Uluslararası basın Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'yi manşetlerine taşıdı

Ankara'da yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmesi ve savunma sanayisine yönelik kritik açıklamalar, uluslararası basının odak noktası oldu.

İngiliz haber ajansı Reuters, yayımladığı analizde, zirveyi ve Trump-Erdoğan temaslarını "Washington-Ankara ilişkilerindeki yeni dönem" olarak nitelendirdi.

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü Başkan Trump'ı havalimanında karşıladığına ve iki liderin kameralar önünde kol kola yürüyerek "yakın bir dostluk tablosu sergilediğine" dikkati çekti.

Haberinde, Trump'ın S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanan yaptırımları kaldırma sözü verdiği ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunda istekli olduğunu vurgulayan Reuters, iki lider arasındaki olumlu diyaloğun zirve sonuna kadar artarak devam ettiğini yazdı.

Reuters, Trump'ın bu zirveye katılım motivasyonunu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğine bağlamasını, "Türkiye açısından önemli bir diplomatik başarı ve fırsat" olarak nitelendirdi.

The Wall Street Journal'dan, Trump'tan Erdoğan'a "güçlü destek" yorumu

Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve F-35 savaş uçaklarını satma niyetini geniş bir analizle sayfalarına taşıdı.

WSJ, Trump'ın Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında söylediği, "Türkiye, müttefiklik hukukuna bağlı kalacağını düşündüğümüz diğer birçok ülkeden çok daha fazla bu hukuka uydu. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz, yaptırımları kaldırma zamanı geldi." şeklindeki Türkiye lehine olan güçlü açıklamalarını ön plana çıkardı.

Financial Times'a göre Birleşik Krallık ve Türkiye ilişkileri derinleşecek

Financial Times gazetesi ise gelişmeleri, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında siber tehditler, terörle mücadele ve savunma sanayisini içeren kapsamlı bir güvenlik paktı imzalandığını aktararak verdi ve bu ortaklığın halihazırdaki Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasıyla pekişen güçlü ilişkileri daha da derinleştireceğini yazdı.

Analizde, ABD'nin Avrupa güvenliğinden kademeli olarak çekilebileceği bir dönemde Londra'nın, bu stratejik boşluğu doldurabilecek en kritik aktör olarak Ankara'yı konumlandırdığı vurgulandı.

Ayrıca gazete, Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Donald Trump'ı kendi taraflarında tutmakta zorlandığı bir süreçte, Birleşik Krallık'ın Türkiye'yi Trump yönetimi ve ABD dış politikası üzerinde giderek artan bir nüfuza sahip kilit bir güç olarak gördüğünü belirtti.

The Daily Star, "Trump'ın F-35 hamlesini Erdoğan'a yönelik 'şimdiye kadarki en büyük jesti'" şeklinde gördü

Uluslararası basının önemli organlarından The Daily Star gazetesi ise gelişmeyi, iki lider arasındaki artan kişisel yakınlığın ve Washington'ın Türkiye'nin milli projelerine verdiği somut askeri desteğin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Gazete, "Trump'ın F-35 hamlesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şimdiye kadarki en büyük jesti" olarak yorumladı.

Bloomberg: Türkiye, Avrupa'nın güvenlik açıklarını gidermede avantajlı konumda

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg'in Ankara'daki NATO Zirvesi kulislerine dayandırdığı haberinde de Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin ülkeyi "Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurmasına yardımcı olacak en avantajlı konuma" getirdiği ifade edildi.

Haberde, ilk etapta 6 adet F-35 uçağının ABD'den teslim alınmasının, İsrail ve Yunanistan gibi diğer müttefikleri rahatsız etse de Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir jeopolitik kazanım olacağı belirtildi.

İsrail basını, F-35 teslimatı kaynaklı endişeleri öne çıkardı

İsrail merkezli yayın yapan The Jerusalem Post gazetesi ise Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleriyle F-35 teslimatında olumlu bir zemin yakalandığını aktardı.

Türkiye kazanımlar ve taahhütler elde etti

İsrail'in Haaretz gazetesi, Ankara'daki NATO Zirvesi'nden Türkiye'nin bazı kazanımlar ve taahhütler elde ettiğini belirtirken, ABD ile Avrupalı müttefikler arasındaki uçurumun derinleştiğini ileri sürdü.

Haberde, Türkiye'nin ABD'den F-35 programına dönüşün sözünü aldığına ve Türkiye'nin jeopolitik kartlarını en iyi şekilde oynadığına işaret edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesi, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin Türkiye ve özelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir dönüm noktası olduğunu, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak konumunun giderek pekiştiğini kaydetti.

