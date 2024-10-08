Uluslararası Sistemin Eylemsizlik Krizi Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Sistemin Eylemsizlik Krizi Çalıştayı

Uluslararası Sistemin Eylemsizlik Krizi Çalıştayı

FSMVÜ, ORDAF ile birlikte uluslararası sistemin eylemsizliğini tartışmak için çalıştay düzenledi.

08.10.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ORDAM) ve Orta Doğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) işbirliğiyle Uluslararası Sistemin Eylemsizlik Krizi Çalıştayı düzenlendi.

Üniversitenin Atik Valide Yerleşkesi'nde yapılan çalıştayın "Uluslararası Sistemin Eylemsizliği ve Birleşmiş Milletlerde (BM) Reform" başlıklı ilk oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Zekeriya Kurşun yaptı.

Son dönemde Gazze'yle başlayan katliamın bugünlerde Lübnan'a sıçradığını dile getiren Kurşun, böyle bir ortamda uluslararası toplumdaki örgütlü yapıların sessizliğini, verimsizliğini ve dünyanın takınması gereken tavrı tartışmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Prof. Dr. Kurşun, "Avrupa, bugün birlik oluşturmaya çalıştığı 17. yüzyılın ve uluslararası sistemin 19. yüzyılın son çeyreğinde yakaladığı barış döneminin de gerisindedir." dedi.

Çalıştayda, "Uluslararası Barışın Önündeki Ana Engel Olarak BM Güvenlik Konseyi Oylama Sistemi: Veto" başlıklı konuşma yapan Prof. Dr. Naim Demirel, BM Sözleşmesi'nin girişinde yer alan metni okudu.

Prof. Dr. Demirel, burada güç politikalarının yerine gelecek kuşakları koruma, insan hakları ile onuru, hak ve eşitlik, adalet, sosyal refah, barışa doğrudan atıfta bulunan ifadeler yer aldığını aktardı.

BM'nin yapısına ve maddelerine değinen Demirel, "Beş daimi üyenin rızası olmadan reform yapılması, sözleşmenin değiştirilmesinin önüne konulan maddelerle tıkanmıştır. İstanbul Sözleşmesinde olduğu gibi bir uluslararası sözleşmeye dahil olacağınız gibi bundan çekilebilirsiniz. Kuvveti elinde tutan ülkelere karşı ordusuyla ekonomisiyle güç teşkil eden bir grup devlet blok oluşturarak BM'den ayrılıp başka bir uluslararası örgüt kurulabilirse bu tıkanıklık çözülebilir." diye konuştu.

İsrail karşısında uluslararası toplum nasıl harekete geçirilebilir?

Dr. Mustafa Öztop ise "İsrail Karşısında Uluslararası Toplum Nasıl Harekete Geçirilebilir?" başlıklı sunumunda mevcut sistemde yer alan BM, Avrupa Birliği (AB) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi yapıların Gazze konusunda bir ateşkese dahi gidemediğini söyledi.

Sistemi domine eden ABD'ye karşı beklenti içerisinde olmanın anlamını yitirdiğini ifade eden Öztop, bu sebeple artık farklı yapılanmaların, İsrail'i durdurmak için mevcut sistemin dışında inisiyatiflerin aranmasının bir zaruret haline geldiğini anlattı.

Dr. Öztop, "Bunu yaptığımız zaman hem mevcut sistemin reformunu hızlandırmış olacağız ya da yeni bir yapım teşkiliyle bu mevcut sistemin eylemsizliğini aşmış olabileceğiz." dedi.

Uluslararası sistemi harekete geçirmek için halklar düzeyinde gösterilen tepkilerin yavaş yavaş devletler düzeyine çıktığını aktaran Öztop, bunun uluslararası sistem düzeyine çıkması gerektiğini söyledi.

İsrail'e karşı tavır alan ülkelerin bir güç merkezi oluşturması gerektiğine dikkati çeken Öztop, "Dünyada jeopolitik bir değişim yaşanıyor. Yani bir şekilde güç dengeleri değişiyor. Başta Avrupa olmak üzere dünya 'Batısızlık' kavramını tartışıyor. Pek çok uzman, artık uluslararası camiada da kabul görmüş bir durum olarak Amerikan hegemonyasının bir aşınma dönemi geçirdiğini söylüyor. Kriz dönemleri değişimi daha açık hale getirir ve hızlandırır. Kriz arttıkça çözüme yönelik arayışlar da artıyor."

Dr. Öztop, BM, AB ile İİT gibi kurumların hızlı ve etkin karar almada, sorun çözmede sıkıntı yaşadığını, politik ve ekonomik nedenlerle 57 İslam ülkesinin de İsrail'e karşı ortak hareket etmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

İsrail yanlısı olmayan ve belli bir kapasiteye ulaşan İslam ülkelerinin bir araya gelip ortak hareket edebileceğini dile getiren Öztop, " Türkiye, Malezya, Güney Afrika, Katar, Kolombiya, Pakistan, İrlanda, Cezayir, İspanya, Kuveyt, Bolivya, Namibya gibi ülkeler bu inisiyatife öncülük edebilir. Burada en temel ihtiyaç, somut adım. İsrail'e tepki veren ülkeler var ve bunlar kolektif hareket etmediği zaman İsrail her birini de ayrı ayrı kendi çapında ezmeye ve onlara imkan tanımamaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

BM'nin yapısında değişiklik ihtiyacı

Öğretim Görevlisi Ülkü Zeynep Akpınar da 2. Dünya Savaşı sonunda emperyal güçlerin kendi güçlerini pekiştirebilmek ve dünyayı daha iyi sömürebilmek adına BM denen yapıyı oluşturduklarını kaydetti.

Eylemsizlik ve tıkanmaya karşı BM'de Güvenlik Konseyinin yetkilerinin Genel Kurula devredilmesinin söz konusu olabileceğini ifade eden Akpınar, Güvenlik Konseyinin oluşturulma şartlarının değiştirilmesinin de çözüm olabileceğini sözlerine ekledi.

Çalıştay, müzakere ve diğer oturumlarla gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, istanbul, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Sistemin Eylemsizlik Krizi Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Sistemin Eylemsizlik Krizi Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.