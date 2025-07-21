Uluslararası Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uluslararası Tepkiler Büyüyor

Uluslararası Tepkiler Büyüyor
21.07.2025 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 ülke, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını kınayarak savaşın hemen sona ermesini istedi.

Gazze'deki askeri operasyonlar ve artan sivil kayıplar nedeniyle İsrail'e tepkiler büyüyor. Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 25 ülke ortak bir bildiri ile savaşın derhal sona erdirilmesini talep etti.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarında artan sivil kayıplar ve insani yardımlara yönelik kısıtlamalara uluslararası tepkiler büyüyor. Son olarak, aralarında İngiltere, Japonya, İspanya, Avustralya gibi ülkelerin bulunduğu 25 devlet, yayınlanan ortak bir bildiri ile İsrail'in tavrını sert bir dille eleştirerek savaşın derhal sona erdirilmesini istedi. Bildiride AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in de imzası yer aldı.

Son haftalarda insani yardım kuyruklarında beklerken üzerlerine açılan ateş sonucu ölen Filistinli sivillerin sayısının hızla artması, İsrail'in yardım dağıtımındaki kontrolünün sorgulanmasına yol açmıştı.

"Gazze'de sivillerin yaşadığı acılar eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. İsrail hükümetinin insani yardım dağıtım modeli tehlikelidir. İstikrarsızlığı körüklemekte ve Gazzelileri insan onurundan mahrum bırakmaktadır" denilen ortak açıklamada, "Yardımların damla damla verilmesini ve temel ihtiyaçları olan su ve yiyeceğe ulaşmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı bir şekilde öldürülmesini kınıyoruz. Yardım ararken 800'den fazla Filistinlinin öldürülmesi dehşet vericidir. İsrail hükümetinin sivillere yönelik temel insani yardımı engellemesi kabul edilemez. İsrail, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır" ifadeleri yer aldı.

Bildiride İsrail hükümetine, Gazze'deki mağdurlara yapılacak uluslararası insani yardımların akışına derhal izin verme çağrısında da bulunulurken insani yardım kuruluşlarının hayati öneme sahip faaliyetlerine derhal olanak sağlanması talep edildi.

"İnsani Kent" projesine hayır

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyinde kurmayı ve 600 binden fazla Gazzeliyi bir daha buradan çıkmamak üzere yerleştirmek istediği "insani kent" isimli projeye de karşı çıkan 25 ülke, bu önerinin "kesinlikle kabul edilmeyeceğini" ve insanları yer değiştirmeye zorlayan söz konusu projenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Bildiride, Filistin devletini ikiye bölecek tüm planlara da karşı çıkılarak başta Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria genelinde hızlanan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının ve buralarda yaşayan Filistinlilere yönelik şiddetin "derhal sona ermesi" gerektiği dile getirildi.

ABD, Katar ve Mısır'ın ateşkes için gösterdiği çabayı destekleyen 25 ülke, "İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve barışa yönelik siyasi bir yol haritası ve acil bir ateşkesin sağlanması adına daha fazla adım atmaya hazır olduklarını" da dünya kamuoyuna duyurdu.

Hamas'a rehineleri serbest bırakma çağrısı

Ortak metne imza atan ülkeler diğer yandan 7 Ekim 2023'te Hamas ve diğer aşırıcı örgütler tarafından kaçırılan ve bugüne dek rehin tutulan kişilerin "büyük acılar" çekmeye devam ettiğini ve bu insanların da derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda müzakere yoluyla varılacak bir ateşkes anlaşmasının, hem bu kişilerin evlerine dönebilmesi hem de ailelerinin daha fazla acı çekmemesi için büyük bir umut olacağı vurgulandı.

Söz konusu bildiriye şu ülkelerin dışişleri bakanları imza attı:

Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yeni Zelanda.

Papa XIV. Leo'dan İsrail'e kınama

İsrail'e karşı artan uluslararası tepkilere, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa XIV. Leo da katıldı. Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Papa, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı çıkarak "ayrım gözetilmeden güç kullanımını" ve "zorla kitlesel sürgünleri" kınadı.

İsrail'in geçen hafta Gazze Şeridi'ndeki bir Katolik kilisesine saldırı düzenlemesinin ardından Vatikan'dan İsrail'e sert tepkiler gelmişti.

Bu arada Belçika Kralı Philippe de, hanedan mensupları için alışılmadık sertlikte bir açıklama ile Gazze Şeridi'ndeki durumu "insanlık adına utanç" olarak nitelendirdi.

AFP,Reuters,DW/ ET,BK

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, İngiltere, Diplomasi, Politika, Fransa, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Tepkiler Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Beyşehir’de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı Beyşehir'de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Türkiye’nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti
11 ilde dev operasyon 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi olan çete çökertildi 11 ilde dev operasyon! 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi olan çete çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
Süveyda’da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı’yı temizleyeceğiz Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz
Ne aile ne akraba Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı Ne aile ne akraba! Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Çoğu çalışan bilmiyor Yıllık izni 4 gün uzatan hak Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak

21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 tahliye edildi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
10:10
CİMER’e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara ’şartlı tahliye’
CİMER'e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye'
10:05
Resmi açıklamanın eli kulağında Göreve Fatih Terim geliyor
Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
10:01
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
09:52
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
09:41
Yok artık Dzeko Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
09:30
Kocaeli’de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
09:20
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu
09:19
Bütün dünya Galatasaray’ı konuşacak Transferde tarihi hafta
Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 22:01:34. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.