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde "eşi benzeri görülmemiş bir askeri güçlenme ve silahlanma sürecinin ortasında olduğu" belirtilerek Ankara'daki NATO Zirvesi'nin, Türk silah şirketleri için satışlarını artırmak üzere eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

"Ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam"

Le Monde gazetesinin haberinde, Türkiye'deki NATO Zirvesi'nin ilk gününde "formda" olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki olumlu düşüncelerini "Ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam" diyerek dile getirdiği aktarıldı.

Haberde, zirvede Trump'ın İspanya'yı eleştirip Grönland üzerindeki hedeflerini hatırlattıktan sonra, İttifak'ın karşılıklı yardım maddesine olan bağlılığını ifade ettiği ve Ukrayna'ya Patriot füzeleri üretme izni verdiği belirtildi.

İtalyan Il Messaggero gazetesi ise NATO'nun Ankara Zirvesi'nde Avrupa askeri bloğunun doğmasına vesile olduğunu ve "daha az ABD, daha fazla Avrupa" sonucunun ortaya çıktığını yazdı.

Gazetenin haberinde, "Trump'ın çıkışlarıyla sarsılan Avrupa'nın Ankara Zirvesi'nden kenetlenerek çıktığı" belirtilirken, "Bu sert bir uyanış, Erdoğan'ın, Anadolu'nun kalbinde alevler içindeki Orta Doğu'nun sınırında bir araya getirdiği liderlerin toplantısında Avrupa için bir uyanış. ve 'yük kaydırma' tanımı altında ortak güvenliğin ABD'den Avrupa bloğuna devredildiği bu zirve, Avrupa savunmasını takdis ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazetedeki analiz yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi olarak ve başarılı sonuç elde etmede oynadığı role dikkat çekilerek, "Erdoğan için bu NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmak kolay değildi. Çıkarlar farklı, gerilim yüksekti. Ancak Türk Cumhurbaşkanı zirveyi potansiyel bir felaketten, sonunda tüm liderleri tüm ittifakı bir araya getiren konuları görüşmek üzere tekrar bir araya getirmede faydalı olduğu kanıtlanan bir toplantıya dönüştürmeyi başardı." değerlendirmesi yapıldı.

NATO'nun kolektif savunma taahhüdü vurgusu

Mısır resmi haber ajansı MENA ile El-Ahram, El-Yevm es-Sabi ve El-Mısr el-Yevm gazeteleri, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuçlarına geniş yer verdi.

Gazeteler ve televizyon kanalları, zirvenin sonuç bildirgesinde NATO'nun kolektif savunma taahhüdünün yinelenmesi, Ukrayna'ya bu yıl 70 milyar avro destek sözü verilmesi ile İran'ın nükleer silah edinmemesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisine saygı göstermesi yönündeki mesajları öne çıkardı.

"Ankara'daki NATO Zirvesi: Türkiye'nin beklentileri ve ittifak içindeki dönüşüm"

Katar resmi haber ajansı QNA, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma taahhüdünü yinelediğini ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisine saygı göstermesi çağrısı yapıldığını öne çıkardı. Katar'ın El-Arabi TV kanalı ise zirvenin, ittifakın birlik ve dayanışmasının korunacağı, kapsamlı caydırıcılık ve savunma yaklaşımının sürdürüleceğine ilişkin mesajlarını öne çıkardı.

Al Jazeera kanalında ise "Ankara'daki NATO Zirvesi: Türkiye'nin beklentileri ve ittifak içindeki dönüşüm" şeklinde habere yer verildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma ilkesine bağlılıklarını yinelediklerini ve NATO üyelerinden birine yönelik saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı yönündeki vurguyu öne çıkardı.

Irak resmi haber ajansı INA, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğinin vurgulandığını ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer serbestisine saygı göstermesi çağrısı yapıldığını ifade etti.

Sky News Arabia, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma taahhüdünü yinelediğini, Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceğini ve savunma sanayisinde işbirliğinin artırılması yönündeki kararları vurguladı.

Eş-Şark televizyonu, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma taahhüdünü yinelediğini öne çıkarırken, Şarku'l Avsat gazetesi zirvenin Ukrayna'ya yeni destek taahhütleri ve NATO'nun birlik mesajlarıyla tamamlandığını, Rusya tehdidi ile İran'daki gelişmelerin zirvenin gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını aktardı.

Libya resmi haber ajansı LANA başta olmak üzere Libya basını, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde müttefiklerin kolektif savunma ilkesine bağlılıklarını yinelediklerini ve NATO üyelerinden birine yönelik saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağı yönündeki vurguyu öne çıkardı.

