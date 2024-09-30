Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Başlıyor

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, 4 Ekim cuma gönü başlıyor.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği düzenlenecek. 4- 6 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik kapsamında, atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri, söyleşiler, el emeği ürünlerin yanı sıra resim ve fotoğraf sergileri, boyama atölyeleri, Değirmendere Kanyon Yürüyüşü, Yeni Türkü ve Pinhani konserleri ile Cumhuriyet Gazetesi 79. Yunus Nadi Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

Şenliğin ilk konserini Yeni Türkü verecek

Şenlik, 4 Ekim Cuma günü saat 17.00' de Muğla Müzesi önünde konuşmalar ve şenlik yürüyüşü ile başlayacak. Yeni Türkü grubu saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda şenliğin ilk konserini verecek.

Şenliğin ikinci gününde, saat 11.00'de İnsan Hakları Parkında "Slow Food ve Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı", saat 11.30'da ise Zahire Pazarı ve Kurşunlu Meydanı'nda "El Emeği Ürünler Stantları" açılacak.

Seda Batmaz ve Deniz Yaylalı Özben'den oluşan "İki Ressam İki Bakış, Kaos ve Dinginlik'"resim sergisi, saat 12.00'de Şerefliler Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluşacak. Çocuklara yönelik ilk etkinlik, Kent Meydanı'nda Saat 12.30'daki atölyeler ile başlayacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin eserlerinden oluşan Karma Resim Sergisi, Saburhane Meydanı Tarihi Şaraphane'de açılacak.

Tolga Tanyel ve Yavuz Melih Ulubay'ın "Renklerin Dostluğu, Resim ve Ebru Sergisi", Saburhane Meydanı Feronia Derneği'nde saat 13.30'da açılacak.

79. Yunus Nadi Ödül Töreni düzenlenecek

Aynı gün Cumhuriyet Gazetesi kurucusu Yunus Nadi anısına düzenlenen "79. Yunus Nadi Ödül Töreni" Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İnsan Hakları Parkında Mobolla Band Blues Konseri saat 14.30'da başlayacak. Şenliğin ilk tiyatro gösterimi Belediye Tiyatrosu'nun "Coni Boni Koni" çocuk oyunu saat 16.00'da Kent Meydanı'nda sahnelenecek.

Devrim Erbil'in resim sergisi Tarihi Sekibaşı Hamamı'nda saat 17.00'de sanatseverlerle buluşacak, Sergide dinleti de yer alacak.

Pinhani sahne alacak

Muğlalı Yönetmen Senarist Yüksel Aksu'nun "Dünya Sinema Kenti Muğla" söyleşisi Tarihi Konakaltı Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da başlayacak. Günün son etkinliğinde Türk alternatif Rock Grubu Pinhani saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı konseriyle hayranları ile buluşacak.

Şenliğin son günü etkinlikleri, Değirmendere Kanyon Yürüyüşü ile saat 10.00'da Saburhane Meydanı'ndan başlayacak. Saat 12.30'da Kent Meydanı'ndaki çocuklara yönelik oyun alanları ve atölyeleri saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Fotoğraf sanatçısı Erdinç Özal'ın "Menteşe'den Muğla'ya Fotoğraf Sergisi", Konakaltı Kültür Merkezi'nde saat 14.00'de açılacak. Saat 15.00'te ise Mimar-Yazar Ertuğrul Aladağ ve Şehir Plancısı Kerem Ekinci'nin konuşmacı olduğu, kentin mimari kültür mirasını koruma çabasının tarihsel sürecini ve irdeleme içerikli "Kentsel Kültürel Miras" söyleşisi, Konakaltı Kültür Merkezi'nde saat 15.00'te başlayacak. Etkinlikler, saat 15.30'da Konakaltı Kültür Merkezi'nde "Yetişkinler İçin Boyama Atölyesi", "Ebru Atölyesi" ile devam edecek.

Metafor Muğla Ekibi tarafından çocuklara yönelik "Egeli Masallar Müzikli Gösterisi" ise saat 16.00'da Kent Meydanı'nda çocuklarla buluşacak.

Saat 16.30 da Raşit Çalvaş'ın eski kent dokusunda 25 binin üzerinde kitabın yer aldığı Taş Kütüphane ziyareti gerçekleştirilecek. Şenliğe yurt dışından katılan Prof. Dr. Fuzuli Bayat'ın Konaklatı Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği "Muğla Yöresinde Yaşayan Eski İnanç Kalıntıları" söyleşisi 17.30'da başlayacak. Müjdat Gezen'in "İnteraktif Gösterisi" şenliğin son etkinliği olarak saat 20.30'da Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği program detaylarına, basılı tanıtım görsellerinde, internet sitesinde ve sosyal medyada yer alan duyuru ve tanıtım amaçlı görsellerde yer alan QR kodu okutularak bilgi alınabilecek.