(ANKARA) - Uluslararası basın ve insan hakları örgütlerinden oluşan heyet, Ankara'daki üç günlük temaslarının ardından Türkiye'de basın özgürlüğünde gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haber kuruluşlarına yönelik kayyum atamalarının gazetecilerin uzun tutukluluk sürelerine dikkat çekilen açıklamada, "Hukuki süreçlerin kendisi, bir ceza ve sansür aracına dönüştü" denildi.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğünde 23-25 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen misyon ziyaretine Uluslararası Af Örgütü Türkiye, ARTICLE 19, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO) katıldı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen misyon ziyareti kapsamında heyet, Anayasa Mahkemesi (AYM), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, yabancı diplomatik misyonların temsilcileri ile DEM Parti, EMEP, İYİ Parti ve Yeni Parti'den milletvekilleri ve parti temsilcileriyle görüştü. T24, İlke TV, BirGün ve ANKA Haber Ajansı'nı da ziyaret eden heyet, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın örgütleriyle bir araya geldi.

Bu temaslara ilişkin yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve RTÜK Başkanı'nın yanı sıra bazı TBMM komisyonları ile AK Parti ve MHP temsilcilerinin heyetle görüşmediği ya da görüşme taleplerine yanıt vermediği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ÜLKENİN ÜÇ ANA ELEŞTİREL KANALI ARTIK DEVLET KONTRÖLÜNDE"

"Türkiye'de basın özgürlüğünde yeni bir eşik aşıldı. Ülkenin üç ana eleştirel haber kanalı artık devlet kontrolünde. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve insan hakları alanında çalışan uluslararası kuruluşlardan oluşan heyet, yetkililerle yaptığı görüşmelerde bir kez daha şunu tespit etti: Durum her geçen yıl daha da ağırlaşıyor...

Geçen kasımdan bu yana Türkiye'de 78 vakada 100'den fazla gazeteci gözaltına alındı veya tutuklandı. Bu sayı, Avrupa genelinde kayda geçen benzer vakaların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Şu anda 15 gazeteci cezaevinde. Çoğu yargılanmayı bekliyor. Bunların 9'u yalnızca eylül ve ekim aylarında tutuklandı. Bu yıl 14 davada 18 gazeteciye ceza verildi. Cezaların toplamı ise 35 yılı aşıyor.

Uzun tutukluluk süreleri de yasal baskının belirleyici özelliği. Şu anda tutuklu gazetecilerin neredeyse hiçbirinin davası sonuçlanmadı. Birçok gazeteci heyetle aynı şeyi paylaştı: Hukuki süreçlerin kendisi, bir ceza ve sansür aracına dönüştü."

Savcıların bu yıl en az 30 davada gazetecilere karşı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasını kulllandığı belirtilen açıklamada, söz konusu madde 2022'de getirilirken basını ve gazetecileri hedef almayacağının söylendiği hatırlatıldı.

BİRGÜN MUHABİRİ İSMAİL ARI'NIN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, 20 Ekim'de tutuklanan ve 19 Kasım'da görülen ilk duruşmasında hakkında tahliye ve beraat kararı verilen BirGün muhabiri İsmail Arı'nın durumuna da dikkat çekildi. Heyet, Arı'nın aynı yıl içerisinde iki kez tutuklanmasına ve son davada ilk duruşmada beraat etmesine dikkat çekerek, "Arı'nın davası, gazetecilere karşı tutuklamanın keyfi biçimde kullanıldığını, sürecin kendisinin cezaya dönüştüğünü gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Heyetin, AYM Genel Sekreteri ile görüşmesinde gazetecilerin başvurularının karara bağlanmasındaki gecikmeleri ve alt mahkemelerin AYM kararlarını uygulamamasını gündeme getirdiği bildirildi.

"SANSÜR GİDEREK DİJİTAL ALANA DA KAYMAYA BAŞLADI"

Açıklamada, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerine ilişkin "Sansür giderek dijital alana da kaymaya başladı. 5651 sayılı İnternet Kanunu'na dayanan erişim engelleri artık binlerce sosyal medya hesabını kapsıyor. Kararlar yayımlanmıyor. Kararı veren mahkemeler açıklanmıyor. Kullanıcılara çoğu zaman bildirim bile yapılmıyor" görüşüne yer verildi.

