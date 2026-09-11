Uluslararası Madencilik İşbirliği Bakanlar Forumu Tianjin'de başladı
Uluslararası Madencilik İşbirliği Bakanlar Forumu ile 2026 Çin Madencilik Konferansı ve Sergisi perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde başladı. Etkinlik, madencilik alanında uluslararası işbirliğini ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.
TİANJİN, 11 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Madencilik İşbirliği Bakanlar Forumu ve 2026 Çin Madencilik Konferansı ve Sergisi perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde başladı.
Kaynak: Xinhua
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