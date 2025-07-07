Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

07.07.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda kara yolu ağını güçlendirmek için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda kara yolu ağını güçlendirmek için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uraloğlu, Seydişehir- Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Ulaşımın medeniyetlerdeki hayati rolüne dikkati çeken Uraloğlu, kara yolları yatırımlarının şehirleri, insanları ve ekonomiyi bir araya getirdiğini vurguladı.

"Ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonuyla, 2002'de bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında kara yolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Ülkemizi doğu-batı yönünde kateden 8 bin 524 kilometrelik 5 ana kara yolu aksımızın yüzde 92'sini bitirdik. Ülkemizin kuzey-güney yönündeki 12 bin 146 kilometrelik 18 ana aksını da yaklaşık yüzde 90 oranında tamamladık. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık."

Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşimlerinden olduğunu anımsatan Uraloğlu, kentin Türkiye'nin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası olduğuna dikkati çekti.

" Toroslar'a adeta bir mühür vurduk"

Uraloğlu, Konya'nın 2002'den bugüne ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1289 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, " Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Toroslar'ın tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslar'a adeta bir mühür vurduk." diye konuştu.

Uraloğlu Konya- Ankara yolu, Konya-Afyonkarahisar yolu, Konya- Aksaray yolu, Konya- Karaman yolu, Konya-Seydişehir yolu, Konya- Beyşehir yolu ve Konya-Belören-Hadim yolu gibi birçok önemli projeyi de tamamladıklarını hatırlattı.

"Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz"

Seydişehir ile Bozkır'ı birbirine bağlayan yolun sosyo-ekonomik önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Seydişehir-Bozkır devlet yolumuz, bu iki güzide ilçemizi birbirine bağlamanın ötesinde, Konya'nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerine güç katacak alternatif bir ulaşım koridoru olarak öne çıkmaktadır. Temelini atacağımız yolumuz ilimizin en kadim ilçelerinden biri olan Bozkır ile Toroslar'ın parlayan yıldızı Seydişehir arasındaki ulaşım ağının gücüne güç katacaktır. Şimdi ise kalan 30,5 kilometrelik kesim ile yolun tamamını BSK kaplamalı olarak bitirecek yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kesimin 3,9 kilometresini bölünmüş yol, 26,6 kilometresi ise tek yol standardında inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Yatırımın temeli, yapılan duanın ardından atıldı.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Aydın’da orman yangını çıktı Aydın'da orman yangını çıktı
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi

12:44
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
12:20
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
11:21
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
20:06
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
19:43
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
19:19
MSB duyurdu Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
MSB duyurdu! Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
18:53
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden
Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
18:33
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:50
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi
Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 13:17:47. #7.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.