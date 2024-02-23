Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul\'a daha iyi hizmet etmeye talibiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz İstanbul'da temel atmama törenlerini gördük. Biz metro inşaatlarının temellerinin hafriyatla kapatıldığını gördük. Bu şehre biz daha iyi hizmet etmeye talibiz." dedi.
Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda " Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü" programına katıldı.
Burada bir konuşma yapan Uraloğlu, "Şimdi Trabzon'u şöyle bir nasıl anlarız diye baktığımızda malum bir 15 Temmuz kalkışması yaşanmıştı. 15 Temmuz kalkışmasında ben İzmir'de görev yapıyordum. İlk etapta Trabzon'daki arkadaşlarımı aramıştım. Herkesin Meydan Parkı'nda olduğunu öğrendim. Ben de İzmir, Konak Meydanı'na çıkmıştım. Trabzon gerçekten memleketin başı derde düştüğü zaman değil elini, gövdesini taşın altına koyan bir şehirdir. Ben de bir Trabzonlu olmaktan duyduğum gururu, şerefi ve onuru sizlere paylaşmak istiyorum." diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, bugüne kadar çok kıymetli hizmetlerin altına imza attıklarını belirterek, " Çanakkale Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na ve dünyanın en uzun köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en büyüğü olan Zigana Tüneli'ne kadar pek çok hizmet yapıldı. Bizim için gerçekten kıymetli olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. 6 Şubat'ta malum bir deprem oldu ve depremde devletin bütün kurumlarını seferber ettik. İki ay boyunca biz Adil Bakanımızla Adıyaman merkezli olmak üzere 11 ili de gezdik. Orada Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri çok daha organize olabilirdi. Ama biz onların eksikliğini de hissetmedik. Bütün kurumlarımızla sahada olduk. Onun için buradaki güç, kuvvet gerçekten kıymetli." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sadece İstanbul'a hizmet etmediğinin altını çizen Uraloğlu, "İBB bütün Türkiye'ye hizmet etmelidir. Bunu etmiştir, tekrar edecektir. Biz, 131 kilometre metro hattı yaptık İstanbul'da. Bu aralar çok konuşuluyor; 'şu kadar kilometre yaptık' diye. Yaptık dedikleri şu kadar kilometrenin belli bir kısmını yüzde 90 seviyesinde, belli kısmını yüzde 80 seviyesinde, belli kısmını da yüzde 50 seviyesinde biz teslim ettik." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, İstanbullunun tercihlerinden dolayı durdurdukları hiçbir yatırım olmadığının altını çizerek, "Ama biz İstanbul'da temel atmama törenlerini gördük. Biz metro inşaatlarının temellerinin hafriyatla kapatıldığını gördük. Bu şehre biz daha iyi hizmet etmeye talibiz. Onun için de büyükşehir belediyesiyle birinci derecede ama bütün belediyelerle işbirliği yapmamız kıymetlidir. Biz daha iyi hizmet ederiz." ifadelerini kullandı.
Yeni metro hatları geliyor
Yakın zamanda Gayrettepe Havalimanı metrosunu bitirip hizmete açtıklarına dikkati çeken Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi pazartesi günü saat 12'de inşallah Kazlıçeşme'yle Sirkeci arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistemi yaya yolları ve bisiklet yollarıyla bitirip açacağız. Halkalı Havalimanı Metrosu var. Bunda özellikle Arnavutköy ile havalimanı arasındaki kesim seçime kadar yine bitmiş olacak. Altunizade, Çamlıca, Bosna Bulvarı'ndaki çalışmalarımız devam ediyor. Yine Bakırköy- Bahçelievler'i de seçime kadar açacağız. Biz 131 kilometrelik bir hat açtık; bu yaptıklarımızı da bitirdiğimiz zaman aşağı yukarı 160 kilometrelere geleceğiz ve İstanbul'un 398 kilometrelik metro hattı bu şekilde tamamlanacak. Biz bir çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre İstanbul'un 1004 kilometre metroya ihtiyacı var. Bu da 600 kilometre daha yapacağız demektir. Bunu da ancak biz büyükşehirle beraber birlikte yaparız."
İBB Başkan adayı Murat Kurum'a olan desteğini de dile getiren Uraloğlu, "Murat Kurum kardeşimizle 'Bize her yer Trabzon' diyerek İstanbul'a da inşallah beraberce hizmet edeceğiz. Ben sahayı takip ediyorum. Bir kere hemşehrilerimi iyi takip ediyorum. Trabzon'a ve İstanbul'a hizmet edecek olanın biz Murat Kurum kardeşimiz olduğuna inanıyoruz. Onun için Trabzonluların adresi belli. Trabzonluların nereye oy atacağı belli. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç endişe yok. Bizim istikametimiz budur. Kimse algı yapmasın. Cumhurbaşkanı'mız ne diyor; 'Trabzon'a AK Parti yakışır. AK Parti'ye de Trabzon yakışır.' Ben de diyorum ki Trabzonlulara Murat Kurum'un yanında yer almak yakışır." ifadelerini kullandı.
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