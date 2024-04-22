Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali\'nde Yaratıcılık Öne Çıktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarıyla eğitim alan yabancı öğrenciler tarafından İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali"nde belgeselden animasyona çok sayıda film yarışırken çeşitlilik ve yaratıcılık öne çıktı.
YTB Başkanı Abdullah Eren, AA muhabirine dün ödül töreni gerçekleştirilen festivale katılan öğrencilerin çok başarılı olduklarını belirterek, "Uluslararası öğrencilerimizden böyle bir festival çıktısı almak da bizi mutlu etti. Demek ki doğru öğrencileri burslandırıyor ve doğru şekilde devam ediyoruz." dedi.
Kırgızistan'dan birinci olan film için tebriklerini ileten Eren, festivalin gelecek yıllarda da sürmesini istediğini vurguladı.
YTB Başkanı Eren, şunları söyledi:
"Uluslararası öğrencilerin bu kısa film festivalinin gelenekselleşmesini isterim. Burada inşallah önümüzdeki yıllarda bu kapasiteyi artırarak devam ettiririz diye düşünüyorum. Yeter ki öğrenci arkadaşlarımız, uluslararası öğrenciler, sinema alanında okuyan, bilhassa yönetmenlik konusunda belli tecrübesi olan ve bu alanda kariyer yapmayı düşünen kardeşlerimiz devam etsinler. Biz, onlara destek olacağız ve eminim ki önümüzdeki yıllarda da bu festival devam edecek."
"Vermek istediğim mesaj bu: Dünya, hepimiz için"
"Kurmaca" dalındaki "Chanyrak (Yuva)" adlı eseriyle "En İyi 1. Film" ödülünü alan Kırgızistanlı Aizada Alymbek, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi gördüğünü söyledi.
Alymbek, ödül kazanmayı beklemediğini belirterek, "Açıkçası beklemiyordum çünkü çok iyi filmler de seyrettim, çok iyi filmler de gördüm. Farklı fikirler, senaryolar, bir de çok iyi tarz, bakışlar vardı." ifadelerini kullandı.
Filmde vermek istediği mesajda gerçek olaydan esinlenildiğini anlatan Alymbek, "Hepimiz aynı, bir yuvada yaşıyoruz ama insanlar o kadar egolu ki bu dünyada sadece kendilerinin yaşadığını düşünüyor. Benim vermek istediğim mesaj bu: Dünya, hepimiz için." değerlendirmesinde bulundu.
Alymbek, filmin çekimlerini Kırgızistan'ın Narın şehrinde yaptıklarını dile getirerek, "Hayatımda ilk defa çocuklarla çalıştım yani çocuklarla çalışmak daha da zormuş hatta ekibim de zorlandı ama işte sonuç iyi oldu." diye konuştu.
" Üsküp'te bir esnafın gözünden Üsküp'ün mimarisini anlatıyorum"
"Belgesel" dalındaki "Xhelo'nun Gözünden" adlı eseriyle "En İyi 2. Film" ödülünü kazanan Kuzey Makedonyalı Besa Tusha da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden 2023'te mezun olduğunu söyledi.
Kuzey Makedonya'dan geldiğini belirten Tusha, Serdar Akar Atölyesi'nde ders aldığını ve filmi Kovid-19 salgını döneminde çektiğini anlattı.
Tusha, Xhelo'nun Gözünden filminin belgesel türünde olduğunu kaydederek, "Üsküp'te bir esnafın gözünden Üsküp'ün mimarisini anlatıyorum. 1963 depremini, Üsküp 2014 Projesi'ni ve şu anki halini anlatıyorum Üsküp'ün." ifadelerini kullandı.
Filmde Vardar bölgesinin eski ve yeni tarafının ayrımını, siyasi, ekonomik ve sosyal ekonomisini anlattığını söyleyen Tusha, "Açıkçası beklemiyordum hiçbir şey kazanacağımı. Her şey çok sürpriz oldu benim için çünkü gayet güzel filmler vardı. Bir de çok kısa sürede çok film başvurmuş ve kabul edilmiş. O yüzden hiç fırsat vermiyordum kendime açıkçası." diye konuştu.
Tusha, "Bu festivalin tabii ki de daha çok büyüyeceğini görebiliyorum çünkü çok katılım var ve bu çok hoş bir şey." dedi.
"Dünyadaki bütün kadınlar çok güçlü"
Festival Koordinatörü Afganistanlı Vega Moqarabi de Afganistan'da bir üniversitede tiyatro, Marmara Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimini tamamladığını, İstanbul Üniversitesinde radyo, televizyon ve sinema alanında doktora yaptığını söyledi.
Küçüklükten itibaren sinemaya ilgi duyduğunu belirten Moqarabi, Afganistan'dayken çok sayıda kısa film çektiğini ve ödül aldığını dile getirdi.
Festivalin ortaya çıkış serüvenine değinen Moqarabi, Kovid-19 salgını döneminde sinema grubu kurup dersler verdiklerini ve kısa film çektiklerini anlattı.
Moqarabi, çektikleri filmleri göstermek için festival düzenleme fikriyle yola çıktıklarını söyleyerek, YTB'nin desteğiyle bunu hayata geçirebildiklerini dile getirdi.
İki ay önce uzun metrajlı film çektiğini belirten Moqarabi, şunları kaydetti:
"Dünyadaki bütün kadınlar çok güçlü, özellikle Afganistan'dakiler çünkü biz, sürekli savaşlardan ötürü çok fırsat bulamadık. O yüzden Türkiye'ye geldiğimden beri her yeri denemek istiyorum yani kitap yazarak, bu festivalleri düzenleyerek, dersler vererek gönüllü şekilde her yere koşuyorum çünkü gerçekten böyle fırsatlar her yerde yok, çok zor."
YTB Türkiye Bursları ile Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrencilerin düzenlediği "Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali"nde dereceye giren filmler için dün Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirilmişti. Koordinatörlüğünü Afganistanlı öğrenci Vega Moqarabi ile İtalyan öğrenci Gesufrancesco Petrillo'nun üstlendiği festivalin jüri üyeliğini Faysal Soysal, Mehmet Lütfi Şen ve Zeynep Esra Kara yapmıştı.
Son Dakika › Güncel › Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali'nde Yaratıcılık Öne Çıktı - Son Dakika
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