Uluslararası Düzen Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Düzen Tehlikede

Uluslararası Düzen Tehlikede
11.03.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Erhan, uluslararası hukukun unutulduğunu ve güvenlik risklerinin arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Paris'teki toplantıda kurala dayalı uluslararası düzenin her taraftan saldırı altında olduğunu belirterek, "Şu anda kimse uluslararası hukuktan söz etmiyor. Masadaki her şey yalnızca ulusal çıkarlara dayanıyor." dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ev sahipliğinde Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

30'a yakın Fransız ve Türk gazetecinin katıldığı toplantıda, Türkiye-NATO ilişkileri ile Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Erhan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının Washington Ofisi (SETA DC) Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Erhan, Kovid-19 salgınından bu yana farklı bir dünyaya geçiş yapıldığına işaret ederek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler (BM) örgütü temelli kurulan kurallara dayalı uluslararası düzen şimdi çöküşte." diye konuştu.

Dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Erhan, küresel güvenlik risklerinin çeşitlendiğini, ekonominin giderek kırılgan hale geldiğini ve korumacılığın arttığını dile getirdi.

Erhan, kurala dayalı uluslararası düzenin her taraftan saldırı altında olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda kimse uluslararası hukuktan söz etmiyor. Masadaki her şey yalnızca ulusal çıkarlara dayanıyor. Kimse işbirliğinden bahsetmiyor. Ne çeşit bir yeni uluslararası düzenin geleceğini bilmiyoruz."

Mevcut bağlamda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en büyük endişe kaynaklarından biri olduğunu anlatan Erhan, "ABD, İsrail ve İran arasında devam etmekte olan savaş tırmanabilir ve başka olumsuz sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

Erhan, uluslararası ticaret düzeninin çöküşünün ve hayati tedarik zincirlerinin bozulmasının da aynı şekilde bir endişe konusu olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu yıl NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Ankara'da düzenlenecek zirvenin NATO'ya üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra dünya genelinden liderleri bir araya getireceğini söyleyen Erhan, "(Zirvede) Ortaya çıkan bu güvenlik ve savunma risklerine karşı NATO'nun savunmasını güçlendirmeyi görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

"Orta Doğu'da yaşananlar, Orta Doğu'da kalmaz"

SETA DC Araştırma Direktörü Kanat, Türkiye'nin sınırındaki iç savaşlarla başa çıkma konusunda tecrübeli olmasına rağmen Orta Doğu'daki mevcut saldırılar kapsamında bölgede bir iç savaş potansiyeli ve artan istikrarsızlıktan endişe duyulduğunu anlattı.

Kanat, bölgede saldırıların şu an dursa bile, Orta Doğu'daki ülkelerin savunma harcamalarında artış yaşanacağına işaret ederek, "Eğer çatışma devam ederse ve İran'da herhangi bir iç savaş durumu yaşanırsa sonuçları büyük olur." dedi.

Türkiye perspektifi açısından bölgede bir çatışma olmamasının önemini vurgulayan Kanat, "Bu bölgede insanlar çatışmalardan çok yoruldu. Bölge halkı çok fazla acı çekti." diye konuştu.

Kanat, bu saldırıların etkilerinin kısa süre içinde küresel enerji fiyatlarında görülmeye başlandığını, sosyal, siyasi ve güvenlik riski boyutlarının da görüleceğine dikkati çekerek, "Orta Doğu'da yaşananlar, Orta Doğu'da kalmaz. Bunu farklı çatışmalarda, Suriye ve Irak'ta gördük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dengeli bir dış politika yürütmeye çalıştığını söyleyen Kanat, ziyaret ettiği farklı ülkelerde Türkiye ile işbirliği yapma isteğinin arttığını gözlemlediğini dile getirdi.

"Bu savaşın genişleme ihtimali var"

Doç. Dr. Aslan, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu savaşın genişleme ihtimali var." diyerek, savaşın Körfez bölgesine doğru genişlediğine dikkati çekti.

Bölgedeki gerginliğin herhangi bir şekilde tırmanması halinde Türkiye ve NATO'nun çıkarlarının bir şekilde etkileneceği değerlendirmesinde bulunan Aslan, "Bu savaşta NATO'nun Türkiye'ye desteği, yalnızca Türkiye'yi desteklemek için değil aynı zamanda İttifak'ın ne kadar hazır olduğunu da test etmek için çok önemli." şeklinde konuştu.

Aslan, sadece devletler arasında savaşların olmadığı aynı zamanda devletler ve devlet dışı aktörler arasında da çatışmaların yaşandığını vurgulayarak, böyle durumlara karşı "hibrit tepki" gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Paris, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Düzen Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:33
Rojin Kabaiş’in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:53:44. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Düzen Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.