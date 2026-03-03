Uludağ'daki Yangın Davasında Şok Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ'daki Yangın Davasında Şok Tahliye

03.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangında hayatını kaybeden Üsta ailesinin yakınları, sanıkların tahliyesine tepki gösterdi.

BURSA Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) ve eşi Fikriye Üsta'nın (57) öldüğü yangına ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Cevdet Kadir A. (41) ile otel müdürü Tekin D.'nin (40), tahliye edilmesine Üsta ailesinden tepki geldi. Duruşma sonrası DHA muhabirine konuşan Yahya Üsta'nın kardeşi Feride Gündüz, "Şu anda bizim 3 canımız toprak altında. Çıkan yangında közü getirenler ve otelin sorumluları dışarıda. Bu da canımızı acıtıyor" dedi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde; 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale ederken, Bursa'dan da takviye ekipler sevk edildi. Binayı saran alevler söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Üsta yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anı, otelin güvenlik kamerasına yansırken, yangının şöminede yapılan mangal sonrası karton kutuya koyularak şöminenin yanına bırakılan közün alev alması ve yanında bulunan yapay ağaca sıçraması ile çıktığı belirlendi. Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği soruşturmada; aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın da olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. (24) ve Mert Kaan Ç. (23) tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI

Bilirkişi raporunda, ölen Yahya Üsta'nın sahibi olduğu 'FB Usta Şirketi'nin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu gerekçesiyle asli kusurlu, oteli işleten Jura Otelcilik ise ikinci derece asli kusurlu olarak belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede; Yahya Üsta'nın şirketi FB Usta çalışanları Tekin K., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Kaan Ç. ve Eren T. ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş yetkilisi Zeynep T., otelin kat görevlileri Mehmet Faruk Ç. ve Ahmet İ. ile otelin bar ve mutfağının işletmesini yapan şirketin yetkilisi Rafet Alpan Y. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri ve tedbir almadıkları için gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmamaları nedeniyle yangın sırasında oteldeki Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Üsta'nın ölümlerine sebebiyet verdikleri tespiti yapılarak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İLK DURUŞMA 7 SAAT SÜRDÜ

Cevdet Kadir A. ve Tekin D.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması, Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonu küçük olduğu gerekçesiyle basın mensuplarının alınmadığı duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile tanıklar katıldı. Yaklaşık 7 saat süren duruşma sonunda heyet, tutuklu sanıklar otel sahibi Cevdet Kadir A. ile otel müdürü Tekin D.'nin 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' ile tahliyesine karar verip, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

'MANGAL YAKAN ÇOCUKLARI DA UYARMIŞ'

Üsta ailesi sanıkların tahliye edilmesine tepki gösterirken, duruşma sonrası DHA muhabirine konuşan Yahya Üsta'nın kardeşi Feride Gündüz, "Mahkemede ifadeler hep çelişkiliydi. Karşı avukatlar hep konuştu. Fakat bizim avukatlarımıza kısa söz hakkı verdiler. Bilirkişi raporunda yanlış şeyler var. Giden bizim 3 canımız oldu. Sanki otel dört dörtlükmüş gibi tüm suçu, benim kardeşime yıkıyorlar. Hiçbirinin ifadesi birbirini tutmuyor. Ateşi yakan işçiler fakat tüm suç, kardeşime yıkılıyor. Geldiğinde mangal yakan çocukları da uyarmış. Olay günü ağabeyim dışarıda mangal yapıldıktan sonra közün mutlaka söndürülmesini istedi. Bunu orada çalışan herkes biliyor. Onun bu uyarısına rağmen közü kafeteryaya getirdiler ve bu facia yaşandı. Şu anda bizim 3 canımız toprak altında. Çıkan yangında közü getirenler ve otelin sorumluları dışarıda. Bu da canımızı acıtıyor. Benim kardeşim oteli kurtarmak için çok çabalamış" dedi.

'BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÇELİŞKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Bilirkişi raporunda çelişkiler olduğunu söyleyen Yahya Üsta'nın yeğeni Uğur Gündüz ise "Otel yangınını duyduğumuzda direkt gittik. Yargılama sırasında ilk rapor yayınlandı. Sonrasında iptal edilip, 2'nci bilirkişi raporu hazırlandı. Dayım oradaymış gibi suç onun üzerine yıkılıyor. Baktığımız zaman bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu olayın bir an önce çözülmesi tek isteğimizdir" diye konuştu.

AVUKAT: BİR İHMALLER ZİNCİRİ VAR

Yangında ihmaller olduğu ve duruşmada kendilerine konuşma hakkının tanınmadığını belirten avukat Eray İsmail Çokal ise şunları söyledi: "Davanın duruşması oldu. Bunun sonucunda hiç tutuklu kalmadı. 3 kişilik bir ailenin yok olduğu olayda, şu anda tutuklu sanık yok. Tanık beyanlarında da görüleceği üzere bu yangının ortaya çıkıp büyümesinde bir ihmaller zinciri var. Çok azının sanık sıfatı var. Dosyaya ısrarla sanık olarak sokulmasını istediğimiz kişiler sokulmadı. İddianame düzenlenmesini istedik. Onu da kabul etmediler. Kararlar caydırıcı olursa insanlar, bu tip olaylar yaşanmasın diye gerekli tedbirleri alırlar. Biz yangında ölen ailenin yakınları ile duruşmaya katıldık. Mahkemede bize, 'Dosyayı sulandırmayın' ifadesi kullanıldı. Bize söz hakkı verilmedi. Biz avukatlar olarak mağduruz."

Kaynak: DHA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'daki Yangın Davasında Şok Tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten

12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
10:06
İran Kadın Milli Futbol Takımı 160’tan fazla çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı
İran Kadın Milli Futbol Takımı 160'tan fazla çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı
10:04
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:13:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Uludağ'daki Yangın Davasında Şok Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.