12 Eylül'de başlatılan "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının engellendiği, gazeteci Tuğba Tekerek'in ise müstehcenlik ve genel ahlaka aykırılık suçlamalarıyla tutuklandığı belirtilen açıklamada, erişim engeli getirilen hesaplar arasında gazetecilerin, medya kuruluşlarının ve Uluslararası Af Örgütü'nün hesaplarının da bulunduğu kaydedildi.

"BİR HABER MERKEZİNE BÜTÜNÜYLE EL KOYMANIN GEREKÇESİ OLAMAZ"

Açıklamada, TELE1, Halk TV ve Sözcü TV'ye kayyum atanmasına ilişkin "Her olayda izlenen yol aynıydı. Önce sahibi ya da yöneticileri hakkında bir soruşturma açıldı. Sonunda haber merkezinin yönetimi TMSF'ye geçti. Buradaki en kritik nokta şu; sahibine yönelik bir iddia, kişisel sorumluluğu ilgilendirir. Bu iddia, bir haber merkezine bütünüyle el koymanın gerekçesi olamaz" ifadelerine yer verildi.

Gazetecilerin fiziksel güvenliğine ilişkin endişelerin de dile getirildiği açıklamada, geçen yılki misyon ziyaretinden bu yana en az 25 gazetecinin 17 ayrı olayda saldırıya uğradığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Heyet, açıklamasını Türkiye'deki yetkililere yönelik şu çağrılarla tamamladı:

"Halk TV, TELE1 ve Sözcü TV dahil haber kuruluşlarındaki kayyum atamaları kaldırılsın. Kayyumların haber kuruluşlarına el koymasına izin veren kurallar, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun biçimde değiştirilsin.

Tutukluluk, bir sansür veya cezalandırma aracı olarak kullanılmasın. Haberleri nedeniyle tutuklanan gazeteciler derhal serbest bırakılsın. Tüm davalarda hukuka uygun ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınsın.

Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında; terör, dezenformasyon ve benzeri geniş kapsamlı hükümler gazetecilik faaliyetini yargılamak için kullanılmasın.

5651 sayılı İnternet Kanunu değiştirilsin. Erişim engelleme kararları şeffaf bir şekilde yayımlansın ve gerekçeli olsun. Bu kararlara karşı etkili bir itiraz yolu sağlansın. Engeller yalnızca, kesinlikle gerekli ve ölçülü olanla sınırlı kalsın.

Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin kararları, yargının her düzeyinde eksiksiz uygulansın. Gazetecilerin başvuruları gecikmeden karara bağlansın."

"BUNLARI BİR ORWELL VEYA KAFKA ROMAN'INDA OKUSANIZ GÜLÜNÇ BULABİLİRSİNİZ"

Ortak açıklamanın ardından heyette yer alan IPI Avrupa Savunuculuk Sorumlusu Jamie Wiseman, Türkiye'deki ilk misyon ziyaretine ilişkin izlenimlerini aktarırken, "gazetecilere yönelik baskıları Orwell ve Kafka'nın eserlerine" benzettti. Wiseman, şunları söyledi:

"Dışarıdan gelen biri olarak bir haber merkezinin araştırmacı gazetecilik çalışması yaptığını, yayımladığı haberin yasaklandığını, ardından bu yasağa ilişkin yapılan haberin de yasaklandığını ve sonrasında bu ikinci yasağa ilişkin haberin de yasaklandığını duyuyorsunuz. Bunları bir Orwell ya da Kafka romanında okusanız gülünç bulabilirsiniz. Absürt edebiyatın bir örneği olurdu ancak burada gerçeklik bu. Gazetecilerin yaşamları, geçim kaynakları, ülkenin demokrasisi ve yurttaşların haber alma olanakları üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olmasaydı gülebileceğiniz pek çok durumla karşılaştım."