Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' düzenlendi

Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali\'nde \'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması\' düzenlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde, dansçılar arasında 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' yapıldı. İranlı ikizler, Türk ikizleri yendi ve yarışmada birinci oldu.

12.08.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali' kapsamında kente gelen dansçılarla 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' gerçekleştirildi. 11 ülkeden 20 temsilci, parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışta İranlı ikizler Ahmet ve Emin Bağladi (27), Türk ikizler Caner ve Tamer Karataş'ı (38) yendi.

Kentte bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıstan ve Gürcistan'dan 550 kişilik halk dansları topluluğu katıldı. Ardeşen ilçesinde devam eden etkinlikler kapsamında 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' da yapıldı. Konaktepe Mahallesi'nde kurulan 300 metrelik parkurda 11 ülkeden 20 dansçı katıldı. Türk ve İranlı ikizlerin yarışları, etkinliğe damga vurdu. Kıyasıya geçen yarışları, İranlı ikizler kazandı. Öte yandan yarışlarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Yarışan ikizlerden Caner Karataş, yarışların keyifli olduğunu söyleyerek, "Yarış keyifliydi. Bu festivalin amaçlarından biri de sevgi ve kardeşliğin simgelerini göstermek. Yarıştığım için çok keyif aldım. İnanılmaz bir taktik kullanarak bizi yendiler. Elimizden geleni yaptık ve iyi bir yarış oldu. Birden önümüze geçtiler; 'Kaza yaparız' diye korktuk ama onlar da korkusuzca sürdü" dedi.

'BİZİ ALT ETTİLER'

Tamer Karataş, İranlı ikizlerin iyi bir taktik uyguladıklarını dile getirerek "Ev sahibiyiz. İkizler de onlarda yer alan empati yeteneğini daha iyi kullanabildiler. Kendi aralarında konuştukları taktikleri anlayamadığımız için bizi alt ettiler. Maksat burada eğlenme ve güzel bir şenlik geçirmekti" diye konuştu. İranlı İkizlerden Ahmet Bağladi ise "Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel bir yarıştı. Geçen sene de İran, yarışlarda derece almıştı. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

Ardeşen, İran, Rize, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:27:12. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement