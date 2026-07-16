İnanlı: İmamoğlu'nun savunma hakkı engelleniyor

(İSTANBUL) İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi temmuz ayı ikinci oturumunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu bir şiir nedeniyle yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde savunmasının kesilmediğini anımsatarak, Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının engellendiğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada CHP'li belediyelere yönelik operasyonları, yargı bağımsızlığını ve İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlanmasını gündeme taşıdı.

Kasım 2024'ten bu yana yalnızca İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile birlikte 14 belediye başkanı ve 7 belediye meclis üyesinin tutuklandığını belirten İnanlı, İstanbul'da 5,7 milyon seçmenin iradesinin gasp edildiğini söyledi.

"BRUNSON'IN KAÇMA ŞÜPHESİ YOK, ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANININ VAR"

İnanlı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Andrew Brunson'ın tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamaları anımsatarak, rahip Brunson ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e uygulanan farklı yargı kararlarını karşılaştırdı. Trump'ın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım ve hemen serbest bıraktı. 'Bırakın, hemen bırakın' dedim" sözlerini anımsatan İnanlı, Brunson'ın casusluk suçlamasıyla yargılanmasına rağmen Trump'ın Ağustos 2018 tarihinde yaptığı açıklamadan iki ay sonra 12 Ekim 2018 tarihinde tahliye edilerek özel uçakla ABD'ye gönderildiğini ifade etti.

İnanlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İşte size yargı bağımsızlığı… Yurt dışından yargılanmak için Türkiye'ye gelen, hatta evinin anahtarını önceden göndererek 'Ben gelene kadar evi arayın' diyen Çankaya Belediye Başkanımızı tutukluyorsunuz. Casuslukla yargıladığınız Amerikalı rahibi ise tahliye edip aynı gün ABD'ye gönderiyorsunuz. Çünkü casuslukla suçlanan Amerikalı rahibin kaçma şüphesi yok ama kendi iradesiyle ülkesine dönen belediye başkanının var"

"ERDOĞAN YARGILANIRKEN BASIN GÖRÜNTÜ ALIYORDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yargılandığı davaları da anımsatan İnanlı, Erdoğan'ın Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmasına rağmen savunma hakkına hiçbir kısıtlama getirilmediğini vurguladı. Duruşmaların halka ve basına açık yapıldığını, gazetecilerin kamera ve fotoğraf makineleriyle duruşmaları takip edebildiğini belirten İnanlı, Erdoğan'ın savunmasının TRT başta olmak üzere televizyonlarda haber olarak yayımlandığını söyledi.

Erdoğan'ın yargılama sırasında tutuklanmadığını, hakkındaki karar Yargıtay'da kesinleştikten sonra cezaevine girdiğini de anımsatan İnanlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan yolsuzluk davalarında da Erdoğan'ın bir gün dahi gözaltına alınmadığını veya tutuklanmadığını ifade etti. İnanlı, "Sayın Erdoğan o gün tutuklansaydı, bugün AK Parti olabilir miydi? Bunun cevabını hepimiz biliyoruz" dedi.

"EKREM İMAMOĞLU'NU HALK DUYMASIN İSTİYORLAR"

İnanlı, geçmişte Erdoğan'a tanınan savunma ve siyaset yapma imkanlarının bugün Ekrem İmamoğlu'ndan esirgendiğini belirterek, İBB davasında savunma hakkının yalnızca şeklen kullandırıldığını söyledi. Dört bin sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu'na 143 ayrı suç isnadı yöneltildiğini kaydeden İnanlı, İmamoğlu'nun savunması, üç avukatının beyanları ve tarafların soruları için toplam yalnızca 7-8 saat ayrıldığını ifade etti.

İnanlı, konuşmasının devamında mahkeme heyetinin tutumuyla ilgili şunları söyledi:

"Aylar boyunca 'Savunmanızda anlatırsınız' deyip savunma sırası geldiğinde '9 Temmuz'da bu işi kapatacağız' demek, savunma hakkını tanımak değildir. Bir insanı konuşturuyormuş gibi yapıp gerçekte sesini kısmaktır. Amaç açıktır: Savunma yaptırmayalım, Ekrem İmamoğlu'nu kimse duymasın."

Ergenekon, 12 Eylül ve farklı siyasi davalarda sanıklara onlarca saat ve günlerce süren savunma imkanı tanındığına dikkat çeken İnanlı, "Demek ki sorun savunmanın uzun sürmesi değilmiş. Sorun, savunmayı kimin yaptığıymış" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun susturulduktan sonra "susma hakkını kullandı" şeklinde tutanak tutulmasını da eleştiren İnanlı, bunun gerçeğin çarpıtılması ve açık bir hukuk ihlali olduğunu söyledi.

"HALKIN YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAZSINIZ"

Konuşmasının sonunda iktidara seslenen İnanlı, belediyelere yönelik operasyonların ve yargı baskısının halkın değişim talebini durduramayacağını belirtti ve "Belediyelerimize operasyon yapabilirsiniz. Partimize mahkeme kararlarıyla kayyum atamaya, kurultaylarımızı iptal etmeye ve muhalefeti dizayn etmeye kalkabilirsiniz. Bir günde 15,5 milyon oyla halkın Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Ekrem İmamoğlu'nu zindanda tutabilirsiniz. Ama bu halkın yürüyüşünü durduramazsınız." dedi.

İnanlı konuşmasını Ekrem İmamoğlu'nun şu sözleriyle bitirdi:

"Bir an önce devletimizi milletimizi ve cennet vatanımızı hak ettiği günlere kavuşturmak için bir yol çizeceğiz diyen sayın Özgür Özel'in liderliğinde halkımızı hak ettiği günlere kavuşturan, kalkınan, huzur bulan ve kararlılıkla geleceğe hazırlanan bir Türkiye yolculuğuna çıkacağız. Ne diyor Atatürk, "vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır"."

Yaradana şükürler olsun ki bizler ruhlarımızı kurtaracak o büyük vatan sevgisinin yolcusuyuz. Bu sevgi bütün milletimizi 86 milyonu koruyacak ve kollayacak en güzel çatıdır. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek demiştim size yıllar önce. Haberiniz olsun biz hep birlikte daha yolun başındayız. Hepinizi çok seviyor, sizlere kavuşacağım günleri hasretle bekliyorum."