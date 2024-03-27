Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, barış formülü zirvesine odaklandıklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, barış formülü zirvesine odaklandıklarını söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, barış formülü zirvesine odaklandıklarını söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın nükleer güvenlik, seyrüsefer serbestisi, ticari seyrüsefer ve esir takası gibi konuların ele alınacağı bir barış formülü zirvesi gerçekleştirmeye odaklandığını belirtti. Kuleba ayrıca Hindistan ile ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırdığını aktardı. Moldova'daki seçimlere müdahale edeceğini iddia eden Kuleba, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını yaz ortasında teslim almayı planladığını da söyledi.

27.03.2024 18:49  Güncelleme: 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Herkesi bir araya getirecek, kimsenin karşı çıkamayacağı nükleer güvenlik, seyrüsefer serbestisi, ticari seyrüsefer ve esir takası gibi konuların ele alınacağı barış formülü zirvesini gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız." dedi

Kuleba, Polonya'nın başkenti Varşova'daki çevrim içi basın toplantısında kısaca konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hindistan'ı ziyaret edeceğini anımsatan Kuleba, Ukrayna ile Hindistan ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ve Hindistan'ı önemli bir küresel güç olarak gördüklerini söyledi.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırdığını ve 18 Mart'tan 24 Mart'a kadar ülkesine 190 füze atıldığını aktardı.

Ukrayna'nın neredeyse her gün balistik füze saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Kuleba, ülkesinin güçlü hava savunma sistemlerine ihtiyacının altını çizdi.

Kuleba, "Rusya'nın propaganda söylemlerinin" ne kadar etkili olduğuna yönelik soru üzerine "Rus propagandasının" büyük ölçüde başarısız olduğunu ve Batı ülkelerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

" Moskova'daki saldırıyı Ukrayna ile ilişkilendirmek yanlış ve absürt"

Kuleba, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısının Ukrayna ile ilişkilendirilmesinin "yanlış ve absürt" olduğuna işaret ederek, Rusya'nın Ukrayna'yı kötülemek için her şeyi yaptığını öne sürdü.

Güney Kore'nin, Ukrayna'ya sadece "öldürücü olmayan güvenlik yardımı" sağlama kararını sürdürmesiyle ilgili Kuleba, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah göndererek destek olduğunu belirtti.

Kuleba, Seul hükümetine çağrıda bulunarak, ülkesine hava savunma sistemleri sağlanmasını talep etti.

Rusya'nın, Moldova'da düzenlenecek seçimlere medya yoluyla müdahale edeceğini iddia eden Kuleba, Moldova halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Kuleba, Ukrayna ve Polonya arasındaki sorunların ekonomik kaygılardan kaynaklandığını belirterek, halkların arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın teslim alacağı F-16 savaş uçakları

Ukrayna'nın bir uluslararası barış konferansına katılmayı nasıl karşılayacağına yönelik Kuleba, 2014-2022 döneminde Rusya ile çeşitli formatlarda yaklaşık 200 kere görüşme yaptıklarını, Rusya'nın bu görüşmelerde anlaşmaya varılmasının önüne geçtiğini belirtti.

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İsviçre'de yapılmasını kabul ettiği barış zirvesine işaret ederek, Moskova yönetiminin zirveye katılımının öngörülmediğini söyledi.

Zirvede, BM Şartı'nın hedeflerini paylaşan ülkelerin bir araya geleceğini aktaran Kuleba, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'dan temsilcilerin zirvede yer almasını istediklerinin altını çizdi.

Kuleba, Ukrayna'nın yaz ortasında F-16 savaş uçaklarını teslim almasının planladığını aktararak, pilotların eğitimlerinin oldukça iyi geçtiğini söyledi.

Sovyet tipi uçaklardan Batı tipi uçaklara geçtiklerini kaydeden Kuleba, pilotlar ve teknik ekibin F-16'lar konusunda daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

"Erdoğan büyük bir aktör"

Kuleba, "Ukrayna ve Rusya, müzakere masasına dönerse bu süreç, Mart 2022'deki gibi İstanbul'da yürütülebilir mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Şu ana kadar sadece Türkiye, Rus ve Ukraynalı tarafların konuşmasını organize edebildi. Savaşın ilk safhasında gerçekleştirildi. Artık herkesi bir araya getirecek, kimsenin karşı çıkamayacağı nükleer güvenlik, seyrüsefer serbestisi, ticari seyrüsefer ve esir takası gibi konuların ele alınacağı barış formülü zirvesini gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız."

Ukrayna'da barışı sağlamak için bu meselelerin ele alınması gerektiğini vurgulayan Kuleba, "Bundan dolayı Çin, Türkiye ve diğer ülkeler de dahil herkesin katılmasını istiyoruz." dedi.

Kuleba, savaşın sona ermesine yardım etmek isteyen hiçbir ülkeyi reddetmediklerine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, büyük bir aktör. Sadece bölgemizde değil dünya da saygı görüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dmitro Kuleb, Hindistan, Ukrayna, Moldova, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, barış formülü zirvesine odaklandıklarını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı
    20:05 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, öğrencilik yıllarındaki deneyimlerini paylaşarak, üniversite öğrencilerine daha iyi koşullar sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi
    20:03 Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.

  • Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık çabaları BM'de övgü aldı
    19:57 Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık çabaları BM'de övgü aldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde sıfır atık alanında oynadığı öncü rol ve çabaları, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliğinde damga vurdu. Etkinlikte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis gibi önemli isimler de sıfır atık konusunda bilinçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

  • Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı
    19:57 Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altınok, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı ilçesini turladıktan sonra Mamak ilçesine geçerek AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte vatandaşları selamladı ve hediye dağıttı. Altınok, programlarının ardından Altındağ ilçesine hareket etti.


18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 20:05:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, barış formülü zirvesine odaklandıklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement