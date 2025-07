Ukrayna\'nın yeni Ankara Büyükelçisi Neriman Celal\'den, Karadeniz\'de barış ve savaşı bitirme çağrısı Açıklaması

Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, ülkesinin her türlü diyaloğa ve müzakereye hazır olduğunu belirterek "Gelecekte amaçlarımıza ulaşacağımıza umudum tam çünkü maksadımız açık. İstiyoruz ki Karadeniz bölgemizde barış olsun ve savaş bitsin." dedi.

Büyükelçi Celal, Türkiye'deki görevine başlamasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görev süresince Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığını söyleyen Celal, "Halihazırda zaten Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin altyapısı oldukça sağlam ve iyi durumda. Güvenlikten savunma sanayisine, kültürden insani girişimlere, ticarete kadar birçok alanda ilişkilerimiz kuvvetli. Bunları çeşitlendirmek ve daha da güçlendirmek için de büyük bir potansiyele sahibiz." diye konuştu.

Celal, Türkiye ile ülkesi arasındaki diyalog ve işbirliğinin eski zamanlara göre daha da ilerlediğini düşündüğünü dile getirerek "Ukrayna ve Türkiye, birbirini daha derinden tanımaya başladı. Çünkü biz sadece iki komşu ülke değil, gerçekten de birbirine ihtiyaç duyan iki stratejik partneriz ve bu komşuluk ilişkisinin ötesinde de ortak Karadeniz bölgemizde istikrar ve barışı isteyen de iki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede önemli bir rol oynadığını düşündüğünü vurgulayan Celal, "Uluslararası arenadan diplomasiye, siyasi desteğe kadar her seviyede, hem Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etmek isterim. Özellikle şu anda ateşkes için yola çıktığımız bu müzakere sürecinde arabuluculukları için. Bu sürecin ileride umuyoruz ki barış sürecine de evrilmesi mümkündür." dedi.

Celal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği görevinin kendisine teklif edilmesini beklemediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bunun sembolik anlamı benim şahsi hikayemin ötesinde. Teklif edildiğinde hemen kabul ettim çünkü bu misyonun, görevin ne kadar önemli ve ne kadar sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu anladım ve ne kadar fayda sağlayabileceğimi düşündüm. Bununla beraber bu göreve benim getirilmiş olmam hem köken hem dini mensubiyet hem de Türkiye'deki bağlamı bilen bir kişi açısından baktığımızda Sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin, Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini gösterir ki böyle bir atama gerçekleştirdi. Bildiğiniz üzere ben kariyer diplomatı değilim ama az önce saydığım nitelikler doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin olabildiğince gelişmesi için önemli katkılar sunabileceğimi umuyorum ve bu yönde çalışacağım."

"Biz her türlü diyaloğa ve müzakereye hazırız"

Celal, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne ilişkin, "Her bir partnerimize, müttefikimize olduğu gibi ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruması için verdiği mücadelede sağladığı destekler için minnettar olduğumu ifade etmekle başlamak isterim." ifadesini kullandı.

Bir şeyleri sonuca bağlamak ve anlam çıkarmak için aceleci olmaktan kaçınılması gerektiğini söyleyen Celal, "Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın ve diğer yetkililerin söyledikleri çok önemli ancak Ukrayna diplomasisi olarak biz aktif bir çalışma yürütmeliyiz. Bu sadece ABD'ye yönelik değil. Bütün partnerlerimize yönelik böyle bir tutum benimsemeliyiz ki bizim yanımızda olan, bu saldırganlığa karşı mücadelemizde dayanışma içinde bulunan ülkeler de Ukrayna'ya yardım etmekten kendileri için belirli faydalar elde edebilsin." diye konuştu.

Celal, İstanbul Barış Müzakerelerine de değinerek "Zelenskiy, daha önce defalarca kamuya açık bir şekilde Ukrayna'nın müzakereye, her seviyede görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak en verimli görüşmenin liderler seviyesinde olacağının, çünkü kararların liderler seviyesinde alındığının altını çizmişti. Devlet Başkanımızın (Zelenskiy) görüşüne göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Sayın Trump'ın da katılması güç katacaktır. Müzakereler bu şekilde verimli olacaktır." dedi.