"Son on yılın en kritik NATO toplantısı"

Azerbaycan basını, Ankara'nın uluslararası konumu güçlendirdiğine dikkati çekti

Azerbaycan basını, zirveyi, büyük ölçüde Türkiye'nin ittifak içindeki artan ağırlığı, diplomatik kapasitesi ve bölgesel krizlerde üstlendiği rol çerçevesinde değerlendirdi. Önde gelen haber siteleri, zirvenin yalnızca NATO açısından değil, Türkiye'nin uluslararası konumunun güçlenmesi bakımından da önemli sonuçlar doğurduğu yorumunu yaptı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC), zirve öncesinde yayımladığı analizde, Ankara'daki toplantının Türkiye'nin ittifak içindeki artan diplomatik nüfuzunu, savunma sanayisindeki kapasitesini ve bölgesel krizlerin yönetimindeki rolünü ortaya koyması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Modern.az, zirve öncesinde yayımladığı analizde Ankara Zirvesi'ni "son on yılın en kritik NATO toplantısı" olarak nitelendirdi. Ayrıca Ankara'nın NATO içinde artan diplomatik ağırlığının altı çizildi.

Report Haber Ajansında yayımlanan analizde, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumu değerlendirilerek, Ankara'nın ittifakın güvenliği açısından vazgeçilmez bir aktör olduğu vurgulandı. Yazıda, Türkiye'nin güçlü ordusu, gelişen savunma sanayisi, jeopolitik konumu ve NATO operasyonlarına sağladığı katkılar nedeniyle ittifakın "güvenlik kalkanı" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Ankara'nın iki gün boyunca küresel diplomasinin merkezi haline geldiğini belirtilen analizde, zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin kararların yanı sıra Türkiye'nin dış politika gündemi açısından da kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Zirve, Türkiye'ye sevgi yaklaşımı ile geçti

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ABD'nin stratejisinin ve tüm ülkelerin tavrının Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak nasıl kuvvetlendiğini gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın ABD Başkanlığı sürecini iyi değerlendirdiğini savunan gazete, "Türk Cumhurbaşkanı kendisinden şüphe duyan ve kendisine saldıran herkese, hem ülkesinin içinde hem de ülkesinin sınırları dışında güçlü bir mesaj göndermeyi başardı." ifadesini kullandı.

Kathimerini gazetesi ise zirvenin, Türkiye'ye sevgi yaklaşımıyla geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye için yaptığı açıklamalara yer veren gazetede, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye hayranlığı ve sevgisine işaret edildi. Gazete, Rutte'nin zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutarak geldiğine dikkati çekti.

Başka ülke liderlerinin de benzer tavırlar içinde olduğunu belirten gazete, genel olarak zirvedeki atmosferin Türkiye'yi övücü nitelikte olduğunu kaydetti.

İspanyol basını, NATO Ankara Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya ve bazı Avrupa ülkelerini hedef alan açıklamalarını öne çıkararak, NATO içinde ABD ve Avrupa arasındaki görüş farklılıklarının büyüdüğüne ancak siyasi bütünlüğün korunduğuna dikkati çekti.

El Pais gazetesi başyazısında, Donald Trump'ın "kafa karıştıran, çelişkili mesajlar" verdiğini vurgulayarak, "Mevcut durum Avrupalıları, 'Trumpvari' kaosa ve İttifak'ın ilkelerini yıkmaya yönelik defalarca sergilediği niyete karşı kendilerini korumaya ve Washington'dan gerçek anlamda özerklik kazanma yönündeki çabalarını hızlandırmaya mecbur bırakıyor." görüşünü savundu.

La Vanguardia gazetesi ise "NATO, Ankara'daki kaotik bir zirvede Trump sınavını başarıyla atlattı" başlıklı başyazısında, "Trump NATO'yu altüst etti. Ancak şimdilik İttifak yeniden hayat bulmuş gibi görünüyor. 32 müttefikle yapılan tek bir kapalı oturum, Trump'ın mevkidaşlarından gelen o 'sevgi'yi hissetmesi ve kışkırtıcı üslubunu yumuşatması için yeterli oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Avrupa, Trump'a karşı zaman kazanıyor." ifadesini başlığına çıkaran El Mundo gazetesi de baş makalesinde, "Ankara'daki NATO Zirvesi, olumsuzdan ziyade olumlu bir tabloyla sona erdi. İttifak, en azından şimdilik, siyasi bütünlüğünü korumayı başardı. Avrupa açısından en önemli kazanım, temel koruyucusunun kendisini varoluşsal bir tehdit oluşturan Rusya ile baş başa bırakması söz konusu olmaksızın, yeniden silahlanma sürecini sürdürmek için zaman kazanmış olmasıdır." ifadelerine yer verdi.