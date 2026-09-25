Ukrayna'da insani kriz giderek büyüyor: Yardım koridoru açılmalı - Son Dakika
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Ukrayna'da insani kriz giderek büyüyor: Yardım koridoru açılmalı

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Ukrayna\'da insani kriz giderek büyüyor: Yardım koridoru açılmalı
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4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgede derinleşen insani krizle birlikte sivillerin yaşamını tehdit etmeyi sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde, Sadakataşı, Yetim Vakfı, Mülteci Hakları Derneği ve Özgür-Der’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Herson bölgesindeki Oleşki kenti başta olmak üzere çatışma bölgelerine güvenli bir insani yardım koridoru açılması çağrısında bulunuldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında sivil toplum kuruluşları, 24 Şubat 2022'de başlayan ve dört yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen sivillere gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ulaştırılabilmesi için insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu. Yapılan basın açıklamasında İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği temsilcisi Av. Zeynep Ertekin, Özgür-Der Başkan Yardımcısı Musa Üzer, Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal ve Yetim Vakfı Gönüllü ve Temsilcilik İlişkileri Direktörü Muhammed Musa Gül konuşma yaptı.

"OLEŞKİ'DE SİVİLLER TEMEL İHTİYAÇLARA ULAŞAMIYOR" 

Düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, "Rusya'nın geçici işgali altındaki Herson bölgesinin Oleşki kentinden gelen bilgiler, yaşanan insani krizin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. Savaş başlamadan önce yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı Oleşki'de bugün, 50'si çocuk olmak üzere yalnızca 2 bin kişinin kaldığı belirtilmektedir. Kentte elektrik ve doğal gazın bulunmadığı; gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine ise yaklaşık 1 aydır erişilemediği belirtilmektedir." şeklinde konuştu.

Ukrayna'da insani kriz giderek büyüyor: Yardım koridoru açılmalı

"ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIMIZ AÇIKTIR"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Atalay, "Bu sebeple savaşın taraflarına ve uluslararası topluma çağrımız açıktır: 

  • Sivillerin korunması ve uluslararası hukuka eksiksiz uyulması sağlanmalıdır.
  • Oleşki ve Herson bölgesindeki sivillere kesintisiz insani yardım ulaştırılmalıdır.
  • Temiz su, gıda, ilaç, sağlık hizmetleri, enerji ve barınma ihtiyaçları güvence altına alınmalıdır.
  • Sivillerin güvenli tahliyesi için tarafların mutabakatıyla etkin bir insani koridor oluşturulmalıdır.
  • Çocuklar, yaşlılar, hastalar ve diğer kırılgan gruplar öncelikli olarak korunmalıdır.
  • Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Birleşmiş Milletler ve diğer insani yardım kuruluşlarının bölgeye engelsiz erişimi sağlanmalıdır.
  • Savaşın tarafları, sivillerin yaşadığı bölgelerde insani yardım ve tahliye çalışmalarının önünü açmalıdır."

HERSON'DAKİ SİVİLLER İÇİN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı'na seslenen Atalay, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana gerek insani yardım ulaştırılması, gerekse barışın sağlanması için çok önemli girişimlerde bulundu. Türkiye'nin insani yardım konusundaki yapıcı rolünün bu aşamada bir kere daha devreye girmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız öncülüğünde, Ukrayna'daki insani krizin hafifletilmesi ve özellikle Herson bölgesinin Oleşki kentinde mahsur kalan sivillere insani yardım ulaştırılması için diplomatik girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz." şeklinde ifade etti.

SAVAŞIN İNSAN HAKLARI BOYUTUNA DİKKAT ÇEKİLDİ 

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği temsilcisi Av. Zeynep Ertekin yaptığı açıklamada "Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, Ukrayna'da savaşın başladığı günden bu yana izleme ve raporlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaşanan insani krizin, başta sivillerin yaşam hakkı olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimlerinin engellenmesi nedeniyle açık bir insan hakları meselesi olduğunu vurguluyoruz." dedi.

Özgür-Der Başkan Yardımcısı Musa Üzer ise konuşmasında "Rusya-Ukrayna Savaşı bize bunu bir kez daha gösterdi: Savaşı başlatmak kolaydır; ancak sürdürmek ve sona erdirmek zordur. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler genellikle cephedeki durum üzerinden ele alınıyor; sivillerin ve mazlumların yaşadığı sıkıntılar ise yeterince gündeme getirilmiyor. Bu anlamda, İHH'nin acil bir sorun olarak Oleşki ve Herson'daki durumu gündeme taşıması ve kuşatma altında yaşayan binlerce insanın sorunlarına dikkat çekmesi büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.

SAVAŞIN EN AĞIZ YÜKÜNÜ ÇOCUKLAR ÇEKİYOR

Ardından söz alan Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, "Dün Irak'ta, bugün ise Filistin ve Ukrayna'da yaşanan savaşların yıkıcı sonuçları en çok sivilleri, dağılan aileleri ve özgür gökyüzünde uçurtma uçurmak isteyen çocukları etkiliyor. Bugün Ukrayna'da da savaşın bedelini yine çocuklar ödüyor." dedi.

Yetim Vakfı Gönüllü ve Temsilcilik İlişkileri Direktörü Muhammed Musa Gül ise, "Savaşın ilk dönemlerinde yetimhanelerde kalan çocukların güvenli bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi sürecinde aktif rol aldık. Bu süreçte çocukların güvenliğinin sağlanması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek olduk. Yetim Vakfı olarak savaşın mağdur ettiği çocukların yanında olmaya ve onların güvenli bir geleceğe kavuşması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklaması konuşmaların ardından sona erdi.

HersonGüncelRusyaİHHSon Dakika

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