oraya ait herhangi bir şeyi hedef olarak belirlemez" diye konuştu.

"HERKES TERÖRİZME KARŞIYSA, İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜDE DESTEK GÖRDÜĞÜNÜZÜ HİSSETTİNİZ Mİ"

Mischenko, Batılıların savaşı uzatmaya çalıştığı iddiasına ilişkin soru üzerine, maruz kaldıkları ve hissettikleri acıyı kendileri gibi kimsenin hissedemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin uzun yıllar terörle mücadele ettiğine dikkat çeken Mischenko, şunları kaydetti:

"Dünyada herkes terörizme karşı olduğunu söylüyor. Ancak herkes terörizme karşıysa, gerçekten istediğiniz ölçüde destek gördüğünüzü hissettiniz mi? Kimileri yalnızca sözlerle destek veriyor, kimileri askeri destek sağlıyor, kimileri ise hiçbir şey yapmıyor. Herkes farklı şekilde tepki gösteriyor."

Terörizmin ya da savaşın ne olduğunu anlamak başka bir şeydir. Ancak bu, her gün bu koşullar altında yaşayan bir halkın hissettiklerini tam anlamıyla hissedebilmek demek değildir. Buna rağmen hepimizin, bulunduğumuz yerde kararlılıkla, elimizden gelen her şeyi yapması gerekiyor ki uluslararası hukukun gücü dünyamızın varlığındaki temel ilke olsun. Ukrayna ordusu, Ukrayna halkı ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızla birlikte, hayatımızda hukukun üstünlüğünü en kısa sürede yeniden tesis edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."