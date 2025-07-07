Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda kara yolu ağını güçlendirmek için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uraloğlu, Seydişehir- Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Ulaşımın medeniyetlerdeki hayati rolüne dikkati çeken Uraloğlu, kara yolları yatırımlarının şehirleri, insanları ve ekonomiyi bir araya getirdiğini vurguladı.

"Ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonuyla, 2002'de bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında kara yolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Ülkemizi doğu-batı yönünde kateden 8 bin 524 kilometrelik 5 ana kara yolu aksımızın yüzde 92'sini bitirdik. Ülkemizin kuzey-güney yönündeki 12 bin 146 kilometrelik 18 ana aksını da yaklaşık yüzde 90 oranında tamamladık. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık."

Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşimlerinden olduğunu anımsatan Uraloğlu, kentin Türkiye'nin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası olduğuna dikkati çekti.

" Toroslar'a adeta bir mühür vurduk"

Uraloğlu, Konya'nın 2002'den bugüne ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1289 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, " Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Toroslar'ın tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslar'a adeta bir mühür vurduk." diye konuştu.

Uraloğlu Konya- Ankara yolu, Konya-Afyonkarahisar yolu, Konya- Aksaray yolu, Konya- Karaman yolu, Konya-Seydişehir yolu, Konya- Beyşehir yolu ve Konya-Belören-Hadim yolu gibi birçok önemli projeyi de tamamladıklarını hatırlattı.

"Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz"

Seydişehir ile Bozkır'ı birbirine bağlayan yolun sosyo-ekonomik önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Seydişehir-Bozkır devlet yolumuz, bu iki güzide ilçemizi birbirine bağlamanın ötesinde, Konya'nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerine güç katacak alternatif bir ulaşım koridoru olarak öne çıkmaktadır. Temelini atacağımız yolumuz ilimizin en kadim ilçelerinden biri olan Bozkır ile Toroslar'ın parlayan yıldızı Seydişehir arasındaki ulaşım ağının gücüne güç katacaktır. Şimdi ise kalan 30,5 kilometrelik kesim ile yolun tamamını BSK kaplamalı olarak bitirecek yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kesimin 3,9 kilometresini bölünmüş yol, 26,6 kilometresi ise tek yol standardında inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Yatırımın temeli, yapılan duanın ardından atıldı.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.