Ukrayna'nın "sürekli bir çağrıda bulunduğunu" belirten Celal, "Burada aslında 'Ukrayna tarafı üçüncü turu veya müzakerelerin devamını istiyor, istemiyor' değil mevzu. Konu hiç istek değil. Ukrayna olarak biz her türlü diyaloğa ve müzakereye hazırız. Burada aslında süreci baltalayan Rusya'nın yapıcı olmayan tavrı. Yapılan görüşmeler esnasında ve sonrasında az çok ülkelerin pozisyonları belli oldu." ifadelerini kullandı.

Celal, ölümlerin bir an önce durması için önce ateşkesin sağlanması, ardından kilit noktaların liderler seviyesinde görüşülmesi ve müzakere edilmesi gerektiğine işaret ederek "Diğer taraftan bu savaşı bitirmek istemediğini anladığımız Rusya'ya baktığımızda ise onlar 'Önce bütün konuları çözelim, sonrasında ateşkes sağlanır' diyorlar ve bütün bu konulardan kasıtları da aslında Ukrayna'ya çok büyük, kabul edemeyeceği şartlar koyuyorlar. Bunlardan biri Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarının Rusya toprağıymış gibi Ukrayna tarafından tanınması ki bu elbette kabul edilebilir bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

Müzakereler kapsamında ulaşılan insani sonuçlara çok değer verdiklerinin altını çizen Celal, şunları kaydetti:

"Esir takası gibi, naaşların değişimi gibi kararlar gerçekten de çok kritikti. Ancak bununla beraber müzakerelerin ana konusunun bir an önce ateşkese ulaşılması olduğunu düşünüyoruz. Bunun akabinde ilerleme sağlandığı takdirde de barışa erişmek için süreç devam ettirilecektir. Ancak biz Rusya tarafından müzakere masasında bunları görüşmeye hazır olduklarına dair bir sinyal alamadığımız takdirde bunları sürdürmek bizim için anlamsız oluyor. Çünkü yapılması gereken bir an önce ateşkese ulaşılmasıdır."

Celal, Zelenskiy'in her platformda Ukrayna'nın müzakereye ve barışa hazır olduğunu ifade ettiğini söyleyerek "Benzer şekilde Trump da bu konuda destek sağlıyor ve o da sürekli bir barış çağrısında bulunuyor. Bununla beraber diğer tarafta Rusya'ya baktığımızda ise ülkemize karşı, sivil altyapımıza, sivillerimize karşı her gün aralıksız süren saldırılar görüyoruz. Maalesef aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplarımız her geçen gün artıyor." dedi.

"Ankara beni açık kapılarla karşıladı"

Ankara'ya geldiğinde çok mutlu olduğunu belirten Celal, "Bu ülkeyi çok seviyorum. Türk milleti, ben bir Kırım Tatarı olduğum için çok yakın bir millet. Türkiye'nin rolü de önemli. Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en yakın zamanda daha güçlü olması için büyük bir şahsi sorumluluk hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Celal, görevine başlamasının ardından birçok görüşme yaptığını aktararak "Elbette buradaki Kırım Tatar ve Ukrayna diasporaları ile görüştüm. İsteğim, kalpten arzuladığım bizim devletlerimiz arasında en güzel münasebetlerin, ilişkilerin olması. Ankara beni açık kapılarla karşıladı." diye konuştu.

Ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güzel bir görüşme yaptığını ve Elçilik olarak Anıtkabir'i de ziyaret ettiklerini kaydeden Büyükelçi Celal, "Gelecekte amaçlarımıza ulaşacağımıza umudum tam, çünkü maksadımız açık. İstiyoruz ki Karadeniz bölgemizde barış olsun ve savaş bitsin." mesajını verdi.