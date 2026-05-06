Uluslararası Robot Yarışması Antalya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Robot Yarışması Antalya'da Başladı

Uluslararası Robot Yarışması Antalya\'da Başladı
06.05.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB'in düzenlediği 18. Uluslararası Robot Yarışması, 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla Antalya'da başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Antalya'da başladı. 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 16 kategoride yarışacak 3 bin 600 robot, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini vitrine çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Antalya Spor Salonu'nda başladı. 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen öğrenciler, geliştirdikleri robotlarla yarıştırdı. 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla düzenlenen organizasyonda gençler hem teknik becerilerini hem de bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini sergiledi. Yarışmanın açılışında, ilkokul öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan video gösterimi de katılımcılarla buluşturuldu.

'KENDİNİZİ GÖSTERME FIRSATI BULDUNUZ'

Açılışta konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yarışmaya katılan gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek, "Siz geleceğimizsiniz, siz aydınlık ve büyük Türkiye'siniz ve sizlerle Antalya çok daha güzel. Buraya gelmeniz ve yapmak istediğiniz bu çalışmalar parlak bir fikri bünyesinde barındırıyor. Büyük, güzel bir fikirle geldiniz. Fikir her şeyin başı ama bu fikri dikkatlice tasarlamak en az fikrin parlaklığı kadar önemli. Onu da başardınız ama yetmedi, emek ile işlemek gerekti bu fikri. Ter gerekti, fedakarlık gerekti. Siz bugün bunların hepsini yaparak, bu büyük platformda kendinizi gösterme fırsatı buldunuz. Bu önemli platforma gelerek bence zaten her biriniz şampiyonsunuz" dedi.

VALİ ŞAHİN'DEN 'COP31' VURGUSU

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e de değinen Şahin, "Önemli bir mottomuz var; 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek.' COP31 adında dünyanın en büyük uluslararası etkinliği olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Antalya'da yapılacak. Burada Türkiye ev sahibi olarak ortak geleceğimiz için neler yaptığını anlatacak. Belki sizin bu yarışmadaki fikirleriniz COP31'de de dile getirilecek kadar değerlidir" diye konuştu. Robot teknolojilerinin yalnızca savunma sanayisiyle sınırlı olmadığını ifade eden Şahin, "Yeni teknolojiler dünyayı daha iyi bir yere taşımak için çok büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN ÖNEMLİ TAŞLARISINIZ'

Yarışmanın temasının gençlere önemli sorumluluk yüklediğini belirten TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Mesut Güner ise "Bu yılki temamız 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek.' Bu tema sizlere çok güçlü bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü sizler doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan, geleceği tasarlayan nesilsiniz. Aynı zamanda dünyanın geleceğini de şekillendiriyorsunuz" diye konuştu.

Bu yılki yarışmaya yaklaşık 11 bin 200 katılımcının başvurduğunu belirten Güner, "3 bin 600 robot, 16 kategoride yarışacak. Bu yarışmada kazanmak sadece dereceye girmek değildir. Burada kendimizi geliştiriyoruz. Sevgili gençler, Türkiye'nin sizlere ihtiyacı var. Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli taşlarısınız" dedi.

'İZLEYEN DEĞİL YÖN VEREN NESİL'

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz da her projenin uzun bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, "Her proje uzun bir düşünme süreci, defalarca deneme ve vazgeçmeyenlerin çabasının ürünü. Bu yarışmanın en kıymetli tarafı da budur. Mesleki ve teknik eğitim anlayışımızın sahadaki karşılığı burada görülüyor" diye konuştu.

Öğrencilerin düşünen, sorgulayan ve çözüm arayan bir neslin temsilcisi olduğunu söyleyen Kaygusuz, yüksek katılımlı bu etkinliğin önemine dikkati çekti. Kaygusuz, "Türkiye Yüzyılı sizin gibi gençlerin omuzlarında yükselecek. Bugün gelinen noktaysa TEKNOFEST kuşağının sadece izleyen değil, yön veren bir nesil olacağını gösteriyorsunuz. Bu uluslarası etkileşimin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri yarış için kura çekimi gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin platformu gezerek, bilgi almasının ardından yarışma başladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Teknoloji, Etkinlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Robot Yarışması Antalya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel’in yerine gelen isim açıklandı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı
Galatasaray’da Dursun Özbek’in yeni yönetim listesi belli oldu Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu
İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
İçişleri Bakanlığından 7 il için “sarı“ kodlu meteorolojik uyarı İçişleri Bakanlığından 7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman sürecek
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman sürecek
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:28
Süper Lig’e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK’ya sevk edildi
Süper Lig'e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK'ya sevk edildi
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:17
CHP kurultay davası neden ertelendi Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
14:01
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:00:39. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Robot Yarışması Antalya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.